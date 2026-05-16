Premium|Overseas Investment Options for Indians : जागतिक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवण्याची सुवर्णसंधी; मंदीच्या काळातही तुमच्या पैशाला 'ग्लोबल फंडा'चा मोठा आधार

अथर्व जोशी - ajoshi0448@gmail.comआजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात गुंतवणूक केवळ भारतापुरती मर्यादित ठेवणे हे दीर्घकालीन दृष्टीने अपुरे ठरू शकते. जगभरातील अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत असताना गुंतवणूकदारांसाठी संधीही जागतिक पातळीवर उपलब्ध होत आहेत. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंड (ग्लोबल/इंटरनॅशनल) गुंतवणूकदारांना त्यांचा पोर्टफोलिओ अधिक सक्षम आणि संतुलित बनवण्याचा एक प्रभावी मार्ग ठरतात. ही गुंतवणूक कोणी, का आणि कशी करावी, याबद्दल माहिती देणारा हा लेख...आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंड म्हणजे भारताबाहेरील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे फंड. हे फंड अमेरिकेसारख्या विकसित बाजारपेठांपासून ते चीन, तैवान, ब्राझीलसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपर्यंत विविध ठिकाणी गुंतवणूक करतात. काही फंड पूर्णपणे परदेशात गुंतवणूक करतात (इंटरनॅशनल फंड). काही फंड भारत आणि परदेश अशा दोन्हींकडे गुंतवणूक करतात (ग्लोबल फंड). आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे विविधता अर्थात डायव्हर्सिफिकेशन. एखाद्या गुंतवणूकदाराने फक्त भारतीय बाजारात गुंतवणूक केली असेल, तर त्या पोर्टफोलिओवर भारतातील आर्थिक परिस्थिती, धोरणे किंवा महागाईचा थेट परिणाम होतो. परंतु, जागतिक स्तरावर गुंतवणूक केल्यास एका देशातील मंदीचा परिणाम दुसऱ्या देशातील वाढीमुळे संतुलित होऊ शकतो. त्यामुळे एकूण पोर्टफोलिओ अधिक स्थिर राहतो. याशिवाय, जागतिक स्तरावर अशा अनेक मोठ्या आणि नावीन्यपूर्ण कंपन्या आहेत, ज्या भारतात सूचीबद्ध नाहीत, विशेषतः तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) आणि सेमी कंडक्टरसारख्या क्षेत्रांमधील त्या कंपन्या असतात, अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी आंतरराष्ट्रीय फंडामुळे मिळते. त्यामुळे उच्च वाढीच्या संधींचा लाभ घेता येतो..चलनाचा फायदाचलनाचा फायदा हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाला, तर परदेशातील गुंतवणुकीची किंमत रुपयांमध्ये वाढते. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना केवळ शेअरच्या वाढीचा नाही, तर चलनातील बदलाचाही फायदा मिळू शकतो. तथापि, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करताना जोखीमही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. चलनातील चढ-उतार, परदेशातील आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती, तसेच कर यांचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंडावर करनियम डेट फंडाप्रमाणे लागू होतात. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी कररचनेची योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे.फंड ऑफ फंड्सद्वारे गुंतवणूकआंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे भारतीय म्युच्युअल फंड कंपन्यांमार्फत (एएमसी) उपलब्ध असलेल्या ‘फंड ऑफ फंड्स’मध्ये गुंतवणूक करणे. गुंतवणूकदारांसाठी ही पद्धत सोपी आणि सुरक्षित मानली जाते. तसेच ‘एसआयपी’ (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) पद्धतीने गुंतवणूक केल्यास बाजारातील चढ-उताराचा परिणाम कमी होतो आणि दीर्घकालीन शिस्त निर्माण होते..Premium|Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Performance : शेअर बाजारातील अस्थिरतेत गुंतवणुकीची संधी; 'हा' मिड कॅप फंड ठरू शकतो फायदेशीर.जोखीम क्षमतेनुसार गुंतवणूकपोर्टफोलिओमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे प्रमाण गुंतवणूकदाराच्या जोखीम क्षमतेनुसार ठरवावे. साधारणतः १० टक्के ते ३० टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा योग्य मानला जातो; मात्र अति वैविध्य टाळणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण खूप जास्त देशांमध्ये गुंतवणूक केल्यास परतावा कमी होण्याची शक्यता असते. दीर्घकालीन दृष्टिकोन आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. किमान पाच ते सात वर्षांचा कालावधी ठेवून गुंतवणूक केल्यासच त्याचे खरे फायदे मिळू शकतात. हे फंड विशेषतः त्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य असतात, ज्यांचा पोर्टफोलिओ आधीच भारतावर आधारित आहे आणि ज्यांना अधिक स्थिरता व जागतिक वाढीचा लाभ घ्यायचा आहे. शेवटी, आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंड हा केवळ एक पर्याय नसून, आजच्या काळातील एक आवश्यक गुंतवणूक साधन बनले आहे. योग्य नियोजन, संतुलित वाटप आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन याच्या मदतीने हे फंड तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात.निर्देशांकांचा अभ्यासपुढील दोन निर्देशांकांचा आधार घेऊन आपण तुलनात्मक अभ्यास करू शकतो. निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडाचा निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड आणि ‘निफ्टी फिफ्टी’ यांची तुलना करताना सर्वांत मोठा फरक त्यांच्या गुंतवणुकीच्या क्षेत्रामध्ये दिसून येतो. तैवान इक्विटी फंड हा परदेशी बाजारावर आधारित थीमॅटिक फंड आहे. (थीमॅटिक फंडामध्ये जोखीम सर्वांत जास्त असते.) 'निफ्टी फिफ्टी' हा भारतातील ५० मोठ्या कंपन्यांचा निर्देशांक आहे. त्यामुळे दोन्हींची जोखीम, परतावा, सेक्टर एक्स्पोजर आणि गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट वेगवेगळे आहे..निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड मुख्यतः तैवानमधील तंत्रज्ञान, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि निर्यातप्रधान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. तैवान बाजार विशेषतः चिप मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या फंडामध्ये उच्च वाढीची क्षमता आहे; पण त्याचवेळी जास्त अस्थिरताही आहे. या फंडाने स्थापनेपासून सुमारे २३ टक्के ते २६ टक्के वार्षिक परतावा दिला असून, मागील एका वर्षात १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढदेखील पाहायला मिळाली आहे; मात्र असे परतावे कायम राहतील, याची खात्री नसते. कारण हा फंड एका विशिष्ट देशावर आणि सेक्टरवर खूप अवलंबून आहे. दुसरीकडे, 'निफ्टी फिफ्टी' हा भारतातील सर्वांत मोठा आणि स्थिर निर्देशांक मानला जातो. यात बँकिंग, आयटी, ऊर्जा, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा अशा विविध क्षेत्रांतील मोठ्या कंपन्या असतात. त्यामुळे हा निर्देशांक तुलनेने जास्त स्थिर मानला जातो. 'निफ्टी फिफ्टी'मध्ये अस्थिरता कमी असते; पण दीर्घकालीन परतावा साधारण ११ टक्के ते १३ टक्के 'सीएजीआर'च्या आसपास राहतो. मोठ्या कंपन्यांमुळे यामध्ये भांडवल सुरक्षिततेची भावना जास्त असते; मात्र त्याची वाढ 'तैवान'सारख्या थीमॅटिक फंडांच्या तुलनेत कमी असू शकते. तैवान फंडामध्ये चलन जोखीमदेखील असते. भारतीय रुपया कमकुवत झाला, तर परदेशी गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा वाढू शकतो; पण रुपया मजबूत झाला, तर परताव्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. 'निफ्टी फिफ्टी'मध्ये अशी चलन जोखीम नसते. कारण संपूर्ण गुंतवणूक भारतातच असते. तसेच तैवान फंडामध्ये खर्चाचा दर जास्त आहे. त्याचा एक्स्पेन्स रेशो रेग्युलर प्लॅनमध्ये सुमारे २.३५ ते २.४३ टक्के आणि डायरेक्ट प्लॅनमध्ये सुमारे एक टक्का आहे. 'निफ्टी फिफ्टी' इंडेक्स फंडचा एक्स्पेन्स रेशो साधारण ०.१ ते ०.५ टक्क्याच्या आसपास असतो.कोणी कशावर भर द्यावा?गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिले, तर ज्यांना स्थिरता, कमी जोखीम आणि दीर्घकालीन भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास आहे, त्यांनी 'निफ्टी फिफ्टी'वर जास्त भर द्यावा. परंतु, ज्यांना अधिक परताव्याची अपेक्षा आहे, जागतिक टेक्नॉलॉजी आणि सेमी कंडक्टर क्षेत्रावर विश्वास आहे आणि अधिक अस्थिरता सहन करण्याची तयारी आहे, ते आपल्या पोर्टफोलिओचा छोटा भाग ग्लोबल फंडामध्ये ठेवू शकतात. आजकाल अनेक गुंतवणूकदार 'निफ्टी फिफ्टी'सह काही प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय फंड ठेवण्याचा विचार करतात. कारण यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य (डायव्हर्सिफिकेशन) मिळते..परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा सहभाग बाजारासाठी महत्त्वाचा!भारतीय भांडवली बाजारामध्ये फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर (एफआयआय) म्हणजेच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कारण ते बाजारात मोठ्या प्रमाणात भांडवल आणतात. त्यामुळे तरलता (लिक्विडिटी) वाढते आणि शेअरची खरेदी-विक्री अधिक सुलभ होते. त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे बाजारातील 'ट्रेंड' ठरविण्यातही मोठी भूमिका असते. कारण जेव्हा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात, तेव्हा बाजार वाढतो आणि जेव्हा ते पैसे काढतात तेव्हा बाजारात घसरण दिसून येते. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव 'सेन्सेक्स' आणि 'निफ्टी'सारख्या निर्देशांकांवर थेट पडतो. याशिवाय परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार जागतिक आर्थिक परिस्थिती, व्याजदर, चलनवाढ आणि इतर देशांतील गुंतवणूकसंधी यांचा विचार करून निर्णय घेत असल्यामुळे भारतीय बाजारावर आंतरराष्ट्रीय घटकांचा प्रभावही त्यांच्या माध्यमातून दिसतो; तसेच त्यांच्या सहभागामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारते, पारदर्शकता वाढते आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक पातळीवर ओळख मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे एकूणच हे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजाराची स्थिरता, वाढ आणि आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९०४९३९९६४३). 