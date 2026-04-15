वाचक-गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी

पर्सनल फायनान्स क्षेत्रातील एक विश्वासार्ह मराठी मासिक म्हणून लोकप्रिय ठरलेल्या 'सकाळ मनी'ला नुकतीच चार वर्षे पूर्ण होऊन पाचव्या वर्षात यशस्वी पदार्पण झाले आहे. सर्व स्तरांतील आणि वयोगटांतील वाचक व गुंतवणूकदारांकडून 'सकाळ मनी'ला मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. या चतुर्थ वर्षपूर्तीनिमित्ताने येत्या रविवारी (ता. १९) अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. .अमेरिका-इस्राईल-इराण यांच्यातील युद्धामुळे सध्या जागतिक पातळीवर भू-राजकीय तणाव निर्माण झाला असून, त्याचे परिणाम व पडसाद शेअर बाजार, सोने-चांदी बाजारासह विविध क्षेत्रांत उमटत आहेत. अशा युद्धामुळे निर्माण झालेला तणाव किती काळ टिकेल, बाजार कधी सावरतील, आपण नक्की काय केले पाहिजे, असे प्रश्न सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात येत आहेत. नेमक्या याच प्रश्नांचा तज्ज्ञांकडून वेध घेतला जाणार आहे. या वेळी आपल्या मनातील विविध प्रश्नांची उत्तरेही दिली जाणार आहेत. .सध्याची भू-राजकीय स्थिती आणि भांडवली बाजाराची आगामी दिशा या विषयावर बजाज फिनसर्व्ह ॲसेट मॅनेजमेंट (म्युच्युअल फंड) लि.चे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (सीआयओ) निमेश चंदन हे सविस्तर विश्लेषण करून मार्गदर्शन करतील. त्यांना भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीचा २२ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. तसेच, गेल्या काही काळात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या सोने-चांदीच्या भावातील चढ-उतार आणि त्यातील गुंतवणूक या विषयावर प्रसिद्ध कमोडिटीतज्ज्ञ आणि पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित मोडक हे या दोन्ही मौल्यवान धातूंविषयी अभ्यासपूर्ण विवेचन करतील. या दोन्ही वक्त्यांच्या मार्गदर्शनानंतर उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जातील. .कार्यक्रम एमईएस बालशिक्षण मंदिराच्या सभागृहात होणार असून, तो सर्वांसाठी विनामूल्य खुला असेल. सभागृहाची आसनक्षमता मर्यादित असल्याने 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर प्रवेश दिला जाणार आहे. तरी वाचक-गुंतवणूकदारांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..कार्यक्रम कधी व कुठे? वार व तारीख : रविवार, १९ एप्रिल २०२६ वेळ : सकाळी १० वाजतास्थळ : एमईएस बालशिक्षण मंदिर सभागृह, मयूर कॉलनी, कोथरूड, पुणे महत्त्वाचे कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य खुला'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर प्रवेश काही जागा पाहुण्यांसाठी राखीव.