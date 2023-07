Post Office Schemes : पोस्ट ऑफिसच्या MIS स्कीममधील ठेवींची मर्यादा वाढवता येते? जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती

Post Office Schemes : बचत करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, तर बचतीबाबत अनेक प्रकारचे प्रश्न आपल्या मनात फिरत राहतात, आपण कोणत्या प्रकारची योजना अधिक चांगली बचत करू शकतो. आज आम्‍ही तुम्‍हाला याच विषयी महत्‍त्‍वाची माहिती देणार आहोत.

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प - 2023 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केला होता. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली असून अनेक योजनांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत, यासोबतच मासिक उत्पन्न योजनेतील पैसे जमा करण्याची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, या नवीन अपडेटनुसार, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेतील गुंतवणूकीची रक्कम थेट दुप्पट होईल, जिथे एका खात्यात 4.5 लाख रुपयांऐवजी तुम्ही 9 लाख रुपये गुंतवू शकाल. तर आज आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेबद्दल महत्वाची माहिती देणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला त्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळेल.(Post Office Schemes : Want to increase the deposit limit in Post Office MIS scheme, know this important information)

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना अशा प्रकारे कार्य करेल

जर आपण नोकरी व्यतिरिक्त इतर उत्पन्नाचा पर्यायी शोध घेत असाल तर पोस्टाची एमआयएस म्हणजेच मंथली इनकम स्कीम, योजना आपल्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असू शकते. जर तुम्ही विवाहित असाल तर या योजनेत तुम्हाला दुप्पट फायदाही मिळू शकतो.

पोस्ट ऑफिसच्या मंथली इनकम स्कीमच्या अंतर्गत दरमहा पैसे मिळविण्याची संधी मिळते. तसंच यामध्ये जॉइंट खाते उघडण्याची सुविधादेखील आहे.(Post Office schemes)

या पोस्ट ऑफिस योजनेअंतर्गत, तुम्ही आतापर्यंत 7.1% व्याजदराच्या आधारावर जास्तीत जास्त 4.5 लाख रुपयांची गुंतवणूक किंवा ठेव करू शकता. हे उदाहरण म्हणून पाहता, 4,50,000 रुपयांवर 5 वर्षांसाठी, 7.1% व्याजदराच्या गणनेवर दरमहा 2662 रुपये उत्पन्न आहे.

ही योजना काम कशी करते?

या योजनेमध्ये गुंतवणूक केल्यास सध्या वार्षिक व्याज दर 7.1% टक्के आहे. योजनेंतर्गत तुमच्या एकूण ठेवीवरील वार्षिक व्याजानुसार परताव्याचं कॅलक्युलेशन केलं जातं. यात आपले एकूण परतावे वार्षिक आधारावर आहेत.

म्हणून, दरमहा हे 12 भागात विभागले गेले आहे. आपण प्रत्येक महिन्यात आपल्या खात्यात एक हिस्सा मागू शकता. जर आपल्याला महिन्याला या रकमेची आवश्यकता नसेल तर ही रक्कम तुम्ही मूळ रकमेला जोडल्यास त्यावर व्याज देखील मिळते. (Government Schemes)

तर आता नवीन अपडेटनुसार, जेव्हा तुम्ही यामध्ये 9 लाख रुपयांची गुंतवणूक कराल तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला 5324 रुपये उत्पन्न मिळेल. दुसरीकडे, बजेट-2023 मध्ये 9 लाख ते 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

त्यामुळे अनेकांना या योजनेत खाते उघडता येणार आहे

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेत आता केवळ एकलच नाही तर संयुक्त आणि 3 जणांनाही खाते उघडता येणार आहे. दुसरीकडे, जर एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीला हे खाते उघडायचे असेल, तर त्याचे पालक त्याच्या वतीने खाते उघडण्यास सक्षम असतील.

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना इतक्या वर्षांची आहे

आम्ही तुम्हाला सांगतो की या पोस्ट ऑफिस मासिक योजनेत गुंतवणूक 5 वर्षांसाठी आहे, त्यानंतर कोणाला हवे असल्यास, हे खाते बंद केले जाऊ शकते. यासोबतच, जर खातेधारकाचा मॅच्युरिटीपूर्वी मृत्यू झाला, तर हे खाते आपोआप बंद होऊ शकते, त्यानंतर त्याचे पैसे नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसाकडे सुपूर्द केले जातात.

या योजनेचा फायदा काय?

एमआयएस या योजनेची सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे दोन किंवा तीन लोक जॉइंट अकाऊंट उघडू शकतात. या अकाऊंट्सच्या बदल्यात मिळणारे उत्पन्न प्रत्येक खातेदारास समान दिले जाते.

जर गरज असेल तर जॉइंट अकाऊंट कधीही एकाच खात्यात रूपांतरित केली जाऊ शकतात. सिंगल अकाऊंट्सही जॉइन खात्यात रूपांतरित केले जाऊ शकते. खात्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यासाठी सर्व खाते सदस्यांचा संयुक्त अर्ज द्यावा लागतो.