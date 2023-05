Post Office Scheme

मुंबई : जर तुम्ही तुमचे पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल आणि जोखीम घ्यायची नसेल, तर FD व्यतिरिक्त तुम्ही तुमचे पैसे पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्येही गुंतवू शकता. आकर्षक व्याजदराव्यतिरिक्त, या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्याने सरकारी सुरक्षा आणि कर सवलतीचे फायदे देखील मिळतात.

भारतीय पोस्टाच्या या योजना पोस्ट ऑफिस बचत योजना म्हणून ओळखल्या जातात. सध्या ग्राहकांसाठी ९ पोस्ट ऑफिस बचत योजना आहेत. या ९ लहान बचत योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यांचा समावेश आहे.

सरकार दर तीन महिन्यांनी या योजनांचे व्याजदर निश्चित करते. यापैकी अनेक योजनांमध्ये FD व्याजदरापेक्षा जास्त परतावा मिळत आहे. (post office schemes which gives you more interest than FD )

येथे ८% पेक्षा जास्त व्याज मिळत आहे

सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) ८% पेक्षा जास्त व्याज दर देतात.

सुकन्या समृद्धी योजना

SSY ही भारत सरकार समर्थित अल्प बचत योजना आहे. या योजनेवर वर्षाला ८ टक्के व्याज मिळत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना

६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची कोणतीही व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकते आणि उच्च व्याजदराचा लाभ घेऊ शकते. बँका आणि पोस्ट ऑफिस या योजनेवर ८.२% व्याजदर देत आहेत.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

सध्या NSC ७.७% व्याजदर देत आहे. NSC मध्ये कोणतीही उच्च गुंतवणुकीची मर्यादा नाही आणि किमान गुंतवणूक आवश्यक आहे ₹ १००. एनएससीमध्ये एका आर्थिक वर्षात १.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ मिळतो.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजना

बँक एफडी प्रमाणे, पोस्ट ऑफिस एक वर्ष, दोन वर्षे, तीन वर्षे आणि पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवी देखील ऑफर करते. ५ वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस डिपॉझिट योजनेतील गुंतवणूक प्रति आर्थिक वर्षात १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीसाठी पात्र आहे. सध्या, ५-वर्षीय पोस्ट ऑफिस ठेव योजना ७.५% व्याज देते.

बँकांच्या एफडीवरील व्याजदर

सामान्य नागरिकांना SBI च्या FD वर ३% ते ७.१०% पर्यंत व्याज मिळत आहे.

HDFC बँकेच्या FD (HDFC Bank FD) वर ३% ते ७.१% वार्षिक व्याजदर मिळत आहे.

ICICI बँकेच्या FD वर ३% ते ७.१% व्याजदर मिळत आहे.

Axis Bank FD वर ३.५% ते ७.१% व्याज मिळत आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या FD (PNB FD) वर ३.५% ते ७.२५% व्याज मिळत आहे.

बँक ऑफ बडोदाच्या FD (BoB FD) वर ३% ते ७.२५% व्याजदर मिळत आहे.