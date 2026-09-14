Premium|IPO Investment : २१ हजार कोटींची उभारणी; आयपीओच्या गर्दीत योग्य कंपनी कशी ओळखाल?

पद्मनाभ वैद्य - padmanabh.mv@gmail.comऑगस्ट २०२६ मधील प्राथमिक समभाग विक्रीची अर्थात ‘आयपीओं’ची बरसात ही भारतीय भांडवली बाजारामधील वाढत्या उत्साहाची निदर्शक आहे. ऑगस्टमध्ये २० कंपन्यांनी २१,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे उभारले असून, त्याच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातही आणखी काही ‘आयपीओ’ येऊन गेले आहेत. त्याचबरोबर सप्टेंबरअखेरपर्यंत आणखी ३४ कंपन्यांचे जवळपास ४५,००० कोटी रुपयांचे शेअरप्रवाह बाजारात येण्याचे वृत्त आहे. सध्याच्या ‘आयपीओं’च्या गर्दीत गुंतवणूकदारांनी ‘कोणत्या ‘आयपीओ’ला अर्ज करायचा?’ या प्रश्नापेक्षा ‘कोणती कंपनी योग्य मूल्यांकनावर उपलब्ध आहे?’ हा प्रश्न विचारणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.भारतीय भांडवली बाजारात ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्राथमिक समभाग विक्रीची (आयपीओ) मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. ऑगस्ट महिन्यातच सुमारे २० कंपन्यांनी पब्लिक इश्यूच्या माध्यमातून २१,००० कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल उभारले. मागील सुमारे वर्षभरातील हा सर्वाधिक सक्रिय ‘आयपीओ’ महिना ठरला. यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये २५ पब्लिक इश्यू आले होते. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यातसुद्धा सुमारे ५ ते १० कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ आणले होते. त्यांच्याकडून एकूण ३३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये मेनबोर्ड; तसेच एसएमई व्यवसायांचा समावेश आहे. तसेच बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात ‘एनएसई’च्या ‘आयपीओ’ला ‘सेबी’कडून लवकरच परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे, असे ‘सेबी’चे अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे यांनी म्हटले आहे. बाजारात येणाऱ्या या ‘आयपीओं’च्या मांदियाळीस प्रतिसाद देखील मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळत आहे. उपलब्ध शेअरच्या तुलनेत मागणी अनेक पटींमध्ये आहे. या वर्षीच्या सर्वाधिक लिस्टिंग नफा मिळवून देणाऱ्या पहिल्या दहा व्यवसायांचा सरासरी दर ५५ टक्के इतका आहे. अलीकडच्या काळात बाजारात पदार्पण करणारा टेंपसेन्स इन्स्ट्रूमेंट्स इंडियाच्या शेअरने पहिल्या दिवशी १०० टक्क्यांहून अधिक नफा देऊन या वर्षीचा नवा विक्रम नोंदविला. तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मुकेश अंबानी यांनी आणखी एका बहुचर्चित अशा ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’च्या ‘आयपीओ’बद्दल घोषणा केली. मग या ‘आयपीओं’च्या गर्दीमागे नेमके काय कारण आहे? आणि गुंतवणूकदारांनी या उत्साहाकडे कसे पाहावे? यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे..Premium|ICICI Prudential Equity And Debt Fund : शेअर आणि डेटचा संतुलित मेळ; नव्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक फंड.‘आयपीओ’ बाजारात अचानक तेजी का?सध्याच्या ‘आयपीओं’च्या धामधुमीमागे एकच कारण दिसत नाही. दोन वर्षांच्या नाराजीच्या काळानंतर आता बाजाराचा कल हळूहळू बदलत आहे, अमेरिका-इराण युद्ध आणि वाढलेल्या तेलाचे दर या पार्श्वभूमीवरसुद्धा अपेक्षेपेक्षा वरचढ असे पहिल्या तिमाहीचे कंपन्यांचे निकाल, स्मॉल आणि मिड कॅप निर्देशांकांनी गाठलेले नवे उच्चांक, अलीकडील काही ‘आयपीओं’मधील दमदार लिस्टिंग नफा ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. जुलै-ऑगस्ट २०२६ मध्ये आयपीओ लिस्टिंग नफ्याच्या टक्केवारीत पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे अहवाल आहेत.पण आयपीओ आणण्यासाठी कंपन्यांना सहा महिने ते एक वर्ष आधीपासून तयारी करावी लागते. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुमारे ३४ कंपन्या एकत्रितपणे जवळपास ४५,००० कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये बहुचर्चित ‘एनएसई’ आयपीओसुद्धा असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. म्हणजेच सध्याची ‘आयपीओ लाट’ अचानक निर्माण झालेली नाही. पण भीतीच्या वातावरणात झालेली घट आयपीओ बाजारासाठी नक्कीच पोषक ठरते.गुंतवणूकदारांचा उत्साह कशामुळे?आयपीओ बाजारात गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढण्यामागे अलीकडील लिस्टिंगचा मोठा प्रभाव आहे. उदाहरणार्थ, ‘शिपरॉकेट’च्या आयपीओला तब्बल १०२.२८ पट मागणी नोंदवण्यात आली. विशिष्ट पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजे ‘क्युआयबी’च्या विभागासाठी १२५.२ पट, तर रिटेलसाठी ४८.३८ पट मागणी बघायला मिळाली. कंपनीचा शेअर रु. ९७ च्या इश्यू किंमतीच्या तुलनेत रु. १४२ वर नोंदला गेला. अशा प्रकारच्या लिस्टिंगमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये ‘आयपीओ’मधून लिस्टिंग नफा मिळविण्याचा उत्साह वाढू लागतो. अशाच प्रकारच्या काही ‘आयपीओं’ची यादी पाहू या..ऑगस्ट महिन्यातील काही ‘धुरंधर आयपीओ’मोठी मागणी म्हणजे चांगली गुंतवणूक?हा फरक गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, की एखाद्या ‘आयपीओ’ला ५० किंवा १०० पट मागणी आली म्हणजे कंपनीचे मूल्यांकन योग्य आहे, असे होत नाही. मागणी ही बाजारभावनेची निदर्शक आहे; मूल्यांकनाची नाही. २०२१ मध्ये देखील बाजाराच्या तेजीमध्ये अनेक ‘आयपीओ’ मोठ्या मागणीच्या आधारावर बाजारात आले, त्यानंतर लिस्टिंग नफा देखील चांगला दिला; परंतु, मूल्यांकन अतिमहाग झाल्याने पुढे त्यांचे भाव बऱ्याच प्रमाणात कोसळले. अनेक छोटे गुंतवणूकदार ‘आयपीओ’साठी अर्ज करताना ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ बघतात, जो शेअरच्या नोंदणीच्या भावाचा एक अंदाज असतो. बरेचदा हा प्रीमियम ‘आयपीओ’च्या सुरुवातीच्या काळात जास्त असतो, तर नोंदणीची तारीख जवळ आल्यावर कमी होत जातो. त्यामुळे आंधळेपणे केवळ या आकड्यावर विसंबून ‘आयपीओ’ला अर्ज करणे धोक्याचे ठरू शकते. म्हणून ‘आयपीओ’ निवडताना लिस्टिंग भाव किती असेल याऐवजी आपण अभ्यासत असलेल्या कंपनीचा भविष्यकालीन वृद्धीदर किती असेल, यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.‘आयपीओ’मध्ये मूल्यांकन महाग आहे?सर्व ‘आयपीओ’ एकाच मापाने मोजता येत नाहीत. काही कंपन्या आकर्षक मूल्यांकनावर असू शकतात, तर काहींच्या भावामध्ये भविष्यातील मोठ्या वृद्धीदराची अपेक्षा आधीच समाविष्ट असू शकते. या कंपन्यांनी जर या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत, तर बाजार त्यांचे अवमूल्यन करतो. पूर्वीच्या काळी कंपनीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच बाजारात शेअर लिस्टिंगला यायचे; परंतु, गेल्या दशकात खासगी इक्विटी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारात प्रवेश झाला आहे. हे गुंतवणूकदार व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळातील उच्च वृद्धीदरातून नफा कमवून घेतात आणि त्यानंतर लिस्टिंगला येतात, त्यामुळे तोपर्यंत कंपनीचे मूल्यांकन वाढलेले असते, पण भविष्यकालीन वृद्धीदर कमी झालेला असतो. त्यामुळे अनेक ‘आयपीओ’ हे नवे भांडवल मिळविण्याच्या हेतूने न येता केवळ पूर्वीच्या गुंतवणूकदारास बाहेर पडण्यास एक सोय या उद्देशाने असतात. म्हणून अशा परिस्थितीत योग्य ‘आयपीओ’ निवडणे ही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी तारेवरची कसरत होते.‘सेकंडरी’ बाजारासाठी चांगले की वाईट?सध्याच्या परिस्थितीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जेव्हा बाजारात ‘आयपीओं’ची लाट येते आणि लिस्टिंग नफ्याची टक्केवारी वाढत जाते, तेव्हा सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष ‘सेकंडरी’ म्हणजे दुय्यम बाजारापासून प्राथमिक बाजाराकडे वळते. त्यामुळे बाजारातील भांडवलाचा ओघ प्राथमिक बाजाराकडे जातो. यामुळे ‘सेकंडरी’ बाजाराच्या गतीमध्ये अवरोध निर्माण होऊ शकतो. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत भारतीय बाजार आधीच रेंगाळलेला आहे, त्यामुळे काही महिन्यांच्या ‘आयपीओं’मुळे लगेच तेजी थांबेल, असे वाटत नाही. एकूण परिस्थितीचा अभ्यास करता ही ‘आयपीओं’ची गर्दी बाजारातील नव्या तेजीची नांदी भासत आहे..Premium|Stock market picks : आगामी वर्षात 'हे' दोन शेअर्स देणार बंपर परतावा; मोतीलाल ओसवालच्या तज्ज्ञांचा गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा सल्ला.गर्दी म्हणजे बाजारातील ‘बबल’ आहे?‘आयपीओं’ची धामधूम वाढणे हा कंपन्यांचा भांडवली बाजारावरील विश्वास वाढण्याचे लक्षण आहे, यामधूनच व्यवसायांना भांडवल मिळून अर्थव्यवस्थेस चालना व गुंतवणूकदारांस परतावा मिळत असतो. जेवढे नवनवीन प्रकारचे व्यवसाय बाजारात येत राहतील, तेवढ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार आणि संपत्ती व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीच्या विविध संधी उपलब्ध होत असतात. या ‘आयपीओं’च्या माध्यमातूनच अनेक शेअरनी पुढील काळात अनेक पटीत गुंतवणूकदारांना परतावा दिला आहे. ‘सेकंडरी’ बाजारामध्ये उपलब्ध नसणाऱ्या आणि जेन झी पिढीच्या गरजा पुरविणाऱ्या अनेक कंपन्यांची द्वारे आयपीओ’मुळेच आपल्यासाठी उघडतात. तसेच एखाद्या मालमत्ता वर्गात जर ‘बबल’ असेल, तर त्यामध्ये प्रचंड भाववाढ, खूप मोठ्या प्रमाणात रिटेल सहभाग, सर्वत्र चर्चा अशी काही लक्षणे पाहायला मिळतात. ही लक्षणे सध्यातरी भारतीय बाजारात दिसत नाहीत. त्यामुळे ‘बबल’ असण्याची शक्यता वाटत नाही.गुंतवणूकदारांनी ‘आयपीओं’कडे कसे पाहावे?सध्याच्या वातावरणात ‘आयपीओं’मध्ये गुंतवणूक करण्याचे तीन वेगवेगळे दृष्टिकोन असू शकतात. लिस्टिंग नफ्याच्या उद्देशाने ‘आयपीओ’ला अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी नोंदणी आणि ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’बरोबरच नुकसानाच्या जोखीमेचा देखील विचार केला पाहिजे आणि त्यानुसार आपला ‘स्टॉपलॉस’ ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ अधिकृत नसल्याने त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे योग्य नाही. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी व्यवसायाची गुणवत्ता, नफा वृद्धीदर आदींचा अभ्यास करावा. ‘आयपीओ’चे मूल्यांकन आकर्षक नसेल, तर लिस्टिंगनंतर संधीची वाट पाहणे हा देखील पर्याय आहे. व्हॅल्यू गुंतवणूकदारांसाठी ‘आयपीओं’ची गर्दी कधीकधी संधी निर्माण करू शकते. सुरुवातीचा उत्साह कमी झाल्यानंतर किंवा बाजारातील घसरणीनंतर काही चांगल्या कंपन्या अधिक आकर्षक मूल्यांकनावर उपलब्ध होऊ शकतात. स्क्रीनर डॉट कॉम या संकेतस्थळाच्या आधारे गेल्या तीन वर्षांत एसएमई आणि मेनबोर्ड मिळून जवळपास हजार ‘आयपीओ’ बाजारात आले. परंतु, आज त्यामधील ४८३ कंपन्यांचे शेअर भाव त्यांच्या इश्यू किंमतीच्या खाली आहेत, म्हणजे जवळपास ५० टक्के शेअर हे महाग मूल्यांकनावर बाजारात आले होते. या माहितीमधून आपल्याला वेळच्या वेळी शेअरमधून बाहेर पडण्याचे महत्त्व देखील समजते.निष्कर्ष काय?ऑगस्ट २०२६ मधील ‘आयपीओं’ची बरसात ही भारतीय भांडवली बाजारामधील वाढत्या उत्साहाची निर्देशक आहे. ऑगस्टमध्ये २० कंपन्यांनी २१,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे उभारले असून, त्याच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातही आणखी काही ‘आयपीओ’ येऊन गेले आहेत. त्याचबरोबर सप्टेंबरअखेरपर्यंत आणखी ३४ कंपन्यांचे जवळपास ४५,००० कोटी रुपयांचे शेअरप्रवाह बाजारात येण्याचे वृत्त आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी ‘आयपीओं’ची लोकप्रियता म्हणजे व्यवसायाची गुणवत्ता नाही. नोंदणीचे मोठे आकडे म्हणजे योग्य मूल्यांकन नाही, ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ म्हणजे प्रत्यक्ष बाजारभाव नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चांगला व्यवसाय म्हणजे आपोआप चांगली गुंतवणूक नव्हे. कारण गुंतवणुकीतील परतावा हा केवळ नफा किती वेगाने वाढतो यावर अवलंबून नसतो; आपण तो शेअर कोणत्या भावाला खरेदी करतो, यावरही तो मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. म्हणूनच सध्याच्या ‘आयपीओं’च्या गर्दीत गुंतवणूकदारांनी ‘कोणत्या ‘आयपीओ’ला अर्ज करायचा?’ या प्रश्नापेक्षा ‘कोणती कंपनी योग्य मूल्यांकनावर उपलब्ध आहे?’ हा प्रश्न विचारणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. आजच्या ‘आयपीओंच्या लाटे’त काही कंपन्या पुढील दशकात मोठी संपत्ती निर्माण करू शकतात. पण सरसकट सर्वच कंपन्या पुढे यशस्वी होतीलच, असे सांगता येत नाही. ‘आयपीओ’तून शेअर मिळणे ही संधी असू शकते; पण योग्य मूल्यांकनावर ती मिळणे ही खरी गुंतवणुकीची संधी आहे..‘जिओ प्लॅटफॉर्म’कडे लक्षरिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’च्या ‘आयपीओ’बद्दल घोषणा केली. या ‘आयपीओ’मार्फत ३७,७०० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले जाईल व हा ‘आयपीओ’ला ‘सेबी’ने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. तो पण लवकरच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. या पब्लिक इश्यूद्वारे गुंतवणूकदारांना भारतातील आघाडीच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञान परिसंस्थेत थेट गुंतवणुकीची संधी मिळू शकते. ‘जिओ’चा व्यवसाय केवळ दूरसंचार क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, ५ जी, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि एंटरप्राइज सोल्यूशन्स यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्येही विस्तारत आहे. या ‘आयपीओ’मधून मिळणाऱ्या भांडवलाचा उपयोग कर्ज कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील विस्तारासाठी होऊ शकतो, ज्यामुळे कंपनीच्या भांडवली रचनेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. कंपनीने ‘सेबी’कडे जमा केलेल्या कागदपत्रांनुसार, हा पूर्णपणे नवा इश्यू असेल; सुमारे २७ कोटी शेअर जारी केले जाणार असून, विद्यमान गुंतवणूकदारांकडून त्यांचा हिस्सा विकला जाणार नसल्याचे वृत्त आहे.क्र. नाव लिस्टिंग नफा१. अर्डी इंडस्ट्रीज २७ %२. टेक्नोक्राफ्ट व्हेंचर ४७ %३. मोलबिओ डायग्नोस्टिक्स २९ %४. धूत ट्रान्समिशन ३६ %५. मिल्की मिस्ट ३० %६. शिपरॉकेट लि. ४८ %७. बिहारी लाल इंजिनीअरिंग ७६ %८. ललिथा ज्वेलरी २४ %९. टेंपसेन्स इन्स्ट्रुमेंट्स १११ %(लेखक म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराचे अभ्यासक आहेत. ८६६९९८८२७८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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