Iran Israel War: मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा फटका बसणार! भारतात गॅस सिलेंडरचे दर वाढणार? एलपीजी ग्राहकांची चिंता वाढली

Iran Israel War Gas Cylinder Price: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला असलेल्या धोक्यामुळे एलएनजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे आशियामध्ये गॅसच्या किमती वाढू शकतात.
चार वर्षांपूर्वी जेव्हा रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हा जागतिक पुरवठा साखळी हादरली होती. गॅस आणि तेलाच्या किमती वाढल्या आणि अनेक देशांमध्ये तीव्र ऊर्जेचा तुटवडा निर्माण झाला. आता मध्य पूर्वेतील तणाव वाढत असल्याने अशाच प्रकारच्या चिंता पुन्हा निर्माण होत आहेत. विशेषतः एलपीजी आणि एलएनजीचा पुरवठा धोक्यात येत आहे. ज्यामुळे भविष्यात गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढू शकतात.

