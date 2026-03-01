Iran Israel War: मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा फटका बसणार! भारतात गॅस सिलेंडरचे दर वाढणार? एलपीजी ग्राहकांची चिंता वाढली

चार वर्षांपूर्वी जेव्हा रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हा जागतिक पुरवठा साखळी हादरली होती. गॅस आणि तेलाच्या किमती वाढल्या आणि अनेक देशांमध्ये तीव्र ऊर्जेचा तुटवडा निर्माण झाला. आता मध्य पूर्वेतील तणाव वाढत असल्याने अशाच प्रकारच्या चिंता पुन्हा निर्माण होत आहेत. विशेषतः एलपीजी आणि एलएनजीचा पुरवठा धोक्यात येत आहे. ज्यामुळे भविष्यात गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढू शकतात..मध्य पूर्व हे केवळ राजकीय कारणांसाठीच नाही तर ऊर्जा पुरवठ्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे. जगातील नैसर्गिक वायू आणि एलएनजीचा एक महत्त्वाचा भाग येथून पाठवला जातो. कतार हा जगातील सर्वात मोठ्या एलएनजी निर्यातदारांपैकी एक आहे. अनेक आशियाई देशांना त्याच्या पुरवठ्याचा मोठा भाग मिळतो. भारत आणि चीनसारखे देश कतारकडून मोठ्या प्रमाणात गॅस खरेदी करतात. या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास किमतींवर थेट परिणाम होऊ शकतो..Iran War: खामेनेई कुठे लपलेत हे कसं कळलं? अमेरिका आणि इस्रायलने नियोजित वेळेपूर्वी हल्ला का केला? आतली माहिती आली समोर! .कोलंबिया विद्यापीठाच्या सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीच्या संशोधक अॅन-सोफी कॉर्ब्यू यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, याशिवाय पर्याय नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, आशियामध्ये किमती अधिक वाढतील की युरोपमध्ये हे सांगणे कठीण आहे. युरोपवर कमी परिणाम होऊ शकतो. परंतु तेथील गॅस साठे कमी आहेत. आशियात किती गॅस पाठवला जातो यावर हे सर्व अवलंबून असेल. २०२५ मध्ये कतारने ८२.२ दशलक्ष टन एलएनजी निर्यात केले. .व्यापाऱ्यांच्या मते, गेल्या आठवड्यापासून कतारच्या रास लाफान गॅस प्लांटच्या एका युनिटमध्ये नियोजित देखभालीचे काम सुरू आहे, ज्यामुळे काही काळ उत्पादन कमी होईल. अहवालांनुसार, इराणने तुर्कीला दरवर्षी ९.६ अब्ज घनमीटर गॅस पुरवण्याचा करार केला आहे. परंतु अलिकडच्या काळात प्रत्यक्ष पुरवठा मान्य केलेल्या रकमेपेक्षा कमी झाला आहे. ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीजच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये, तुर्कीच्या एकूण गॅस आयातीपैकी १५% पेक्षा कमी इराणमधून येणारा गॅस होता..या संपूर्ण समस्येच्या केंद्रस्थानी होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे. जगातील सुमारे २०% एलएनजी पुरवठा या अरुंद समुद्रमार्गातून जातो. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी हा एक महत्त्वाचा अडथळा मानला जातो. जर शिपिंग विस्कळीत झाली तर त्यामुळे जागतिक गॅसची कमतरता निर्माण होऊ शकते. अलिकडच्या अहवालांवरून असे दिसून येते की काही एलएनजी टँकरने त्यांचे प्रवास थांबवले आहेत किंवा सुरक्षित मार्ग शोधत आहेत..चार वर्षांपूर्वी, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपला रशियन गॅसवरील अवलंबित्वाची मोठी किंमत मोजावी लागली. त्यावेळी गॅसच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या. आता जर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर आशियाला त्याचा विशेष परिणाम होऊ शकतो. आशियाई देशांमध्ये मर्यादित गॅस साठा आहे आणि ते आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. जर कतार किंवा आखाती देशांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर आशियाई बाजारपेठेतील किमती सर्वात आधी वाढू शकतात..Iran Interim Supreme Leader : अयातुल्ला अराफी बनणार इराणचे सर्वोच्च नेते ! खामेनेई यांच्या मृत्युनंतर मोठी जबाबदारी.भारत आपल्या गॅस गरजेचा मोठा भाग आयात करतो. दीर्घकालीन गॅस करार बहुतेकदा कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडलेले असतात. जर ब्रेंट क्रूडच्या किमती वाढल्या तर गॅसच्या किमती देखील वाढू शकतात. याचा अर्थ असा की खुल्या बाजारात अस्थिरता कमी दिसत असली तरी शेवटी ग्राहकांना त्याचा फटका बसू शकतो. सध्या बाजार सामान्य स्थितीकडे लक्ष ठेवून आहे. जर तणाव लवकर दूर झाला नाही तर जग पुन्हा एकदा ऊर्जा संकटाकडे वाटचाल करू शकते. परिणामी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अंतिम निर्णय आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि तेल आणि वायूच्या किमतींवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.