Home Loan: घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! डाउन पेमेंटशिवाय घर घेता येईल का? आरबीआयचे नियम काय सांगतात? जाणून घ्या...

Home Loan Eligibility: घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. डाउन पेमेंटवर आरबीआयच्या नियमाबाबत माहिती समोर आली आहे. घर खरेदीत आरबीआयने कडक नियम केले आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतात घर खरेदी करणे हे आजकाल अनेक लोकांसाठी एक स्वप्न आहे. परंतु सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे डाउन पेमेंट. अनेकांना वाटते की डाउन पेमेंटशिवाय १००% गृहकर्ज मिळू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार, हे शक्य नाही. बँका किंवा गृहनिर्माण वित्त कंपन्या कधीही मालमत्तेच्या पूर्ण मूल्याच्या १००% कर्ज देऊ शकत नाहीत. याला कर्ज-ते-मूल्य प्रमाण किंवा LTV म्हणतात आणि RBI ने यासाठी एक स्पष्ट मर्यादा निश्चित केली आहे.

