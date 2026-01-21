Home Loan: घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! डाउन पेमेंटशिवाय घर घेता येईल का? आरबीआयचे नियम काय सांगतात? जाणून घ्या...

भारतात घर खरेदी करणे हे आजकाल अनेक लोकांसाठी एक स्वप्न आहे. परंतु सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे डाउन पेमेंट. अनेकांना वाटते की डाउन पेमेंटशिवाय १००% गृहकर्ज मिळू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार, हे शक्य नाही. बँका किंवा गृहनिर्माण वित्त कंपन्या कधीही मालमत्तेच्या पूर्ण मूल्याच्या १००% कर्ज देऊ शकत नाहीत. याला कर्ज-ते-मूल्य प्रमाण किंवा LTV म्हणतात आणि RBI ने यासाठी एक स्पष्ट मर्यादा निश्चित केली आहे..आरबीआयच्या नियमांनुसार, कर्ज मर्यादा मालमत्तेच्या किमतीनुसार बदलते. ₹३० लाखांपर्यंतच्या घरासाठी, बँका जास्तीत जास्त ९० टक्के कर्ज देऊ शकतात. म्हणजेच तुम्हाला किमान १० टक्के डाउन पेमेंट द्यावे लागेल. ₹३० लाख ते ₹७५ लाखांपर्यंतच्या घरांसाठी ८० टक्के कर्ज दिले जाते. ज्यामुळे डाउन पेमेंट २० टक्के कमी होते. .Toll Payment: थकीत टोल भरल्याशिवाय विक्री, फिटनेस किंवा परमिट मिळणार नाही! वाहन मालकांसाठी मोठा निर्णय.₹७५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांसाठी ७५ टक्के कर्ज दिले जाते. म्हणजेच २५ टक्के डाउन पेमेंट आवश्यक असते. याचा अर्थ १०० टक्के कर्ज कधीही उपलब्ध नसते आणि खरेदीदारांना नेहमीच स्वतःच्या खिशातून काही पैसे द्यावे लागतात. डाउन पेमेंट व्यवस्थापित करण्याचे काही मार्ग आहेत..प्रथम, चांगला क्रेडिट स्कोअर तयार करा, कारण बँका जास्त रक्कम कर्ज देण्यास अधिक इच्छुक असतात आणि कधीकधी ७५० किंवा त्याहून अधिक स्कोअर असल्यास जास्त LTV देतात. दुसरा पर्याय म्हणजे सह-अर्जदार किंवा संयुक्त कर्ज घेणे. जर पती-पत्नी किंवा कुटुंबातील सदस्य चांगले उत्पन्न आणि क्रेडिट स्कोअरसह एकत्र अर्ज करतात. तर एकूण कर्जाची रक्कम वाढू शकते आणि डाउन पेमेंट कमी होऊ शकते. तिसरे, PMAY चा फायदा घ्या. ही योजना EWS किंवा LIG सारख्या काही श्रेणींसाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी देते. जी व्याज अनुदान म्हणून काम करते..डाउन पेमेंटचा भार प्रभावीपणे कमी करते. ती १००% कर्ज कव्हर प्रदान करत नाही. अनेकांना असे वाटते की, १००% वित्तपुरवठा काही युक्तीने शक्य आहे. परंतु कायदेशीर मार्गांनी नाही. काही बँका आणि एनबीएफसी विशेष ऑफर देतात जिथे ते जास्त एलटीव्ही देतात. परंतु तरीही १०-२०% डाउन पेमेंट आवश्यक असते. डाउन पेमेंट कमी करण्यासाठी, आगाऊ बचत करा. हळूहळू जमा होण्यासाठी फिक्स्ड डिपॉझिट, म्युच्युअल फंड किंवा एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करा. चांगल्या पगाराच्या नोकरी किंवा पदोन्नतीद्वारे तुमचे उत्पन्न वाढवा जेणेकरून बँक मोठे कर्ज मंजूर करेल. .Atal Pension Yojana : मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! अटल पेन्शन योजना २०३१ पर्यंत वाढवली; लाखो लोकांना मिळणार पेन्शन हमी .मालमत्ता निवडताना, परवडणारी ठिकाणे किंवा हलवण्यासाठी तयार फ्लॅट्स शोधा. किंमत जितकी कमी असेल तितके डाउन पेमेंट कमी असेल. जास्त डाउन पेमेंट करण्याचे अनेक फायदे आहेत. जास्त डाउन पेमेंटमुळे कर्जाची रक्कम कमी होते. व्याज कमी होते आणि ईएमआय सोपे होते. जर तुमच्याकडे कमी पैसे असतील तर कमी डाउन पेमेंटने सुरुवात करा. कर्जाची परतफेड नंतर करा जेणेकरून ते लवकर परतफेड करता येईल. गृहकर्जाचे व्याजदर सध्या ८.५ ते ९.५ टक्के आहेत. अनेक बँका प्रक्रिया शुल्क माफ करतात किंवा कमी करतात..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .एकंदरीत घर खरेदी करण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या नियमांचे पालन करून तुमचे डाउन पेमेंट व्यवस्थापित करा. चांगला क्रेडिट स्कोअर, सह-अर्जदार, चांगली योजना आणि बचत यामुळे तुम्हाला तुमचे स्वप्नातील घर सहज खरेदी करता येईल. जर तुम्ही दिल्लीसारख्या शहरात असाल तर तुमच्या स्थानिक बँकेशी किंवा गृहनिर्माण वित्त कंपनीशी बोला. कारण तेथील मालमत्ता महाग आहे. परंतु कर्जाचे पर्याय चांगले आहेत. भविष्यात व्याजदर आणखी कमी झाले तर घर खरेदी करणे आणखी सोपे होईल. पण लक्षात ठेवा, तुम्हाला १००% कर्ज मिळू शकत नाही, म्हणून काही पैसे तयार ठेवा आणि हुशारीने नियोजन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.