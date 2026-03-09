युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ, डॉलर वधारला; सोन्याच्या दरात घसरण

Israel Iran Conflict Pushes Oil Prices Higher गेल्या १० दिवसांपासून मध्य पूर्वेत युद्धजन्य परिस्थिती आहे. अमेरिका इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानतंर इराणनेही जशास तसं प्रत्युत्तर दिलंय. या युद्धाचा परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर झाला असून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झालीय. कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन डॉलर वधारला असून महागाईची भीतीही व्यक्त केली जातेय. याशिवाय सोन्याच्या किंमतीतही मोठी घसरण झाली आहे..ब्लूमबूर्गनुसार कच्चे तेल १०७.२१ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचलं आहे. डब्ल्यूटीआय क्रूड ऑइलसुद्धा १०६.६६ डॉलर प्रति बॅरल झालंय. होर्मुझ सामुद्रधुनी काही काळ बंद केल्यानं आखाती देशातून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतूक आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. जवळपास २० टक्के तेल वाहतूक या मार्गाने होते..राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यात ब्लू बुक नियमांचं उल्लंघन झालंच कसं? केंद्राची ममता सरकारला विचारणा.जगभरात सोन्यासह धातूंच्या किंमतीतही मोठी घसरण झालीय. सिंगापूरमध्ये स्पॉट गोल्ड ०.९ टक्क्यांनी घसरले असून प्रति औंस ५ हजार १२४.४८ औंस इतकी किंमत झालीय. तर चांदीचे दर १.६ टक्के घसरले आहेत. चांदीचा दर प्रति औंस ८३.२२ टक्के इतका झालाय. तर प्लॅटिनमच्या दरात ३ टक्के इतकी घसरण नोंद झालीय. ब्लूमबर्गच्या डॉलर स्पॉट इंडेक्समध्ये तेजी दिसून आली. गेल्या आठवड्यात डॉलर स्पॉट इंडेक्समध्ये १.३ टक्के वाढ झाली होती. तर आज ०.४ टक्के वाढ झालीय..सिंगापूरमध्ये सोन्याच्या दरात घसरण होऊन ते प्रति औंस ५१२० डॉलर इतकं झालं. (28.34 ग्रॅम सोन्याचे दर ४ लाख ७२ हजार ४६४ रुपये) यानुसार सिंगापूरमध्ये सोन्याचे दर प्रति तोळा १ लाख ६६ हजार ७१२ रुपयांवर पोहोचले आहेत.अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे मोठ्या तेल उत्पादक देशांनी त्यांचं उत्पादन कमी केलंय. दुसरीकडे डॉलरही ०.४ टक्क्यांनी वधारला आहे. कच्च्या तेलांच्या दरात वाढ झाल्यानं अमेरिकेत महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरावर दबाव वाढत आहे. फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरात कपातीऐवजी ते जैसे थे ठेवले जाण्याची शक्यता आहे..व्याजदरात वाढ, डॉलर वधारणं हे सोने-चांदी सारख्या धातूंच्या किंमतीवर नकारात्मक परिणाम करतात. सोने-चांदीशिवाय शेअर बाजारातही याचे नकारात्मक परिणाम दिसून येतायत. शेअर बाजारात घसरणीमुळे गुंतवणुकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. २०२६ मध्ये सोन्याच्या दरात मोठे चढ उतार दिसून आले असले तरी आतापर्यंत २० टक्के रिटर्न दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.