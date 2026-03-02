इस्रायल इराण युद्धाचा थेट परिणाम, कच्च्या तेलाच्या दराचा भडका; पेट्रोल-डिझेल महाग होणार?

Global Markets React To Escalating Conflict आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या आगीची झळ जगाला बसू लागली आहे. अमेरिका, इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही महत्त्वाच्या जलमार्गापैकी एक आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतल्यानं जागतिक सागरी व्यापारावर प्रचंड परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इस्रायल इराण युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे नवं संकट निर्माण झालं आहे. इराणने आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. यात दुबई, अबुधाबीसह कतार, बहरीन, सौदी अरेबिया आणि ओमानचा समावेश आहे..इस्रायल इराणच्या युद्धाचा परिणाम इंधन तेलाच्या दरावर दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती शुक्रवारी ७२ डॉलर प्रति बॅरल इतक्या होत्या. गेल्या सात महिन्यात हा उच्चांकी दर होता. तर २०२६ च्या पहिल्या दोन महिन्यातच यात १९ टक्के वाढ झाली होती. पण आता दोन दिवसात यात तब्बल १२ टक्क्यांनी वाढ होऊन कच्च्या तेलाच्या बॅरलचा दर ८० डॉलरच्या वर पोहोचला आहे. यामुळे जगभरात इंधन तेलाच्या किंमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Iran vs Israel युद्ध आणखी भडकणार! इराणला पाठिंबा देत हिजबुल्लाहचे इस्रायलवर हल्ले, इस्रायलचा लेबनॉनच्या राजधानीतही विध्वंस.अमेरिकन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटमध्येही ८ टक्के वाढ झाली आहे. या तेलाचे दर ७० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले आहेत. इस्रायलकडून इराणवर याआधीही १२ दिवस हल्ले करण्यात आले होते. त्यावेळी कच्च्या तेलाचे दर वाढले होते. त्यानंतर आता पहिल्यांदा ८० डॉलरच्या वर तेलाचे दर गेले आहेत..तेलाच्या क्षेत्रात इराणची मक्तेदारी कमी झाली असली तरी ओपेक आणि इतर आघाडीतील तो सर्वात मोठा चौथा उत्पादक देश आहे. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील गटात एकूण उत्पादनात इराणचा वाटा १२ टक्के इतका आहे. इराण दरदिवशी ३.३ मिलियन बॅरेल तेल काढू शकते. जागतिक एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण ३ टक्के इतकं आहे. देशातील सर्वात मोठी रिफायनरीची क्षमता ही ५ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.