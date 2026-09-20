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Input Tax Credit: ‘आयटीसी’ घेण्याची सुविधा स्मार्ट सल्ला

Smart Advice On ITC Facility And Important GST Rules: जीएसटीतील इनपूट टॅक्स क्रेडिटमध्ये झालेल्या चुकांची सप्टेंबर २०२६पूर्वी दुरुस्ती अनिवार्य; घाईत झालेल्या क्लेरिकल चुका वेळेत सुधारल्यास आयटीसीचा पूर्ण लाभ मिळू शकतो
Input Tax Credit Facility Smart Advice For Taxpayers On ITC Claims GST Benefits Documents And Important Compliance Rules

Input Tax Credit Facility Smart Advice For Taxpayers On ITC Claims GST Benefits Documents And Important Compliance Rules

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अॅड. विनायक आगाशे, ज्येष्ठ करसल्लागार

मागील आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच ‘जीएसटी’वरील इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घेण्यात चूक झाली असल्यास ती चूक चालू आर्थिक वर्षातील (२०२६-२७) सप्टेंबर महिन्यातील करविवरणपत्र किंवा वार्षिक करविवरणपत्र दाखल होण्यापूर्वी दुरूस्त करून घेणे अनिवार्य आहे.

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