Input Tax Credit: ‘आयटीसी’ घेण्याची सुविधा स्मार्ट सल्ला

-अॅड. विनायक आगाशे, ज्येष्ठ करसल्लागारमागील आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच ‘जीएसटी’वरील इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घेण्यात चूक झाली असल्यास ती चूक चालू आर्थिक वर्षातील (२०२६-२७) सप्टेंबर महिन्यातील करविवरणपत्र किंवा वार्षिक करविवरणपत्र दाखल होण्यापूर्वी दुरूस्त करून घेणे अनिवार्य आहे..अशी चूक कशामुळे होते?अत्यंत कमी वेळात करविवरणपत्र दाखल करून घेण्यासाठी लागणारी आवश्यक ती माहिती पुरवावी लागते. त्या घाईगडबडीत अशा क्लेरिकल चूका होत असतात. सर्वसामान्यपणे ट्रेडिंग अकाउंटशिवाय अन्य खरेदीवर पात्र असणारा आयटीसी घ्यावयाचा असतो; पण तो राहतो. करविवरणपत्र दाखल झाल्यावर मनावरील ताण कमी झाल्यावर चूक लक्षात येते. काम करत असताना अशा क्लेरिकल चूका होतच असतात. याला कारणे अनेक असतात..चुका होण्याची कारणे...या चुका होण्याला अनेक कारणे असतात. उदा. एखादे खरेदीचे बिल विक्रेत्याने जीएसटी साइटवर दर्शवले नसेल, तर खरेदीदाराला त्याचा आयटीसी मिळू शकत नाही; पण हे बिल चालू आर्थिक वर्षातील (२०२६-२७) सप्टेंबर महिन्यातील करविवरणपत्र दाखल होण्यापूर्वी पुरवठादाराकडून दुरुस्त करून घेणे अनिवार्य आहे. काम्पोझिशन स्कीममधून बाहेर पडून नियमित करदाता झाल्यावर असलेल्या स्टॉकवरील आयटीसी मिळू शकतो. या संधीचा लाभ घेऊन न घेतलेला आयटीसी घेता येतो; पण त्यासाठी वर नमूद केलेल्या विहित मुदतीत संबंधित चूक सुधारणे अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.