Income Tax ITR-4: ‘आयटीआर-४’ मध्ये नवे प्रकटीकरण

- प्रणव मंत्री, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएकरअनुपालन मजबूत करण्याच्या आणि अनुमानित करआकारणी योजनेच्या संभाव्य गैरवापराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने, प्राप्तिकर विभागाने अनुमानित करआकारणी योजनेची निवड करणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यावसायिकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना त्यांच्या गुंतवणुकीचा आणि मालमत्तेचा तपशील देणे (प्रकटीकरण) आवश्यक केले आहे. हा बदल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी अधिसूचित केलेल्या अद्ययावत आयटीआर-४ (सुगम) फॉर्ममध्ये समाविष्ट आहे..कोणावर परिणाम होईल?ही सुधारित प्रकटीकरण आवश्यकता प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४एडी, ४४एडीए आणि ४४एई अंतर्गत अनुमानित करआकारणीची निवड करणाऱ्या करदात्यांना लागू होते. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे..दोन कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेले छोटे व्यवसाय७५ लाख रुपयांपर्यंत एकूण उत्पन्न असलेले व्यावसायिक (जसे, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, आर्किटेक्ट आणि सल्लागार) हे करदाते सामान्यतः तपशीलवार हिशेबाची पुस्तके न ठेवता, विहित टक्केवारीनुसार उत्पन्न घोषित करून सुलभ अनुपालनाचा लाभ घेतात.अनुमानित करआकारणी योजनेअंतर्गत : व्यावसायिकांनी किमान नफा घोषित करणे आवश्यक आहे.डिजिटल प्राप्तीसाठी उलाढालीच्या सहा टक्के, व्यावसायिकांनी घोषित करणे आवश्यक आहे. .रोख प्राप्तीसाठी उलाढालीच्या आठ टक्के, व्यावसायिकांनी घोषित करणे आवश्यक आहे.प्रोफेशनल लोकांनी एकूण प्राप्तीच्या ५० टक्के उत्पन्न म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे.एखाद्या करदात्याने या विहित दरांपेक्षा कमी उत्पन्न घोषित केले, तर त्यांना योग्य हिशेबाची पुस्तके ठेवणे आणि त्यांचे ऑडिट करून घेणे आवश्यक आहे.काय बदलले आहे?ही सुलभ योजना निवडणाऱ्या करदात्यांना आता प्रथमच करविवरणपत्रात गुंतवणूक आणि मालमत्तेचा तपशील उघड करणे आवश्यक असेल..स्थावर मालमत्ताआर्थिक गुंतवणूक (शेअर, म्युच्युअल फंड, आदी)उच्च-मूल्याचे खर्च किंवा मालमत्ता संपादनबदलामागील उद्देशकाही करदाते आपल्या उत्पन्नाची कमी नोंद दाखवून, लक्षणीय मालमत्ता निर्माण करत असण्याची चिन्हे असू शकतात. केवळ याच उद्देशाने, प्राप्तिकर विभाग असा महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. गुंतवणुकीची माहिती गोळा करून, करविभाग पुढील गोष्टी करू शकेल.घोषित उत्पन्नाची प्रत्यक्ष खर्च आणि मालमत्ता निर्मितीशी तुलना करणे.उत्पन्न आणि गुंतवणुकीमधील तफावत ओळखणेसंभाव्य करचुकवेगिरीची किंवा अनुमानित योजनेच्या गैरवापराची प्रकरणे शोधणेविभागाला वार्षिक माहिती विवरणासारख्या (एआयएस) यंत्रणांद्वारे आधीच विस्तृत आर्थिक माहिती मिळते, ज्यामध्ये उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांची नोंद असते. नवे प्रकटीकरण आवश्यकता या डेटा-आधारित छाननीला आणखी बळकट करेल.करदात्यांवरील परिणामहा बदल अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाकडे होणाऱ्या बदलाचे संकेत देतो, अगदी सुलभ अनुपालनाचा लाभ घेणाऱ्या लहान करदात्यांसाठीही..करदात्यांनी आता :घोषित उत्पन्न आणि गुंतवणुकीमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करावी.प्रमुख आर्थिक व्यवहारांची मूलभूत कागदपत्रे जतन करावीत.केवळ करदायित्व कमी करण्यासाठी उत्पन्न कमी दाखवणे टाळावे.चुकीची माहिती दिल्यास दंडउत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्यास देय कराच्या २०० टक्क्यांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.अतिरिक्त कर, अधिभार आणि उपकर यामुळे प्रभावी भार लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.एकूण परिणाम चुकवलेल्या कराच्या १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकतो.यामुळे अचूक अहवाल देणे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरते..निष्कर्षआयटीआर-४ मध्ये गुंतवणूक प्रकटीकरणाचा समावेश हा देशाच्या करप्रशासनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अनुमानित करआकारणी योजना अनुपालनाची सुलभता देत असली, तरी या योजनेच्या साधेपणाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकार देखरेख अधिक कडक करत आहे. अनुमानित करप्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांनी आता अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक दृष्टिकोन अवलंबून, आपले घोषित उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार यांच्यात ताळमेळ साधला पाहिजे.