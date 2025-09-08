Sakal Money

प्राप्तिकर विवरणपत्रासाठी फक्त आठवडा बाकी!

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर असून, ही मुदत आता शेवटच्या टप्प्यावर आली आहे, करदात्यांनी लवकरात लवकर ITR दाखल करणे गरजेचे आहे.
ITR Deadline 2025

ITR Deadline 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अनिरुद्ध राठी - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

पगारदार व्यक्ती आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट होत नाही, अशा लोकांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (Income Tax Return) दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै असते; परंतु सरकारने यावर्षी विवरणपत्र दाखल करण्याची ही अंतिम मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ म्हणजेच आकारणी वर्ष २०२५-२६चे विवरणपत्र भरण्यासाठी देण्यात आलेली ही वाढीव मुदतही आता संपत आली आहे.

Loading content, please wait...
Finance
Income Tax Act 2025
Tax Refund Changes
Tax Filing Deadlines

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com