प्राप्तिकर विवरणपत्रासाठी फक्त आठवडा बाकी!

अनिरुद्ध राठी - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीएपगारदार व्यक्ती आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट होत नाही, अशा लोकांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (Income Tax Return) दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै असते; परंतु सरकारने यावर्षी विवरणपत्र दाखल करण्याची ही अंतिम मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ म्हणजेच आकारणी वर्ष २०२५-२६चे विवरणपत्र भरण्यासाठी देण्यात आलेली ही वाढीव मुदतही आता संपत आली आहे. .करदात्यांनी या तारखेपर्यंत विवरणपत्र दाखल न केल्यास अनेक अडचणी येऊ शकतात. ज्या करदात्यांनी अद्यापही विवरणपत्र भरलेले नाही, त्यांच्यासाठी आता हा शेवटचा आठवडा बाकी आहे, त्यामुळे मुदत संपण्याच्या आता विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. शेवटच्या क्षणी तांत्रिक बिघाडामुळे येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी लवकरात लवकर विवरणपत्र भरणे सूज्ञपणाचे ठरेल. म्हणूनच, करदात्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे..विवरणपत्राला विलंब झाल्यास...करदात्यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत विवरणपत्र दाखल केले नाही, तर अनेक परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.विलंब शुल्कसर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे विलंब शुल्क. वेळेवर विवरणपत्र भरले नाही, तर पाच हजार रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क भरावे लागू शकते. हे शुल्क एकूण उत्पन्नानुसार ठरवले जाते. यामुळे करदात्यावरील आर्थिक भार वाढतो..व्याजकर भरण्यास पात्र असूनही तो वेळेवर भरला नाही, तर दर महिन्याला एक टक्का दराने दंडात्मक व्याज भरावे लागते. त्यामुळे विलंब शुल्क आणि व्याज असा दुहेरी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.तोटा पुढे नेता येणार नाहीकरदात्याला शेअर बाजारात किंवा व्यवसायात तोटा झाला असेल, तर तो तोटा पुढील वर्षांमध्ये समायोजित (adjust) करण्यासाठी विवरणपत्र वेळेवर भरणे आवश्यक आहे. ते उशिरा दाखल केल्यास, हा तोटा पुढील वर्षांसाठी पुढे नेता येत नाही आणि त्यामुळे त्याचा लाभही मिळत नाही..परतावा मिळण्यास विलंबकाही करपरतावा (Tax Refund) मिळणार असेल, तर विवरणपत्र वेळेवर दाखल करणे महत्त्वाचे आहे. उशिरा विवरणपत्र भरल्यास, हा परतावा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो; तसेच मोठा परतावा असल्यास त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाचेही नुकसान होऊ शकते.कायदेशीर कारवाईविवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे असतानाही ते दाखल न केल्यास, प्राप्तिकर विभाग कायदेशीर कारवाई करू शकतो. यामध्ये मोठ्या दंडापासून ते तुरुंगवासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. .संधी गमावणेनिर्धारित वेळेत विवरणपत्र दाखल केले नाही, तर जुन्या करप्रणालीचा लाभ घेता येणार नाही. अशा परिस्थितीत अनिवार्यपणे नवी करप्रणाली स्वीकारावी लागेल. त्यामुळे, अनेक सवलती आणि वजावटींचा लाभ घेता येणे शक्य होणार नाही.त्यामुळे, करदात्यांनो, आता तरी जागे व्हा! शेवटचा एक आठवडा राहिला आहे. तो संपण्याआधी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करा आणि नुकसान टाळा..तयारी कशी कराल?आवश्यक कागदपत्रे -विवरणपत्र भरण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जसे, फॉर्म १६, बँक स्टेटमेंट, गुंतवणुकीची माहिती, इतर उत्पन्नाची माहिती देणारी कागदपत्रे (जसे, भाडे उत्पन्न असल्यास भाडे करार, ठेवींवरील व्याज असल्यास त्याचे व्याजाचा दाखला, शेअरमधील नफा-तोटा असल्यास डी-मॅट खात्याचे कॅपिटल गेन अँड लॉस स्टेटमेंट आदी कागदपत्रे) आधीच तयार ठेवा.वेळेचे नियोजन - शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता, लवकरात लवकर विवरणपत्र भरा.योग्य आयटीआर फॉर्म निवडा- विवरणपत्र भरण्यासाठी योग्य फॉर्मची निवड ही विशेषतः तुम्हाला मिळत असलेल्या विविध उत्पन्नाच्या माध्यमावर अवलंबून असते.तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मदत घ्या- विवरणपत्र भरताना अडचण येत असेल, तर एखाद्या करसल्लागाराची किंवा सीएची मदत घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.