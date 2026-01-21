Sakal Money

ITR Refund : ITR रिफंड अजूनही आला नाही? मग तक्रार कशी करायची? इथेच जाणून घ्या!

ITR Refund Status : जर तुमचा ITR रिफंड अडकलेला असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या ठिकाणी याबाबत घरबसल्या तक्रार नोंदवू शकतात.
ITR Refund Still Not Received? Here’s How to File a Complaint

ITR Refund Still Not Received? Here’s How to File a Complaint

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

ITR Refund Complaint : २०२५ वर्ष संपून आता एक महिना होत आलाय मात्र अजूनही काही लोकांना आयकर रिफंड मिळालेला नाही. जर तुम्हीही अशाच लोकांपैकी एक असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जाणून घेऊयात तुमचा रिफंड फसल्यास कुठे आणि कसे तक्रार करायची.

Loading content, please wait...
money
income tax
Refund
Income Tax Department
Income Tax Return
Tax Refund Changes

Related Stories

No stories found.