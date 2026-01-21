ITR Refund : ITR रिफंड अजूनही आला नाही? मग तक्रार कशी करायची? इथेच जाणून घ्या!

ITR Refund Complaint : २०२५ वर्ष संपून आता एक महिना होत आलाय मात्र अजूनही काही लोकांना आयकर रिफंड मिळालेला नाही. जर तुम्हीही अशाच लोकांपैकी एक असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जाणून घेऊयात तुमचा रिफंड फसल्यास कुठे आणि कसे तक्रार करायची..रिफंड का अडकू शकतो?रिफंडमध्ये उशीर होण्याचे सर्वात मोठे कारण बँकेचे चुकीचे डिटेल देणे असू शकते. जर तुम्ही तुमचे बँक खाते चुकीचे दिले असेल, तर रिफंड फसू शकतो.याशिवाय -पॅन कार्ड आणि आधार लिंक नसेलITR चे वेरिफिकेशन पूर्ण न करणेआयकर विभागाने मागितलेली अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली नसतील तरीही तुमचं ITR अडकू शकतो. .Gold Rate Today : रेकॉर्डब्रेक! सोन्यात अवघ्या 12 तासांत 5 हजारांची वाढ; चांदी तर त्याहून सुसाट; पाहा आजचा भाव .बँक डिटेल कशी तपासाल?जर तुम्हाला तुमच्या बँक डिटेलवर शंका असेल, तर सर्वप्रथम आयकर विभागाच्या e-filing वेबसाइटवर लॉगिन करा. इथे तुम्ही रिफंडचा स्टेटस पाहू शकता..जर रिफंड प्रोसेस दिसत असेल पण पैसे खात्यात आलेले नसतील, तर बँक डिटेल एकदा तपासा. आणि जर तुमचे डिटेल योग्य असतील तरीही रिफंड उशीर होत असेल, तर तुम्ही आयकर विभागात तक्रार करू शकता..Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती .तक्रार कुठे करावी?रिफंड येण्यास जास्त उशीर होत असेल तर करदाते खालील ठिकाणी आपली तक्रार करू शकतात.आयकर विभागाच्या बेंगळुरू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ला सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ८ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत १८०० १०३ ४४५५ या नंबरवर कॉल करा आणि कळवा. e-filing पोर्टलवरील Grievance Redressal Section - या ठिकाणी तुम्हाला तुमची तक्रार नोंदविता येते. आयकर विभागाचा हेल्पलाइन नंबर आणि ईमेल सपोर्ट देखील उपलब्ध आहे, जिथे थेट समस्या सांगता येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.