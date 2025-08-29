Reliance Industries: जिओचा IPO कधी येणार? मुकेश अंबानींनी केली मोठी घोषणा

Jio IPO: रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स जिओच्या आयपीओबाबत मोठी घोषणा केली आहे. मुकेश अंबानी यांनी जिओचा आयपीओ कधी येईल, याबद्दल माहिती दिली आहे. अंबानी यांनी दूरसंचार कंपनी रिलायन्स जिओच्या आयपीओबद्दल मोठे अपडेट दिले आहेत..रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या (RIL) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मोठी घोषणा करताना मुकेश अंबानी म्हणाले की, आयपीओसाठी लवकरच ड्राफ्ट पेपर दाखल केला जाईल आणि २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत रिलायन्स जिओचा आयपीओ लाँच करण्याची योजना आहे..जिओचे ५० कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. कंपनीने ५जी, फिक्स्ड ब्रॉडबँड आणि एआय तंत्रज्ञानावर मोठी गुंतवणूक केली आहे. जिओचे शेअर बाजारात लिस्टेड झाल्यास गुंतवणूकदारांना एक मोठी संधी मिळू शकते. एका अंदाजानुसार, जिओ कंपनी आयपीओच्या माध्यमातून १२ ते १३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभा करू शकते आणि त्याचा वापर आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी करू शकते..जिओने ५० कोटी ग्राहकांचा टप्पा पार केलाआयपीओबद्दल माहिती देताना मुकेश अंबानी म्हणाले की, जागतिक स्तरावर यामुळे भागधारकांसाठी मोठे मूल्य निर्माण होईल. जिओने नुकताच ५०० दशलक्ष (५० कोटी) ग्राहकांचा टप्पा पार केला आहे. २०२५ आर्थिक वर्षात जिओचा महसूल ₹१.२८ लाख कोटी राहिला, तर ईबीआयटीडीए (EBITDA) देखील मजबूत होता, जो कंपनीच्या दमदार कमाईचे लक्षण आहे..Manoj Jarange: मुंबईकरांना अडचणीत आणणार नाही..! जेवण ते पार्किंग मराठ्यांनी कसं केलं नियोजन, सरकारही फेल.१२५ अब्ज डॉलर कमावणारी पहिली कंपनीरिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ४८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष मुकेश अंबानी म्हणाले की, २०२५ मध्ये कंपनीने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. वार्षिक १२५ अब्ज डॉलरचा महसूल पार करणारी ही भारतातील पहिली कंपनी बनली आहे. रिलायन्सचा ईबीआयटीडीए ₹१,८३,४२२ कोटी (२१.५ अब्ज डॉलर) आणि निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) ₹८१,३०९ कोटी (९.५ अब्ज डॉलर) राहिला.रिलायन्सच्या निर्यातीबद्दल बोलायचे झाल्यास, ती ₹२,८३,७१९ कोटी (३३.२ अब्ज डॉलर) होती, जी भारताच्या एकूण वस्तूंच्या निर्यातीत ७.६% इतकी आहे आणि रिलायन्सला भारतातील सर्वात मोठ्या निर्यातदार कंपन्यांपैकी एक बनवते..Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगेंना एकच दिवस परवानगी मिळालीय, सरकार काय करणार? एकनाथ शिंदे म्हणाले, ''आम्ही....''.सर्वात मोठी करदाती कंपनी२०२५ या आर्थिक वर्षात रिलायन्सने ₹२,१०,२६९ कोटी (२४.६ अब्ज डॉलर) इतका कर भरला आहे, ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान मिळाले आहे. गेल्या ६ वर्षांत, कंपनीचे राष्ट्रीय तिजोरीतील एकूण योगदान १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहिले आहे.रिलायन्स नवीन कंपनी स्थापन करणारमुकेश अंबानींनी आणखी एक मोठी घोषणा केली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष म्हणाले की, एआय (AI) वर आम्ही ‘रिलायन्स इंटेलिजन्स’ (Reliance Intelligence) नावाची एक नवीन उपकंपनी स्थापन करू, ज्यासाठी कंपनी गुगल आणि मेटासोबत भागीदारी करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.