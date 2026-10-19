Jio IPO 2026: जिओ’चा आयपीओ कसा आहे?

- नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार INA000008880रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा ‘आयपीओ’ २१ ते २३ ऑक्टोबर दरम्यान १०६५ रुपये ते १११९ रुपये प्रतिशेअर भावाने प्राथमिक बाजारात विक्रीसाठी येत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे भागधारक हे खास भागधारक कोट्यामधून दोन लाख रुपयांपर्यंत अर्ज करू शकतील. या ‘आयपीओ’त सर्व नवे शेअर असून, यात ‘ऑफर फॉर सेल’ नाही. मेटा, गुगल, केकेआर अशा महारथींचा कंपनीमध्ये हिस्सा आहे, ही एक उल्लेखनीय बाब आहे. आजच्या काळात माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये मोबाइलची भर पडली आहे, असे म्हटले जाते. मुकेश अंबानी यांनीही मागेच ‘डेटा इज न्यू ऑइल’ (data is the new oil) असे सांगितले होते. यावरून भारतीय दूरसंचार क्षेत्राच्या व्याप्तीचे महत्त्व लक्षात यावे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’चा व्यवसायजिओ दूरसंचार, ब्रॉडबँड, डिजिटल सेवा, क्लाउड आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांत कार्यरत आहे. कमी दरातील इंटरनेट आणि इतर डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून ‘जिओ’ने भारतीय बाजारपेठेत मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. मार्च २०२६ अखेर कंपनीकडे सुमारे ५२.४४ कोटी दूरसंचार ग्राहक होते. अशा लक्षणीय ग्राहकसंख्येमुळे विविध डिजिटल सेवांमधून उत्पन्न मिळवण्याची संधी कंपनीसमोर आहे..वाढ आणि नफाक्षमतामागील दोन वर्षांत कंपनीच्या महसुलाची वार्षिक सरासरी वाढ सुमारे १५.८ टक्के, तर नफ्याची वाढ १८.४ टक्के राहिली. कंपनीचे ‘ईबीआयटीडीए’ मार्जिन जवळपास ५२ टक्के आहे.जिओ आणि भारती एअरटेलजिओ आणि भारती एअरटेल देशाच्या दूरसंचार क्षेत्राचा साधारण ८० टक्के व्यवसाय सांभाळत आहेत; तसेच एअरटेल दुय्यम बाजारात आधीपासूनच असल्याने दोघांतील तुलना महत्त्वाची ठरते..कंपनीसमोरची आव्हाने‘जिओ’च्या व्यवसायासमोर काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे फाइव्ह-जी, स्पेक्ट्रम आणि नेटवर्क विस्तारासाठी सातत्याने करावा लागणारा मोठा खर्च. दुसरे म्हणजे ग्राहकांकडून मिळणारा महसूल वाढवताना स्पर्धात्मक दर टिकवण्याची गरज.‘आयपीओ’ला अर्ज करावा का?‘जिओ’चा व्यवसाय उत्तम आहे, भविष्यात वाढही उत्तम असेल. दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ‘जिओ’कडे मोठी ग्राहकसंख्या, मजबूत बाजारपेठ आणि डिजिटल विस्ताराच्या संधी आहेत. चालू ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ २० टक्के अधिक दाखवत आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नावातच ‘टू रिलाय अपऑन’ (ट्रस्ट) हे दडलेले आहे अशा ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’च्या आयपीओला नोंदणी व मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणूक या दोन्ही हेतूने जरूर अर्ज करण्यास हरकत नाही..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...आर्थिक वर्ष २०२५-२६ : आकडेनिकष जिओ प्लॅटफॉर्म्स भारती एअरटेलमहसूल ₹१.४७ लाख कोटी ₹२.११ लाख कोटीईबीआयटीडीए मार्जिन ५१.९% ५७.५%निव्वळ नफा ₹३०,०४९ कोटी ₹२६,६९५ कोटीबाजारहिस्सा ३९.३१% ३८.०१%वायरलेस ब्रॉडबँड ४८.९४% ३४.९४%पी/गुणोत्तर (किंमत पट्ट्यानुसार) ३४.३ पट ३८.८ पटईव्ही/ईबीआयटीडीए १३.९ पट १०.४ पटएआरपीयू (प्रतिग्राहक सरासरी महसूल).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.