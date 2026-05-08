Pune: केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजचे अध्यक्ष रवी पंडित यांचे निधन

Pune News: पुण्यातील जागतिक दर्जाची आणि प्रसिद्ध IT सॉफ्टवेअर कंपनी KPIT टेक्नॉलॉजीजचे सहसंस्थापक, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी पंडित यांचे वयाच्या 75व्या वर्षी निधन झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रवी पंडित गेल्या काही दिवसांपासून आजारपणामुळे रुग्णालयात उपचार घेत होते. मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्रकृती अधिक खालावली आणि आज 8 मे, 2026 रोजी सकाळी 5.45 वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने उद्योगजगतात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..रवी पंडित यांनी KPIT Technologies या कंपनीची 1990 मध्ये स्थापना केली आणि कंपनीला आज जागतिक पातळीवर ओळख मिळवून दिली. आज ही कंपनी ऑटोमोबाईल आणि मोबिलिटी क्षेत्रातील सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्समध्ये आघाडीची कंपनी बनली आहे,.KPIT ही कंपनी मुख्यतः जागतिक वाहननिर्मिती कंपन्यांना डिजिटल इंजिनिअरिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि मोबिलिटी सोल्यूशन्स पुरवते. इलेक्ट्रिक वाहन, कनेक्टेड कार आणि स्मार्ट मोबिलिटी या क्षेत्रात कंपनीने मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली KPIT ने भारतातून जागतिक स्तरावर विस्तार केला..पंडित यांचे नाव फोर्ब्सच्या जागतिक अब्जाधीशांच्या यादीत समाविष्ट होते. हे त्यांच्या व्यवसायिक यशाचे आणि जागतिक प्रभावाचे प्रतीक मानले जाते. भारतीय IT उद्योगात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. मात्र त्यांच्या निधनामुळे उद्योग क्षेत्रात मोठी हानी झाली असून अनेक उद्योजक आणि सहकाऱ्यांनी शोक व्यक्त केला आहे.