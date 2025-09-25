Larry Ellison: वय 81 वर्षे, नेटवर्थ 368 डॉलर; जगातला दोन नंबरचा श्रीमंत व्यक्ती 95 टक्के संपत्ती करणार दान

नवी दिल्लीः अब्जाधीश लॅरी एलिसन यांच्यासाठी २०२५ हे वर्ष अतिशय फायद्याचं ठरलं आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये त्यांनी जगातला सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांना मागे टाकत अचानक नंबर एकची खुर्ची मिळवली होती. आता त्यांनी आणखी एक असा निर्णय घेतलाय, त्यामुळे जगभरात चर्चा होतेय.सध्या टॉप १० अब्जाधीशांच्या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर असलेले ओरॅकलचे संस्थापक लॅरी एलिसन यांनी आपली ९५ टक्के संपत्ती दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्सच्या माहितीनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती ३५८ डॉलर इतकी आहे..२०१० मध्ये केला संकल्प, आता वास्तवात येणारफॉर्च्यूनच्या रिपोर्टनुसार, लॅरी एलिसन यांनी २०१० मध्ये गिव्हिंग प्लेज अंतर्गत आपली ९५ टक्के संपत्ती दान करण्याचा संकल्प केला होता. आता लॅरी हे श्रीमंतांच्या यादीमध्ये 'टॉप'वर आहेत. आता ते आपली मालमत्ता दान करण्याच्या तयारीत आहेत. ते म्हणाले की, आपल्या अटींवर मी माझी संपत्ती दान करणार आहे.लॅरी एलिसन यांच्याद्वारे दिलं जाणारं दान हे ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये असलेल्या एलिसन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेमार्फत संचलित केलं जातं. ही मदत आरोग्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा, जलवायू परिवर्तन आणि एआय रिसर्चसह अनेक जागतिक प्रश्नांवर फोकस करण्यासाठी वापरात आणली जाते..ओम शांती, शांती ओम; सर्वात मोठ्या मुस्लिम देशाच्या राष्ट्रपतींनी भाषणाचा 'असा' केला समारोप; पाहा VIDEO.यापू्रवीदेखील लॅरी एलिसन यांनी अनेक मोठमोठ्या मदती दिलेल्याआहेत. त्यात संशोधन आणि उपचार केंद्र स्थापन करण्यासाठी त्यांनी मोठं योगदान दिलं. दक्षिण कॅलिफॉर्निया विद्यापीठाला कर्करोग संशोधन केंद्रासाठी दोनशे दशलक्ष डॉलर्स, वैद्यकीय संशोधनावर लक्ष केद्रित ठप्प झालेल्या एलिसन मेडिकल फाऊंडशनसाठी १.३ अब्ज डॉलरचा समावेश आहे..बायडेन म्हणजे ऑटोपेन! व्हाइट हाऊसमध्ये अपमान, माजी राष्ट्रपतींच्या फोटोंमध्ये लावलेल्या पोर्ट्रेटमुळे खळबळ.एका दिवसात कमावले १०१ अब्ज डॉलर्सलॅरी एलिसन हे जगातले एक अव्वल अब्जाधीश आहेत. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांच्या संपत्तीमध्ये अचानक वाढ झाली. केवळ एका दिवसामध्ये १०१ अब्ज डॉलर्स (८.९ लाख कोटी रुपये) वाढले. आजवर अशी वाढ कोणत्याही अब्जाधीशाच्या संपत्तीमध्ये झालेली नव्हती. त्यामुळे लॅरी यांची एकूण संपत्ती ३९३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. इलॉन मस्क यांची संपत्ती त्यावेळी ३८५ अब्ज डॉलरर्स इतकी होती. यानंतर मस्क पुन्हा पहिल्या स्थानावर पोहोचले आणि ८१ वर्षांचे लॅरी एलिसन दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.