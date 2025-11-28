Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर

कोणतीही विमा पॉलिसी घेताना इच्छुक विमेदाराने प्रपोजल फॉर्ममध्ये आपले आरोग्य, आजार, सवयी आदींविषयी संपूर्ण खरी माहिती देणे आवश्यक असते. कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपविली आणि खोटेपणा केला, तर पॉलिसी रद्द होऊन विमेदाराचेच नुकसान होते. याचा हा धडा...ही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सोमवारची सकाळची वेळ. मुंबईमध्ये मुलुंडहून वरळीच्या दिशेने एक टॅक्सी धावत होती. टॅक्सीत मागील बाजूस नाईक पती-पत्नी बसले होते. टॅक्सीचा वेग थोडा जास्तच होता. अचानक पुढे थांबलेल्या एका गाडीशी होणारी टक्कर टाळण्याचा प्रयत्न करत असताना टॅक्सी रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळून अपघात झाला. .ड्रायव्हर आणि नाईक दाम्पत्यास किरकोळ दुखापती झाल्या. पोलिस येतात, पंचनामा सुरू होतो, टॅक्सी ड्रायव्हरवर बेजबाबदार ड्रायव्हिंगबद्दल, ट्रॅफिक जॅम करून रहदारीत अडथळा निर्माण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल होतो. तिकडे नाईक दाम्पत्य दुसऱ्या टॅक्सीने वरळीच्या दिशेने रवाना होते. तिथे शारदा नाईक यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले जाते. उपचार सुरू होतात; परंतु संध्याकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवते. पुढे १५ दिवसांनी विमा कंपनीच्या मुलुंड शाखेत विमा पॉलिसीसंदर्भात ‘डेथ क्लेम’ची इंटिमेशन येते. त्यात असे लिहिलेले असते-‘‘माझी पत्नी शारदा गिरीश नाईक हिचे नुकतेच अपघाती निधन झाले. सोबत मूळ विमा पॉलिसी, महापालिकेने दिलेला मृत्यू दाखला आणि अपघाताबाबतचा पंचनामा आदी कागदपत्रे जोडली आहेत, तरी या संदर्भात मूळ विमा रक्कम रुपये दोन लाख आणि अपघाती लाभाचे रुपये दोन लाख अशा चार लाख रुपये रकमेचा क्लेम नॉमिनी या नात्याने माझ्या नावे अदा करण्यात यावा.’’- आपला विश्वासू, गिरीश नाईक.Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .गिरीश नाईक यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे हेच दर्शवत होती, की ही महिला आपल्या पतीसह टॅक्सीने मुलुंडहून वरळीकडे जात असताना टॅक्सीला अपघात झाला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी हॉस्पिटलमध्ये या महिलेचे निधन झाले. एरवी असा क्लेम मंजूर करण्याचे अधिकार विमा कंपनीच्या शाखाप्रमुखांना होते; तथापि या केसमध्ये विमेदाराचा मृत्यू पॉलिसी घेतल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांच्या आतच झाल्यामुळे हा क्लेम ‘व्हेरी अर्ली क्लेम’ या सदरात मोडत होता आणि अशा क्लेमच्या मंजुरीचे अधिकार मंडल कार्यालयाकडे होते. त्यामुळे या पॉलिसीची फाइल मुंबई मंडल कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली. खरे तर अपघात हा अपघातच असतो. तो अचानकपणे केव्हाही होऊ शकतो. पॉलिसी घेतल्यावर तो चार दिवसांनी होईल किंवा चार वर्षांनी होईल किंवा होणारही नाही. अपघात ही घटनाच अनपेक्षितपणे, अचानकपणे घडणारी असते. त्यावर विमेदाराचे काहीच नियंत्रण नसते. त्यामुळे एकदा जरूर ती कागदपत्रे दाखल केली गेली आणि त्यातून अपघाती मृत्यू झाल्याचे सिद्ध होत असेल, तर अशा केसमध्ये विमा कंपनीकडून सहसा पुढील तपास करण्याची, चौकशी अहवाल मागविण्याची आवश्यकता नसते. जिथे विमेदाराचा मृत्यू पॉलिसी घेतल्यापासून दोन वर्षांच्या आत झाला असेल, तिथे नियमानुसार चौकशी अहवाल मागविला जातो; मग मृत्यूचे कारण कोणतेही असो! अगदी अपघाती मृत्यू हेच कारण असेल, तरीही असा अहवाल मागितला जातो. या केसमध्ये तर विमेदाराचा मृत्यू पॉलिसी घेतल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांच्या आतच झालेला होता. त्यामुळे नियमानुसार मुंबई मंडल कार्यालयाने या क्लेमची चौकशी करून सविस्तर अहवाल पाठवण्याची जबाबदारी मकरंद देसाई या अधिकाऱ्यावर सोपविली. मकरंद देसाई यांनी पॉलिसीची फाइल ताब्यात घेऊन चौकशीला सुरुवात केली. प्रथम त्यांनी मुलुंड येथील विवेकानंद सोसायटी गाठली आणि नाईक यांच्या शेजाऱ्यांकडे नाईक कुटुंबाविषयी चौकशी केली. परंतु, तिथे त्यांना फारशी माहिती मिळाली नाही; कारण नाईक हे नुकतेच, म्हणजे चार-पाच महिन्यांपूर्वीच तिथे राहायला आले होते. सादर केलेल्या कागदपत्रांत शवविच्छेदन अहवाल नसल्यामुळे मकरंद देसाई यांनी परगावी असलेल्या गिरीश नाईक यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, ‘‘शवविच्छेदन केलेच नव्हते, कारण तशी आवश्यकता नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते,’’ असे नाईक यांनी सांगितले. त्यानंतर देसाई यांनी शारदा नाईक ज्या बँकेत नोकरी करत होत्या, तिथे जाऊन बॅंकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून काही माहिती मिळवली. ही माहिती धक्कादायकच होती..कर्करोगावर होते उपचार सुरूशारदा नाईक या बराच काळ कर्करोगाने आजारी होत्या. पूर्वी त्या रत्नागिरी येथे राहत होत्या आणि बॅंकेच्या तेथील शाखेत नोकरी करीत होत्या. सहा महिन्यांपूर्वीच त्यांनी कर्करोगावरील इलाजासाठी मुंबईमध्ये बदली (रिक्वेस्ट ट्रान्स्फर) घेतली होती. ट्रीटमेंटमुळे त्या अनेकदा बँकेत गैरहजर असत. मृत्यूच्या दिवशीसुद्धा त्या मुंबई येथील एका प्रख्यात कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी जात असतानाच त्यांच्या टॅक्सीला अपघात झाला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मकरंद देसाई यांनी शारदा नाईक यांच्या रजेच्या संदर्भातील माहिती बँकेकडून लेखी स्वरूपात मिळविली; तसेच संबंधित हॉस्पिटलला भेट देऊन त्यांच्या आजारासंदर्भातील केस पेपर मिळविले. त्यानंतर आपला संपूर्ण अहवाल त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर केला.देसाई यांच्या अहवालातील माहितीशारदा नाईक यांच्या तब्येतीविषयीच्या तक्रारी त्या रत्नागिरी येथे असतानाच साधारण वर्षभरापूर्वीपासून चालू होत्या. सात महिन्यांपूर्वी जेव्हा त्यांच्या कर्करोगाचे निदान झाले, त्यावेळीच तो ‘स्टेज फोर’चा कर्करोग होता. कोल्हापूर आणि सांगली येथील रुग्णालयांत एक महिनाभर उपचार घेतल्यानंतर नाईक कुटुंब मुंबई येथे तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार घेण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. याच कारणासाठी बँकेने त्यांना मुंबईत भांडूप शाखेत बदली दिली होती. गेले सहा महिने शारदा नाईक मुंबईतील प्रख्यात कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये केमोथेरपीचे उपचार घेत होत्या. चार महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रियासुद्धा करण्यात आली होती. दुर्दैवाने त्यांच्या प्रकृतीत फारशी सुधारणा झाली नव्हती. दोनच महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या पॉलिसीच्या प्रपोजल फॉर्ममध्ये माहिती भरताना शारदा नाईक यांनी आजार आणि उपचार यासंबंधी कोणतीही माहिती उघड केली नव्हती; उलट आपली प्रकृती उत्तम असल्याचे त्यांनी त्यात नमूद केले होते. त्यामुळे असत्य माहिती देऊन मिळविलेल्या या पॉलिसीचा क्लेम मंजूर करण्यायोग्य दिसत नाही. विमेदाराचे मृत्यूनंतर शवविच्छेदन करण्यात आले नव्हते. हॉस्पिटलने दिलेल्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’नुसार कर्करोग हेच मृत्यूचे कारण आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. पुराव्यादाखल जरूर ती कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. अर्थातच, विमा कंपनीकडून हा क्लेम नामंजूर करण्यात आला. नॉमिनीला पाठविलेल्या पत्रात विमा कंपनीने लिहिले, की शारदा नाईक यांच्या निधनामुळे आपल्याला झालेल्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. पॉलिसीच्या क्लेमसंदर्भात आम्ही पुढील बाबी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो. विमेदाराने मृत्यूआधी दोन महिन्यांपूर्वी पॉलिसी घेताना प्रपोजल फॉर्ममध्ये त्यांच्या प्रकृतीविषयी दिलेली माहिती पूर्णपणे असत्य आहे.विमेदार पॉलिसी घेण्याच्या आधी चार महिन्यांपासून सतत कर्करोगावर उपचार घेत होत्या. पॉलिसी घेण्यापूर्वी त्यांच्यावर कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियाही करण्यात आली होती. तसेच याच कारणासाठी या चार महिन्यांत त्यांनी वेळोवेळी आजारपणाची रजाही घेतली होती; परंतु ही सर्व माहिती लपवून ठेवून विमेदाराने, ‘‘आपली प्रकृती उत्तम आहे,’’ असे प्रपोजल फॉर्ममध्ये नमूद केले होते.‘‘गेल्या तीन वर्षांत वैद्यकीय कारणासाठी कोणतेही उपचार घेतले नाहीत, कोणतीही रजा घेतली नाही,’’ अशीही माहिती शारदा नाईक यांनी प्रपोजल फॉर्ममध्ये दिली होती. ही सर्व माहिती पूर्णपणे असत्य असल्याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. अशा असत्य माहितीमुळे ‘परम विश्वास’ या तत्त्वाचा भंग झाला आहे. म्हणून, प्रपोजल फॉर्ममध्ये विमेदाराने स्वाक्षरी करून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील तरतुदीनुसार हा क्लेम नामंजूर करण्यात येत आहे. या क्लेमसंदर्भात कोणतीही रक्कम देय होत नाही, याची नोंद घ्यावी. आपण या निर्णयावर समाधानी नसाल, तर आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाद मागू शकता. अगदी अपघाती मृत्यू हेच कारण असेल, तरीही असा अहवाल मागितला जातो. या केसमध्ये तर विमेदाराचा मृत्यू पॉलिसी घेतल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांच्या आतच झालेला होता. त्यामुळे नियमानुसार मुंबई मंडल कार्यालयाने या क्लेमची चौकशी करून सविस्तर अहवाल पाठवण्याची जबाबदारी मकरंद देसाई या अधिकाऱ्यावर सोपविली. मकरंद देसाई यांनी पॉलिसीची फाइल ताब्यात घेऊन चौकशीला सुरुवात केली. प्रथम त्यांनी मुलुंड येथील विवेकानंद सोसायटी गाठली आणि नाईक यांच्या शेजाऱ्यांकडे नाईक कुटुंबाविषयी चौकशी केली. परंतु, तिथे त्यांना फारशी माहिती मिळाली नाही; कारण नाईक हे नुकतेच, म्हणजे चार-पाच महिन्यांपूर्वीच तिथे राहायला आले होते. सादर केलेल्या कागदपत्रांत शवविच्छेदन अहवाल नसल्यामुळे मकरंद देसाई यांनी परगावी असलेल्या गिरीश नाईक यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, ''शवविच्छेदन केलेच नव्हते, कारण तशी आवश्यकता नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते,'' असे नाईक यांनी सांगितले. त्यानंतर देसाई यांनी शारदा नाईक ज्या बँकेत नोकरी करत होत्या, तिथे जाऊन बॅंकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून काही माहिती मिळवली. ही माहिती धक्कादायकच होती..कर्करोगावर होते उपचार सुरूशारदा नाईक या बराच काळ कर्करोगाने आजारी होत्या. पूर्वी त्या रत्नागिरी येथे राहत होत्या आणि बॅंकेच्या तेथील शाखेत नोकरी करीत होत्या. सहा महिन्यांपूर्वीच त्यांनी कर्करोगावरील इलाजासाठी मुंबईमध्ये बदली (रिक्वेस्ट ट्रान्स्फर) घेतली होती. ट्रीटमेंटमुळे त्या अनेकदा बँकेत गैरहजर असत. मृत्यूच्या दिवशीसुद्धा त्या मुंबई येथील एका प्रख्यात कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी जात असतानाच त्यांच्या टॅक्सीला अपघात झाला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मकरंद देसाई यांनी शारदा नाईक यांच्या रजेच्या संदर्भातील माहिती बँकेकडून लेखी स्वरूपात मिळविली; तसेच संबंधित हॉस्पिटलला भेट देऊन त्यांच्या आजारासंदर्भातील केस पेपर मिळविले. त्यानंतर आपला संपूर्ण अहवाल त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर केला.देसाई यांच्या अहवालातील माहितीशारदा नाईक यांच्या तब्येतीविषयीच्या तक्रारी त्या रत्नागिरी येथे असतानाच साधारण वर्षभरापूर्वीपासून चालू होत्या. सात महिन्यांपूर्वी जेव्हा त्यांच्या कर्करोगाचे निदान झाले, त्यावेळीच तो 'स्टेज फोर'चा कर्करोग होता. कोल्हापूर आणि सांगली येथील रुग्णालयांत एक महिनाभर उपचार घेतल्यानंतर नाईक कुटुंब मुंबई येथे तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार घेण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. याच कारणासाठी बँकेने त्यांना मुंबईत भांडूप शाखेत बदली दिली होती. गेले सहा महिने शारदा नाईक मुंबईतील प्रख्यात कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये केमोथेरपीचे उपचार घेत होत्या. चार महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रियासुद्धा करण्यात आली होती. दुर्दैवाने त्यांच्या प्रकृतीत फारशी सुधारणा झाली नव्हती. दोनच महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या पॉलिसीच्या प्रपोजल फॉर्ममध्ये माहिती भरताना शारदा नाईक यांनी आजार आणि उपचार यासंबंधी कोणतीही माहिती उघड केली नव्हती; उलट आपली प्रकृती उत्तम असल्याचे त्यांनी त्यात नमूद केले होते. त्यामुळे असत्य माहिती देऊन मिळविलेल्या या पॉलिसीचा क्लेम मंजूर करण्यायोग्य दिसत नाही. विमेदाराचे मृत्यूनंतर शवविच्छेदन करण्यात आले नव्हते. हॉस्पिटलने दिलेल्या 'डेथ सर्टिफिकेट'नुसार कर्करोग हेच मृत्यूचे कारण आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. पुराव्यादाखल जरूर ती कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. अर्थातच, विमा कंपनीकडून हा क्लेम नामंजूर करण्यात आला. नॉमिनीला पाठविलेल्या पत्रात विमा कंपनीने लिहिले, की शारदा नाईक यांच्या निधनामुळे आपल्याला झालेल्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. पॉलिसीच्या क्लेमसंदर्भात आम्ही पुढील बाबी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो. विमेदाराने मृत्यूआधी दोन महिन्यांपूर्वी पॉलिसी घेताना प्रपोजल फॉर्ममध्ये त्यांच्या प्रकृतीविषयी दिलेली माहिती पूर्णपणे असत्य आहे.विमेदार पॉलिसी घेण्याच्या आधी चार महिन्यांपासून सतत कर्करोगावर उपचार घेत होत्या. पॉलिसी घेण्यापूर्वी त्यांच्यावर कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियाही करण्यात आली होती. तसेच याच कारणासाठी या चार महिन्यांत त्यांनी वेळोवेळी आजारपणाची रजाही घेतली होती; परंतु ही सर्व माहिती लपवून ठेवून विमेदाराने, ''आपली प्रकृती उत्तम आहे,'' असे प्रपोजल फॉर्ममध्ये नमूद केले होते.''गेल्या तीन वर्षांत वैद्यकीय कारणासाठी कोणतेही उपचार घेतले नाहीत, कोणतीही रजा घेतली नाही,'' अशीही माहिती शारदा नाईक यांनी प्रपोजल फॉर्ममध्ये दिली होती. ही सर्व माहिती पूर्णपणे असत्य असल्याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. अशा असत्य माहितीमुळे 'परम विश्वास' या तत्त्वाचा भंग झाला आहे. म्हणून, प्रपोजल फॉर्ममध्ये विमेदाराने स्वाक्षरी करून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील तरतुदीनुसार हा क्लेम नामंजूर करण्यात येत आहे. या क्लेमसंदर्भात कोणतीही रक्कम देय होत नाही, याची नोंद घ्यावी. आपण या निर्णयावर समाधानी नसाल, तर आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाद मागू शकता. (आयुर्विमा करारात 'परम विश्वास' हे तत्त्व का महत्त्वाचे असते, यासंबंधीची माहिती देणारे एक पत्रक सोबत जोडले आहे).- वरिष्ठ मंडल प्रबंधकविमा कंपनीच्या या निर्णयाविरुद्ध नॉमिनीने, म्हणजे गिरीश नाईक यांनी दाखल केलेली फेरविचार याचिकासुद्धा विमा कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर नॉमिनीकडून विमा कंपनीविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली.न्यायालयात नॉमिनीच्या बाजूने मुख्यत्वे पुढील दोन मुद्द्यांवर जोर देण्यात आलामृत विमेदाराला 'स्वतःला कॅन्सर आहे', या गोष्टीची माहितीच नव्हती. किंबहुना त्यांचे मनोधैर्य टिकून राहावे, त्या खचून जाऊ नयेत, म्हणून कुटुंबीयांनी ही माहिती त्यांना जाणीवपूर्वक कळू दिली नव्हती. त्यामुळे जी गोष्ट विमेदाराला स्वतःलाच माहीत नव्हती, ती तिने लपविली असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. म्हणूनच पॉलिसी घेताना असत्य माहिती दिली, हा विमा कंपनीचा दावा अयोग्य आहे.विमेदाराचा मृत्यू हा कर्करोगामुळे नव्हे, तर अपघातामुळे झाला आहे. कॅन्सरवरील उपचारानंतर त्यांची तब्येत सुधारत होती. त्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये नियमित तपासणीसाठी येत असताना त्यांच्या ट 