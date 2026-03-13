LPG Booking : गॅस सिलेंडर बुकिंग नियमात आठवड्यात 3 वेळा बदल! गावाकडे आता किती दिवसांनी करता येणार बुकिंग?

LPG Rule For Booking: आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचे चटके आता आपल्या देशात जाणवत आहेत. देशभरात प्रत्येक गॅस वितरण केंद्राबाहेर लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे LPG गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावरून मोठी खळबळ उडाली आहे. लोकांकडून वाढलेली मागणी आणि पसरलेल्या अफवा लक्षात घेता, गॅस कंपन्यांनी गेल्या सहा दिवसांत तब्बल तीन वेळा सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांत बदल केले आहेत. .नवीन नियम काय?6 मार्च - घरगुती LPG गॅस बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा लॉक-इन कालावधी लागू करण्यात आला.9 मार्च - गॅसची मागणी अचानक वाढल्यामुळे शहरी भागात हा कालावधी वाढवून 25 दिवस करण्यात आला.12 मार्च - ग्रामीण भागात सिलेंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी दोन बुकिंगमधील अंतर 20 दिवसांवरून वाढवून थेट 45 दिवस करण्यात आले..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सलग दुसऱ्या दिवशी दर कमी; आजचा ताजा भाव किती?.45 दिवसांनी करता येणार बूकिंग नवीन नियमानुसार, आता ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडर बूक करण्याचा कालावधी आता 45 दिवस केले आहे. याचे कारण म्हणजे पहिले जे ग्राहक 55-60 दिवसांनी गॅस बुक करत होते ते आता 15-15 दिवसांच्या अंतराने बूकिंग करत आहे. त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त साठा करण्याच्या या गोष्टीमुळे गॅस वितरण व्यवस्थेवर ताण येत आहे..भारताची तेलपुरवठा स्थिती सुरक्षितकेंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की "सध्या भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता करण्याचे कारण नसून देशाची पुरवठा साखळी सुरक्षित आहे". .Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.इंडक्शन ची मागणी वाढली गॅसच्या टंचाईमुळे लोकांनी आता प्रयायी मार्ग म्हणून इलेक्ट्रिक इंडक्शन निवडले आहे. रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार जेवढे इंडक्शन महिन्याला विकले जात होते तेवढ्या परांनात आता 2 दिवसांत विक्री झाली आहे. गेल्या चार दिवसांत 5 लाख इंडक्शनची विक्री झाली आहे. इंडक्शनच्या वाढत्या मागणीमुळे शेअर बाजारात या इलेक्ट्रिक इंडक्शन कंपन्याचे शेअर्स तेजीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.