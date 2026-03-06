Maharashtra Budget 2026: कर्करोग-मधुमेह निदानासाठी योजना ते राज्यात शहरी आरोग्य आयुक्तालय... महाराष्ट्र बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूदी काय?

Maharashtra Health Budget 2026: आज 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी राज्यातील आरोग्य सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागात दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या..शहरी आरोग्य व्यवस्थेसाठी नवे आयुक्तालयराज्यातील शहरी आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी २९ महापालिका, २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमध्ये ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि आरोग्य विभागाच्या सर्व सुविधा नागरिकांना अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.नागपुरात सार्वजनिक आरोग्य संशोधन संस्थासार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात एम्स, आयआयएमच्या धर्तीवर उच्च गुणवत्तेच्या प्रशिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र आरोग्य सार्वजनिक संस्था’ स्थापन केली जाणार आहे. ही संस्था All India Institute of Medical Sciences आणि Indian Institute of Management यांच्या धर्तीवर उभारली जाणार असून यासाठी Public Health Foundation of India सहकार्य करणार आहे..Health Budget 2026 Insights: डायबिटीज कॅन्सरची औषधे स्वस्त, ५ ‘मेडिकल हब’, ३ नवीन AIIMS अन्...; बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्राला काय मिळाले?.गंभीर आजारांसाठी ४५०० कोटींची योजनाकर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या आजारांचे वेळेत निदान होण्यासाठी ग्रामीण भागात मोठी योजना राबवली जाणार आहे. Asian Development Bank यांच्या मदतीने सुमारे ४५०० कोटी रुपयांची ‘प्रगती योजना’ राबवली जाणार असून यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य तपासणी सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेकडे पाऊलआरोग्य सेवांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’ सुरू केले जाणार आहे. या अंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तयार केली जाणार असून रिअल-टाईम डॅशबोर्डच्या मदतीने आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे..वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचार सुविधांचा विस्तारराज्यात सध्या ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून आणखी ११ महाविद्यालयांची कामे विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत. तसेच Mahatma Phule Jan Arogya Yojana अंतर्गत उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेत समाविष्ट रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४५३७ इतकी करण्यात आली आहे. शिवाय ९ प्रकारच्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीतून करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.जिल्हास्तरावर आरोग्य सुविधांना चालनायाशिवाय अंबाजोगाई येथील Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical College च्या इमारतींसाठी मोठा आराखडा तयार केला जाणार आहे. बीड जिल्हा रुग्णालयाचा विस्तार करून ३६० खाटांचे नवीन रुग्णालय, नर्सिंग कॉलेज आणि वसतिगृह उभारण्याची योजना आहे. सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे निसर्गोपचार केंद्र सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे..Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचे नवे गुंतवणूक व सेवा धोरण जाहीर! 4 लाख उच्च-कुशल रोजगारांचे लक्ष्य; उद्योगांना काय फायदे?.मुंबईत जागतिक आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रमुंबई महानगर परिसरात सर्वांगिण आरोग्य आणि वेलनेसचे जागतिक केंद्र उभारण्याचाही सरकारचा मानस आहे. या केंद्रामुळे आरोग्य पर्यटनाला चालना मिळेल आणि आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.