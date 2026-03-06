Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचे नवे गुंतवणूक व सेवा धोरण जाहीर! 4 लाख उच्च-कुशल रोजगारांचे लक्ष्य; उद्योगांना काय फायदे?

Maharashtra Budget Infrastructure : आज 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्यासाठी नवं गुंतवणूक आणि सेवा धोरण जाहीर करण्यात आले असून या माध्यमातून 2047 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डाॅलर केली जाणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. .राज्यात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन गुंतवणूक आणि सेवा धोरण जाहीर केले आहे. उद्योगांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'इवेंट महाराष्ट्र’ हा नवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मही सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात देशी तसेच परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात येणार असून राज्यभरात 4 लाख उच्च कुशल रोजगाराची निर्मिती यातून होणार आहे. .सध्या परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला असून, उद्योगवाढीसाठी हे धोरण महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये -इवेंट महाराष्ट्र’ हा नवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मही सुरूलघू व सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे छोट्या उद्योजकांना अधिक सहाय्य आणि सुविधा मिळणार आहेत.त्यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यात सुक्ष्म व लघू केंद्र स्थापन केले जातील यातून 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार वडाळ्यात 130 एकर जागेवर स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन सेंटर उभारणार.गडचिरोली नवं स्टील हब म्हणून उदयास आले असून यात 2 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली असून 70 हजार रोजगार पुढच्या काळात निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.मुंबई , सिंगापूर दुबईमध्ये पर्यटन गुंतवणूक कक्ष उभारला जाणारमुंबई व पुण्याला 50 अब्ज डॉलरचे केंद्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहेजगात गेमिंग क्षेत्रात अव्वल होण्यासाठी महाराष्ट्रात 295 पेक्षा जास्त गेमिंग स्टुडिओ तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.