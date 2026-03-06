Sakal Money

Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचे नवे गुंतवणूक व सेवा धोरण जाहीर! 4 लाख उच्च-कुशल रोजगारांचे लक्ष्य; उद्योगांना काय फायदे?

Maharashtra Budget 2026 : राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी नवं गुंतवणूक धोरण जाहीर केल असून प्रगतशील महाराष्ट्र घडविण्याचे उद्दिष्ट यातून साधले जाईल असं ते म्हणाले.
Maharashtra Budget 2026

Maharashtra Budget 2026: New Investment & Services Policy Announced; Target of 4 Lakh High-Skilled Jobs

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Maharashtra Budget Infrastructure : आज 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्यासाठी नवं गुंतवणूक आणि सेवा धोरण जाहीर करण्यात आले असून या माध्यमातून 2047 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डाॅलर केली जाणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Budget
Maharashtra Budget
Maharashtra financial deficit

Related Stories

No stories found.