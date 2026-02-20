Sakal Money

Online Maid Hire: घरकाम होणार आता झटपट पटापट... घरकामासाठी मोलकरीण ऑनलाईन बुक करता येणार; प्रक्रिया आणि दर काय? वाचा...

Hire Maid Online India: लोक आता भाज्या चिरणे, पीठ मळणे किंवा घर स्वच्छ करणे यासारख्या छोट्या कामांसाठी देखील स्नॅबिट आणि अर्बन कंपनी सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून थेट मदतनीस बुक करत आहेत.
Online Maid Hire

Online Maid Hire

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महानगरांच्या धावपळीच्या जीवनात, सकाळी लवकर ऑफिसला जाणे आणि अपूर्ण घरातील कामे पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान असू शकते. काम करणाऱ्या लोकांना अनेकदा काळजी वाटते की, त्यांच्या अनुपस्थितीत कोणीतरी त्यांना मदत करावी अशी त्यांची इच्छा असते. आता या दैनंदिन समस्येवर एक सोपा डिजिटल उपाय आला आहे. अन्न किंवा किराणा सामान ऑर्डर करण्याप्रमाणेच आता साध्या घरगुती कामांसाठी मोबाईल अॅप्स अस्तित्वात आहेत.

Loading content, please wait...
worker
Digital Platform
platform

Related Stories

No stories found.