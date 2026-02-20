Online Maid Hire: घरकाम होणार आता झटपट पटापट... घरकामासाठी मोलकरीण ऑनलाईन बुक करता येणार; प्रक्रिया आणि दर काय? वाचा...

महानगरांच्या धावपळीच्या जीवनात, सकाळी लवकर ऑफिसला जाणे आणि अपूर्ण घरातील कामे पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान असू शकते. काम करणाऱ्या लोकांना अनेकदा काळजी वाटते की, त्यांच्या अनुपस्थितीत कोणीतरी त्यांना मदत करावी अशी त्यांची इच्छा असते. आता या दैनंदिन समस्येवर एक सोपा डिजिटल उपाय आला आहे. अन्न किंवा किराणा सामान ऑर्डर करण्याप्रमाणेच आता साध्या घरगुती कामांसाठी मोबाईल अॅप्स अस्तित्वात आहेत. .भाज्या चिरण्यापासून ते पीठ मळण्यापर्यंत ते कपडे इस्त्री करण्यापर्यंत, सर्वकाही फक्त एका क्लिकच्या अंतरावर आहे. हे सर्व अगदी नाममात्र शुल्कात सहज करता येते. ही सेवा गिग इकॉनॉमीचा एक नवीन आणि वेगाने उदयास येणारा प्रकार आहे. ग्राहक फक्त त्यांच्या मोबाईल फोनवर एक अॅप उघडतात. हातात असलेल्या कामावर आधारित मदतनीस निवडतात आणि बुकिंग शेड्यूल करतात. त्यानंतर एक प्रशिक्षित व्यक्ती ठरलेल्या वेळी त्यांच्या घरी पोहोचते. वाटाघाटी किंवा वादविवादासाठी जागा नाही..Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्....ही नवीन प्रणाली दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यासह देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये वेगाने पसरली आहे. स्नाबिट, बुकमायबाय, मिडक्लॅप, ब्रूमीज, सुलेखा आणि हेल्पर४यू यासारखे अनेक प्लॅटफॉर्म आधीच बाजारात उदयास आले आहेत. स्विगी, झोमॅटो आणि ब्लिंकिट सारख्या या कंपन्या ऑन-डिमांड सेवा क्षेत्रात क्रांती घडवत आहेत. या अॅप्सद्वारे, लोक त्यांच्या लहान-मोठ्या सर्व गरजांसाठी व्यावसायिकांना कॉल करत आहेत. .कचरा साफ करण्यापासून ते भांडी धुण्यापर्यंत आणि घरी केस कापण्यापर्यंत, ग्राहकांना फक्त इच्छित काम आणि आवश्यक वेळ द्यावी लागते. मोठ्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या जोडप्यांना अनेकदा वेळेची कमतरता असते. त्यामुळे लोक पारंपारिक भरती पद्धतींऐवजी अॅप्सवर अवलंबून राहू लागले आहेत. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका अहवालानुसार, बेंगळुरूस्थित स्नाबिटला ऑगस्ट २०२५ मध्ये १,००,००० ऑर्डर मिळाल्या, ज्या फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत दरमहा १ दशलक्ष ऑर्डरपर्यंत वाढल्या..Gold Rate Today: कालच्या मोठ्या वाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त! एक तोळा सोन्यासाठी आता किती पैसे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव.केवळ सहा महिन्यांत कंपनीच्या व्यवसायात दहापट वाढ होणे हे या बाजारपेठेतील प्रचंड क्षमता दर्शवते. त्याचप्रमाणे, अर्बन कंपनीने छोट्या नोकऱ्यांसाठी त्वरित मदत व्हर्टिकल सुरू केले आहे. डेटा दर्शवितो की ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, लाँच झाल्यानंतर फक्त आठ महिन्यांनी, त्यांना ४,६८,००० ऑर्डर मिळाल्या. या प्लॅटफॉर्मवरील सेवांची श्रेणी विस्तृत आहे, जसे की घराची सामान्य स्वच्छता, पार्टीनंतरची स्वच्छता, दैनंदिन जेवण तयार करणे किंवा स्वयंपाकघरातील लहान कामांमध्ये मदत करणे. .आपत्कालीन किंवा रात्रीच्या बालसंगोपनासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी देखील उपलब्ध आहेत, जेणेकरून पालकांना थोडी झोप घेता येईल. हे अॅप्स वृद्ध आणि अपंगांसाठी देखील एक प्रमुख आधार बनले आहेत. त्यांना रुग्णालयात नेणे असो, औषधांबद्दल आठवण करून देणे असो किंवा फक्त संवाद साधणे असो, प्रत्येक गरजेसाठी मदतनीस उपलब्ध आहेत. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल दुरुस्ती, फर्निचर दुरुस्तीपासून ते विशेष कपडे धुणे आणि शरीराची काळजी घेण्यापर्यंतच्या सेवा देखील सहज उपलब्ध आहेत. या अॅप्समध्ये मजबूत सुरक्षा उपाययोजना आहेत. हे प्लॅटफॉर्म त्यांच्या कामगारांच्या लाईव्ह लोकेशन्सचा मागोवा घेतात, त्यांच्या स्थानाचे आणि घालवलेल्या वेळेचे संपूर्ण निरीक्षण सुनिश्चित करतात..Stock Market Today: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! IT सेक्टर दबावात; कोणते शेअर्स घसरले?.शिवाय, सर्व सूचीबद्ध कामगार व्यावसायिकरित्या प्रशिक्षित आहेत आणि त्यांची पार्श्वभूमी सत्यापित आहे. ज्यामुळे सुरक्षितता सुनिश्चित होते. या प्लॅटफॉर्मचे महसूल मॉडेल प्रामुख्याने १५ ते ३० टक्के कमिशन, सबस्क्रिप्शन प्लॅन आणि प्रीमियम सदस्यत्वांवर आधारित आहे. पूर्ण झालेल्या कामानंतर ग्राहक रेटिंग कामगारांचे भविष्य ठरवते. जास्त रेटिंग असलेले कामगार अॅपच्या शोध निकालांमध्ये अनेकदा जास्त असतात आणि ते दरमहा २५,००० ते ३०,००० रुपये सहज कमवू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.