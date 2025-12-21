Sakal Money

‘एनपीएस’मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल

Latest NPS update explained in Marathi: एनपीएसमध्ये बदल: पेन्शन योजना खरेदीसाठी नवे नियम
NPS Changes Aim to Improve Retirement Security

NPS Changes Aim to Improve Retirement Security

सकाळ वृत्तसेवा
-डॉ. दिलीप सातभाई,ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

न्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (एनपीएस) महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘एनपीएस’मधून बाहेर पडणे आणि पैसे काढणे याबाबत नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. यात दहा प्रमुख बदलांचा समावेश आहे.

