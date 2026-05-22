Shopping Assistant: आता शॉपिंगमध्ये भारी बॅग्स उचलण्याची गरज नाही; भाड्याने असिस्टंट मिळणार; नवीन सेवेसाठी किती पैसे आकारणार?

जर तुम्हाला शॉपिंग मॉल्स किंवा गर्दीच्या बाजारांमध्ये जड सामान किंवा शॉपिंग बॅग्स घेऊन जाणे त्रासदायक वाटत असेल, तर दिल्लीत सुरू झालेली एक नवीन सेवा तुमच्यासाठी दिलासादायक ठरू शकते. एंडेलिव्हरी, विवेक कॉमर्स आणि ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स यांसारख्या व्यवसाय मॉडेल तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी रोजगाराच्या नवीन संधींचे व्यवसाय मॉडेलमध्ये रूपांतर केले आहे. .उदाहरणार्थ, ई-कॉमर्स कंपन्यांनी स्टेशनवर व्हीलचेअर उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि विमानतळांवर एक नवीन सेवा क्षेत्र निर्माण केले आहे. बॅगस्पायच्या माहितीनुसार, ३० मिनिटांचे पॅकेज ७९ रुपयांना, एका तासाचे पॅकेज ११९ रुपयांना आणि दोन तासांचे पॅकेज १७९ रुपयांना उपलब्ध आहे. दीर्घ कालावधीची पॅकेजेसदेखील उपलब्ध आहेत. .सध्या ही सेवा केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित आहे, परंतु नंतर इतर शहरांमध्येही तिचा विस्तार होऊ शकतो. ही सेवा सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि गृहिणींना रोजगारही उपलब्ध करून देते. ही सेवा केवळ खरेदीच्या पिशव्या उचलण्यापुरती मर्यादित नाही. ग्राहकांच्या सोयीसाठी, पोर्टेबल फोल्डिंग खुर्च्या, मोबाईल चार्जिंगची सुविधा, पॉवर बँक, ऊन किंवा पावसापासून संरक्षणासाठी छत्र्या आणि लहान मुलांसाठी स्ट्रोलर्स यांसारख्या अनेक अतिरिक्त सुविधाही दिल्या जात आहेत..गर्दीच्या मॉल्स किंवा मोठ्या बाजारपेठांमध्ये बराच वेळ फिरताना वृद्ध व्यक्ती, महिला आणि लहान मुलांसोबत असलेल्या कुटुंबांना या सुविधेमुळे मोठा दिलासा मिळतो. या सेवेचा एक प्रमुख फायदा म्हणजे रोजगार. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे मॉडेल विद्यार्थी, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि गृहिणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. ज्यांना अर्धवेळ काम करण्याची इच्छा आहे, ते या सेवेत सामील होऊन पैसे कमवू शकतात. यामुळे लोकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधीही मिळते..ब्रिटन आणि जपानसारख्या देशांमध्ये अशा सुविधा आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. अनेक कंपन्या घरपोच सेवा देतात. काही मोठे मॉल्स ग्राहकांसाठी वस्तू सुरक्षित ठेवण्याची सोयही पुरवतात. हे मॉडेल भारतात अजूनही नवीन आहे, परंतु झपाट्याने बदलणारी जीवनशैली आणि सोयीची वाढती संस्कृती पाहता, याची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. .ही सेवा बरीच लोकप्रिय होऊ शकते, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये जिथे लोक मॉल्स आणि बाजारपेठांमध्ये तासन्तास घालवतात. ऑनलाइन शॉपिंगच्या युगात, ऑफलाइन बाजारपेठादेखील ग्राहकांना उत्तम अनुभव देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ही नवीन सेवा खरेदी अधिक सोपी आणि सोयीस्कर करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानली जाते.