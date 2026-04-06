Mango: आंबे आवडतात? मग झाडच भाड्याने घ्या आणि सीझनभर 90 किलो आंबे घरी मिळवा! काय आहे ही भन्नाट बिझनेस आयडिया

'Rent' a Mango Tree Viral News : एका साध्या प्रश्नातून सुरू झालेली एक छोटी कल्पना आता अशा एका गोष्टीत बदलत आहे. ती म्हणजे आतापर्यंत आपण दैनंदिन वापरच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ तसेच प्रवासासाठी ऑनलाइन टॅक्सी बुक करायचो पण आता ऑनलाइनरीत्या एक झाड भाड्याने घेता येणार आहे. कोचीमध्ये 'Rent a Tree' नावाचा एक स्टार्टअप लोकांना एका हंगामासाठी संपूर्ण आंब्याचे झाड भाड्याने देऊन त्यावर येणारी सर्व फळे स्वतःच्या घरी नेण्याची ऑफर देत आहे. .'द हिंदू' वृत्तानुसार, 'Rent a Tree' हा उपक्रम उमेश दामोदरन यांनी सुरू केला, जे पूर्वी बंगळूरुमध्ये एक एड-टेक व्यवसाय चालवत होते. बंगळूरूमध्ये राहत असताना ते अनेकदा पालक्काडहून निर्यात-दर्जाचे अल्फान्सो आंबे घेऊन येत असत. सुरुवातीला पेट्या घेण्यापासून सुरू झालेली ही कल्पना हळूहळू एका मोठ्या विचारात बदलली. एकदा त्यांना कोणीतरी विचारले की त्यांना एका झाडावर झालेले सगळे फळ मिळू शकतील का? त्या एका प्रश्नाने त्यांना पेट्यांमध्ये फळे विकण्याऐवजी झाडे भाड्याने देण्याचे मॉडेल तयार करण्याची कल्पना आली..झाड भाड्याने कसे घ्यावे?याची प्रक्रिया अत्यंत साधी आणि सरळ आहे. संबंधित प्लॅटफॉर्मवर जाऊन विविध बागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या झाडांची यादी पहावी आणि आपल्या पसंतीनुसार एका झाडाची निवड करावी. यात -यादीमध्ये असलेल्या शेतांपैकी एका झाडाची निवड करायची.तुम्हाला किती फळे हवी आहेत, यानुसार एका योजनेची निवड करायची.त्यानंतर तुमच्या योजनेनुसार त्याचे जेवढे भाडे आहे तेवढे पैसे भरायचे. नंतरची झाडाची काळजी घेण्यापासून ते फळांची काढणी करण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी संबंधित शेतकरी पार पाडतात.आंबे पिकल्यानंतर, त्याची ऑनलाइन डिलीवरी थेट तुमच्या घरी केली जाते.सोबतच ग्राहकांना त्यांच्या झाडाविषयीचे अपडेट्स दरमहा मिळत राहतात..योजना आणि दरसध्या यात तीन योजना उपलब्ध आहे -बेसिक योजना - अंदाजे 30-35 किलो आंबेस्टँडर्ड योजना - अंदाजे 45-75 किलोप्रीमियम योजना - अंदाजे 60-90 किलोयात सुरुवातीची एका हंगामासाठी किंमत प्रति झाड साधारणपणे 10,300 रुपये इतकी आहे. मागणीनुसार आणि आंब्यांचा हंगाम (तोडणीचा काळ) जसजसा जवळ येईल, तसतसे या दरांमध्ये वाढ होऊ शकते. आंब्यांचा हंगाम साधारणपणे चार महिने चालतो; तरीही ठिकाण आणि हवामानानुसार या कालावधीत फरक पडू शकतो..झाडे कुठे आहेत?यात उपलब्ध असणारी झाडे एकाच ठिकाणी नाहीत. ही कंपनी महाराष्ट्रातील रत्नागिरी, तामिळनाडूतील दिंडीगुल आणि केरळच्या काही भागांसारख्या प्रमुख आंबा उत्पादक प्रदेशांमध्ये पसलेल्या बागांसोबत काम करते. ते सर्व मिळून जवळपास 250 एकर बागांचे व्यवस्थापन करतात.सध्या, उपलब्ध झाडांची संख्या मर्यादित असून, ती सुमारे 200 इतकी आहे आणि सुमारे 160 ग्राहकांनी आधीच नोंदणी केली आहे..हे मॉडेल शेती आणि ऑनलाइन शॉपिंग यांच्या मधलेच कुठेतरी असल्याचे दिसते. ग्राहकांना कोणतेही काम करावे लागत नाही, तरीही त्यांना एका हंगामासाठी एखाद्या गोष्टीची 'मालकी' असल्यासारखे वाटते. काहीजण तर अपडेट्सचा मागोवा घेताना त्याला 'त्यांचे झाड' असेही संबोधतात आणि उत्पादन पूर्ण झाल्यानंतर थेट शेतातला माल खायला मिळतो.