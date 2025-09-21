‘जीएसटी-२’आहे मनोहर तरी...

अॅड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ करसल्लागारव स्तू व सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’चे दर बदलण्यात आले आहेत. यालाच ‘जीएसटी-२’ म्हटले जाते. नवे दर आज, २२ सप्टेंबरपासून लागू होत आहेत, ते अनेक व्यापाऱ्यांना गोंधळात टाकणारे आहेत. ते आठ वर्षांनी का घेतले, असा आक्षेप घेतला जात आहे. मात्र, ‘देर आये, दुरुस्त आये’ म्हणून तरी विरोधकांनी आताच्या सुधारणांचे स्वागत करायला हरकत नसावी. एक ऑक्टोबरपासून दर बदलले असते, तर हिशोब आणि पूर्तता सोपी गेली असती. सर्व बदल एक एप्रिल किंवा एक ऑक्टोबरपासून अमलात येतील, असा निर्णय का घेत नाहीत, हेच समजत नाही. कोणत्याही निर्णयात नव्या समस्यांचे बीज असते, असे म्हणावे लागेल. .शिल्लक मालासंबंधीचा दरमालाची खरेदी २२ सप्टेंबर या तारखेआधी केली असेल आणि या मालाची विक्री २२ सप्टेंबरनंतर झाली, तर जुन्या दराने कर लावायचा की नव्या, असा प्रश्न अनेक व्यापारी विचारू लागले आहेत. पुरवठा व्यवहारात चार गोष्टींना महत्त्व असते. पुरवठा करणे, वस्तूचा प्रत्यक्ष ताबा देणे किंवा घेणे, बिल करणे आणि मोबदला देणे. रोजच्या व्यवहारात बिलाची तारीखच पुरवठ्याची तारीख धरली जाते. मात्र, ‘जीएसटी’ कायद्यात पुरवठा वेळेबाबत स्पष्ट तरतुदी केल्या आहेत. करदेयता पुरवठ्याच्या वेळेवर अवलंबून असते. कराचे दर केव्हाही बदलू शकतात, याची कायदे बनविणाऱ्यांना माहिती असतेच, त्यामुळे ‘जीएसटी’ कायद्यात कलम १४ मध्ये कराचा दर बदलतो, त्यावेळी कोणता कर लावावा, याबद्दल तरतूद केली आहे. कलम १४, कलम १२, कलम ३१ आणि एकूणच परिपत्रक विचारात घेता, मालाची वाहतूक सुरू झाल्याची अथवा डिलिव्हरी दिल्याची वेळ ही वस्तूच्या पुरवठ्याची वेळ असे गृहीत धरले जाईल. वस्तू पुरवठ्याबाबतीतील दराबाबत निश्चितता आहे. ज्या वस्तूंवरील कराचे दर कमी झाले आहेत, अशा वस्तू अगोदर विकल्या असल्या आणि बिल २२ तारखेनंतर करू असे म्हणून कोणी थांबले असेल, तर ती मोठी चूक होईल..सेवासंबंधी संभ्रमसेवा पुरवठ्याच्या बाबतीत, पुरवठा, बिल आणि मोबदला दिलेल्या तारखा हे लक्षात घेऊन पुरवठ्याची वेळ ठरते. मालवाहतूक, हॉटेल, बांधकाम व विमा या सेवा क्षेत्रांत बदल केले आहेत. विम्यावर सेवाकर माफ करण्यात आला असला, तरी नवी पॉलिसी, रीन्यूअल प्रीमियम आणि तत्सम सेवांवर कोणता दर लावावा हा संभ्रम आहे. वाद टाळण्यासाठी, सोप्या भाषेत वेळीच स्पष्टीकरण मिळण्याची अपेक्षा आहे..शिल्लक मालावरील ‘आयटीसी’मालाची खरेदी २२ सप्टेंबरपूर्वी करताना १८ टक्के दराने कर दिला असेल, आणि आता हा दर पाच टक्के झाला असेल, तर खरेदीवरील इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट (आयटीसी) पूर्ण मिळेल का ते रिव्हर्स करावे लागेल, असाही प्रश्न पडतो. कराचे दर बदलण्यापूर्वी मालाची खरेदी झाली असेल, तर त्यावर जो कर भरला असेल, त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेता येईल. जास्त दराने खरेदी असेल, तरी पूर्ण क्रेडिट मिळेल. त्यामध्ये रिव्हर्स करण्याची गरज नाही..‘एमआरपी’ स्टिकरमिठाईसारखे खाद्यपदार्थ, औषधे, सौंदर्य प्रसाधने यांच्या वेष्टनावर कमाल किरकोळ विक्री किंमत (एमआरपी) छापावी लागते. कराच्या दरातील बदलामुळे ही ‘एमआरपी’ बदलावी लागेल. त्यांचे नवे स्टिकर चिकटवले, तरी चालेल, असे स्पष्ट केले असले, तरी शिल्लक माल वेगवेगळ्या ठिकाणी असतो. तो परत आणणे शक्य नसते. त्यामुळे स्टिकरचा खर्च वाढेल..डिस्काउंटमध्ये बदलजीएसटी परिषदेने डिस्काउंट (सवलत) बाबतीत काही बदल केले आहेत. एखादा उत्पादक आपल्या वितरकाला किंवा विक्रेत्याला माल विकल्यानंतर सवलत देत असेल, तर त्यावर ‘जीएसटी’ लावण्याची गरज नाही. म्हणजे सवलतीवर वेगळा ‘जीएसटी’ भरावा लागणार नाही; तसेच, ग्राहकाचा इनपुट टॅक्स क्रेडिटही सुरक्षित राहील. म्हणजे, वितरक वा खरेदीदाराने आधी घेतलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करावा लागणार नाही. वितरकाला जाहिरात, प्रमोशन, ब्रँडिंगसारखे वेगळे काम दिले आणि त्यासाठी पैसे दिले, तर त्याला सवलत न मानता सेवा मानली जाईल. अशा सेवांवर मात्र ‘जीएसटी’ लागू होईल. ‘सवलत आधीच्या करारात लिहिलेली असली पाहिजे’, नाहीतर त्यावर ‘जीएसटी’ लागेल, असा आधीचा वादग्रस्त नियम आता दूर झाला आहे..क्रेडिट नोटदरांत बदल होण्याआधी वस्तू वा सेवेचा पुरवठा केलेला असेल आणि क्रेडिट नोट नंतरची द्यायची असेल, तर या नोटमध्ये पुरवठ्यावर ज्या दराने कर आकारला असेल, तोच दर क्रेडिट नोटमध्येही लावण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..इनपुट टॅक्स क्रेडिटकराचा दर कमी झाल्याने करदेयता कमी होईल. अशावेळी, डिस्ट्रिब्युटरच्या हिशोबात आणि क्रेडिट लेजरमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम वापरता न येता पडून राहील. परताव्याची सोय नसल्याने भांडवल गुंतून राहील..कॉम्पेनसेशन अधिभार (सेस)तंबाखू व तत्सम वस्तू वगळता हा अधिभार केल्याने, या कराचे साठलेले क्रेडिट घेता येणार नाही, त्यामुळे मोठी रक्कम अडकून पडणार आहे. यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. परताव्याची किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटची तरतूद केली, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.