मनोरमा इंडस्ट्रीज

भूषण ओकशेअर बाजार विश्लेषकमनोरमा इंडस्ट्रीज या कंपनीची स्थापना २००५ मध्ये झाली. रायपूर, छत्तीसगड येथे मुख्यालय असलेल्या या कंपनीच्या व्यवसायाची सुरुवात भारतीय जंगलांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या साल, कोकम, महुआ, धूप, आंब्याच्या कोयी आणि इतर तेलबियांचे संकलन व प्रक्रिया करण्यापासून झाली. आता मोठा व्यवसायविस्तार करून कंपनी भारताबरोबरच आफ्रिकेतील अनेक देशांमधून स्थानिक शिया वृक्षांच्या बियांचे संकलन करून त्या भारतात आयात करते. .या तेलबियांवर प्रक्रिया करून, कोको बटर इक्विव्हॅलंट (सीबीई), इतर स्पेशॅलिटी फॅट्स आणि बटरचे उत्पादन होते. ‘सीबीई’ पाच टक्क्यांपर्यंत चॉकलेटमध्ये मिसळले जाते. साल, आंबा आणि शियाच्या बियांपासून बनवलेले वनस्पतीजन्य बटर खाद्यपदार्थ, मिठाई, बेकरी, मॉइस्चरायझर, स्किनकेअर, लिपकेअर आणि इतर पर्सनल केअर उत्पादनांमध्ये वापरले जाते. फेरेरो, मॉन्डेलेझ, मार्स, नेस्ले आणि हर्षे यांसारख्या चॉकलेट उत्पादक कंपन्या, प्लॅडिस आणि रोशेनसारख्या मिठाई व स्नॅक्स कंपन्या; तसेच ‘पर्सनल केअर’च्या द बॉडी शॉप, लॉरियल यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या कंपनीची उत्पादने वापरतात. कंपनीच्या विक्रीमध्ये निर्यातीचा वाटा सुमारे ६० टक्के आहे..कंपनीचे ४७,५०० टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा फ्रॅक्शनेशन प्रकल्प छत्तीसगडमधील बिरकोनी गावात आहे. भारतातील आणि आफ्रिकेतील सर्व तेलबिया येथे आणून, त्यावर प्रक्रिया करून ‘सीबीई’ आणि वनस्पतीजन्य बटर अशी सर्व उत्पादने येथेच बनवली जातात. कंपनीच्या आफ्रिका आणि ब्राझील या देशांमध्ये एकूण दहा उपकंपन्या आहेत. तेलबिया संकलनापासून ते विविध उत्पादने बनवण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया कंपनी संपूर्णतः स्वतःच करत असल्याने कंपनीला बॅकवर्ड इंटिग्रेशनचा स्पर्धात्मक फायदा आहे..भांडवली खर्च व विस्तार योजनाकंपनीने वर्ष २०२७ आणि २०२८ साठी ४६० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन केले आहे. यामध्ये भारतात ७५,००० टनांचे सीबीई संयंत्र, ७५,००० टनांचे फ्रॅक्शनेशन संयंत्र आणि ९०,००० टनांची रिफायनरी उभारण्यात येणार आहे. बुर्किना फासोमध्ये ९०,००० टनांच्या प्रक्रिया प्रकल्पाची आणि भारतातील प्रकल्पाची क्षमता ५२,००० टनांपर्यंत वाढविण्याची योजना आहे. हे प्रकल्प २०२८ मध्ये कार्यान्वीत होतील. या गुंतवणुकीसाठी कंपनीने जुलै २६ मध्ये अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट अॅथॉरिटी व व्हाइटओक कॅपिटल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भागभांडवल विकून (‘क्यूआयपी’मार्गे) ५०० कोटी उभे केले आहेत..व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शनआर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये २५-३० टक्के उत्पन्नवाढ आणि २५-२७ टक्के कार्यचालन मार्जिन्स राखण्याचे व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट आहे.संभाव्य जोखमी : कच्च्या मालाची हंगामी उपलब्धता, आफ्रिकेतील राजकीय अस्थिरता आणि नियामक बदलांचा धोका (उदा. नायजेरियाने शिया तेलबियांच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी), इतर कंपन्यांची स्पर्धा या संभाव्य जोखमी आहेत.आर्थिक आकडेवारी : (३० ऑक्टोबर २०२६) ११,३४० कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीची विक्री व निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये ५७ टक्के व ९९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. ‘आरओसीई’ व ‘आरओई’ ३५.४ व ४०.२ म्हणजे अत्युत्तम आहेत. कंपनीची रोख आवक २०२६ मध्ये उत्तम होती. कंपनीच्या १,२०० कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात ३५५ कोटींचे कर्ज आहे..मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या ४२.९ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या सरासरी ६१ या गुणोत्तरापेक्षा बरेच कमी आहे. पीईजी ०.४४ व ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २७.६ व पिट्रोस्की नंबर ८ म्हणजे उत्तम आहेत.निष्कर्षकंपनीची उत्तम व्यवसायवाढ येत्या दोन वर्षात अपेक्षित आहे. कंपनीच्या नव्या प्रकल्पांच्या कार्यान्विततेवर आणि आफ्रिकेतील कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर नजर ठेवून गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.