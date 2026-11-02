Sakal Money

मनोरमा इंडस्ट्रीज

तेलबिया प्रक्रिया उद्योगात मनोरमा इंडस्ट्रीजचा जागतिक विस्तार आणि भविष्यातील योजना
Manorama Industries processes forest-based oilseeds to manufacture cocoa butter equivalents and specialty fats.

Manorama Industries processes forest-based oilseeds to manufacture cocoa butter equivalents and specialty fats.

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सकाळ वृत्तसेवा
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भूषण ओक

शेअर बाजार विश्‍लेषक

मनोरमा इंडस्ट्रीज या कंपनीची स्थापना २००५ मध्ये झाली. रायपूर, छत्तीसगड येथे मुख्यालय असलेल्या या कंपनीच्या व्यवसायाची सुरुवात भारतीय जंगलांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या साल, कोकम, महुआ, धूप, आंब्याच्या कोयी आणि इतर तेलबियांचे संकलन व प्रक्रिया करण्यापासून झाली. आता मोठा व्यवसायविस्तार करून कंपनी भारताबरोबरच आफ्रिकेतील अनेक देशांमधून स्थानिक शिया वृक्षांच्या बियांचे संकलन करून त्या भारतात आयात करते.

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