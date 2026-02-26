Sakal Money

March Bank Holiday : मार्चमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद! तुमच्या शहरात कधी राहणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी

Holi 2026 Bank Holiday : भारतीय रिजर्व बँकेच्या माहितीनुसार, मार्च 2026 या शेवटच्या आर्थिक वर्षाच्या महिन्यात महाराष्ट्रातील बँका तब्बल 12 दिवस बंद राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी सुट्ट्यांची यादी पाहून आपली कामे वेळेत करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
March Bank Holidays 2026: Banks to Remain Closed for 12 Days – Check Full List

Vinod Dengale
Bank Holiday Maharashtra March 2026 : फेब्रुवारी 2026 चा शेवटचा आठवडा बँकिंग ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार काही दिवस बँक शाखांमधील कामकाज बंद असणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खासगी बँका प्रत्येक रविवारी आणि महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात. त्याशिवाय आरबीआय विविध सण-उत्सव किंवा स्थानिक कारणांमुळे राज्यनिहाय सुट्ट्याही जाहीर केल्या जातात.

