March Bank Holiday : मार्चमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद! तुमच्या शहरात कधी राहणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी

Bank Holiday Maharashtra March 2026 : फेब्रुवारी 2026 चा शेवटचा आठवडा बँकिंग ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार काही दिवस बँक शाखांमधील कामकाज बंद असणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खासगी बँका प्रत्येक रविवारी आणि महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात. त्याशिवाय आरबीआय विविध सण-उत्सव किंवा स्थानिक कारणांमुळे राज्यनिहाय सुट्ट्याही जाहीर केल्या जातात..सलग दोन दिवस बँका बंदफेब्रुवारीच्या शेवटी बँक ग्राहकांना सलग दोन दिवस सुट्टीचा सामना करावा लागणार आहे.28 फेब्रुवारी 2026 – चौथा शनिवार असल्यामुळे देशभरातील बँक शाखा बंद राहतील.1 मार्च 2026 – रविवारची साप्ताहिक सुट्टी असल्याने बँका बंद राहतील.याचा अर्थ या दोन दिवसांमध्ये चेक क्लिअरन्स, डिमांड ड्राफ्ट, केवायसी अपडेट यांसारखी शाखेत जाऊन करायची कामे होणार नाहीत. त्यामुळे आवश्यक कामे शुक्रवारी म्हणजेच 27फेब्रुवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्यावी जेणेकरून तुमच्या काम अडखळणार नाही..मार्च 2026 मध्ये 12 सुट्ट्या मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्याने बँकांमध्ये कामाचा ताण जास्त असतो. याच महिन्यात होळी, गुढीपाडवा, ईद, रामनवमी यांसारखे मोठे सण असल्यामुळे विविध राज्यांमध्ये अनेक दिवस बँका बंद राहणार आहेत. त्यामुळे व्यवहारांचे नियोजन आधीच करून ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल..मार्च महिन्यात या दिवशी महाराष्ट्रातील बँकांना सुट्टीरविवार, 1 मार्च - साप्ताहिक सुट्टी असल्याने बँका बंद राहणार आहे.मंगळवार, 3 मार्च - होळी असल्याने महाराष्ट्रसह देशसभरातील अनेक राज्यांत बँकांना सुट्टी असणार आहे.रविवार, 8 मार्च - साप्ताहिक सुट्टी असल्याने बँका बंद राहणार आहे.शनिवार, 14 मार्च - दूसरा शनिवार असल्याने राज्यसह देशभरातील सर्व बँकांना सुट्टी आहे.रविवार, 15 मार्च - साप्ताहिक सुट्टी असल्याने बँका बंद राहणार.गुरुवार, 19 मार्च - गुढी पाडवा असल्याने राज्यातील सर्व बँकाना सुट्टी असणार आहेशनिवार, 21 मार्च - रमज़ान ईद असल्याने राज्यसह संपूर्ण देशात बँकांना सुट्टी आहे.रविवार, 22 मार्च - साप्ताहिक सुट्टी असल्याने बँका बंद राहणार आहे.गुरुवार, 26 मार्च - राम नवमी असल्याने महाराष्ट्रातील बँकांचे व्यवहार बंद राहतील.शनिवार, 28 मार्च - चौथा शनिवार असल्याने बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहे.रविवार, 29 मार्च - रविवार असल्याने साप्ताहिक सुट्टी असणार.मंगळवार, 31 मार्च - महावीर जयंतीनिमित्ताने बँकांना सार्वजनिक सुट्टी आहे..सुट्टीतही या सेवा सुरू राहणारबँक शाखा बंद असल्या तरी डिजिटल सेवा सुरू राहतील. यात - मोबाईल बँकिंग आणि नेट बँकिंगयूपीआय व्यवहारएटीएममधून रोख रक्कमNEFT सेवा (24 तास उपलब्ध).ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचनामहिनाअखेर कर भरणे किंवा इतर आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांनी आपले व्यवहार वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सलग सुट्ट्यांमुळे व्यवहार लांबण्याची शक्यता असते, त्यामुळे मोठे व्यवहार आधीच पूर्ण करणे सोयीचे ठरेल..