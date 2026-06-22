Premium|Market Mood Index : मार्केट मूड इंडेक्स समजून घ्या आणि गुंतवणुकीचे निर्णय सुधारा

प्रियांका कुलकर्णी - priyankakulkarni2201@gmail.comशेअर बाजाराची अचूक वेळ साधून हाताळणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणूनच बाजार कसा चालतो, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. बाजार गुंतवणूकदारांच्या भावना (भय आणि लोभ) यावर चालतो, त्याला ‘मार्केट मूड’ म्हटले जाते. प्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरन बफेट म्हणतात, ‘इतर लोक लोभी होतात तेव्हा सावध राहा, आणि इतर लोक घाबरलेले असतात तेव्हा संधी शोधा.’ शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना, बाजाराचा ‘मूड’ समजायला लागला, तर हे निर्णय घेणे तुलनेने सोपे होऊ शकते.अर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या भावनांचे प्रतिबिंब म्हणजे मार्केट मूड इंडेक्स. शेअर बाजार सध्या भीतीत आहे, की लोभात आहे, हे दाखवणारा एक संकेत. यामध्ये मुख्यतः चार टप्पे असतात-१. खूप भीती : या टप्प्यात बाजारात मोठी घसरण झालेली असते किंवा सतत घसरण सुरू असते. बातम्यांमध्ये नकारात्मकता भरलेली असते; मंदी येणार, कंपन्यांचे निकाल खराब, जागतिक समस्या आदी. अशा वातावरणामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार खूप घाबरतात. आपले नुकसान वाढू नये म्हणून घाईघाईने शेअर विकू लागतात, अगदी कमी भावातसुद्धा. अनेकदा चांगल्या आणि मजबूत कंपन्यांचे शेअरसुद्धा या भीतीमुळे स्वस्त मिळू लागतात; पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, सगळे जण विकत असताना विकणे सोपे असते; पण त्यावेळी शांत राहणे आणि योग्य शेअर ओळखून गुंतवणूक करणे हेच खऱ्या अर्थाने हुशारीचे लक्षण आहे. हा टप्पा अनुभवी गुंतवणूकदारांसाठी संधीचा असतो; पण नव्या गुंतवणूकदारांनी विचारपूर्वक आणि हळूहळू पावले टाकावी.२. भीती : या टप्प्यात बाजार अजूनही पूर्णपणे सावरलेला नसतो; पण खूप मोठी घसरण थांबलेली असते. वातावरण अस्थिर असते. लोक पूर्णपणे घाबरलेले नसतात; पण आत्मविश्वासही नसतो. गुंतवणूकदार अजूनही सावध असतात. काहीजण अजून विक्री करतात, तर काहीजण थांबून परिस्थिती बघत असतात. या टप्प्यात बाजार हळूहळू स्थिर होऊ लागतो. दीर्घकालीन गुंतवणूक करायची आहे, त्यांच्यासाठी हा टप्पा चांगल्या संधी निर्माण करू शकतो, कारण अजूनही भाव तुलनेने कमी असतात. मात्र, येथेही घाई न करता टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे जास्त सुरक्षित ठरते..अर्थबोध : ‘ओव्हरबॉट’ जगात, भारतात संतुलित संधी .३. लोभ : या टप्प्यात बाजारात वाढ दिसू लागते आणि सकारात्मक वातावरण तयार होते. बातम्या चांगल्या येऊ लागतात, कंपन्यांचे निकाल सुधारतात आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो. लोकांना वाटायला लागते, की ‘आता मार्केट वरच जाणार आहे’, त्यामुळे नवे गुंतवणूकदारसुद्धा बाजारात येऊ लागतात. याच टप्प्यात एक बदल होतो, लोक विचारपूर्वक गुंतवणूक करण्याऐवजी संधी गमावण्याच्या भीतीमुळे गुंतवणूक करू लागतात. भाव वाढत असल्यामुळे सर्व काही योग्य वाटते; पण प्रत्यक्षात काही शेअर त्यांच्या खऱ्या भावापेक्षा महाग होऊ लागतात. म्हणूनच या टप्प्यात उत्साहात वाहून न जाता, निवडक आणि विचारपूर्वक गुंतवणूक करणे खूप गरजेचे असते.४. अति लोभ : हा सर्वांत धोकादायक टप्पा मानला जातो. या वेळी बाजार खूप वेगाने वाढत असतो आणि सर्वत्र एकच चर्चा असते, ‘बाजारामध्ये पैसेच पैसे आहेत.’ लोकांना वाटते, की कोणताही शेअर घेतला तरी तो वाढणारच. त्यामुळे जोखीम हा मुद्दाच पूर्णपणे दुर्लक्षित केला जातो. नवे गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतात, अनेक वेळा त्यांनी नीट माहिती न घेता किंवा फक्त इतरांना बघून गुंतवणूक केलेली असते. याच टप्प्यात बहुतेक वेळा बाजार अतिमूल्यवान होतो. अनुभवी गुंतवणूकदार अशा वेळी हळूहळू आपला नफा निश्चित करून काही गुंतवणूक कमी करतात.सोप्या भाषेत सांगायचे, तर शेअर बाजारात लोक सध्या जास्त घाबरलेले आहेत का जास्त लोभी झाले आहेत, हे समजण्यासाठी वापरला जाणारा एक मापदंड म्हणजे ‘मार्केट मूड इंडेक्स’. बाजार हा फक्त आकड्यांवर चालत नाही. तो मानसशास्त्रावर चालतो. लोक घाबरले, की विकतात आणि उत्साहात आले, की खरेदी करतात. याच भावना मोजण्याचा प्रयत्न म्हणजे भीती आणि लोभ निर्देशांक.हा निर्देशांक कसा वाचायचा? (० ते १०० चा मापनपट)हा निर्देशांक साधारणपणे ० ते १०० दरम्यान असतो:(शेवटी दिलेली चौकट पाहावी).Premium|US Stock Market Crash : अमेरिकन बाजारातील घसरणीमागील कारणे आणि भारतावरील परिणाम .म्हणजे हा आकडा जितका कमी, तितकी भीती जास्त आणि जितका जास्त, तितका लोभ जास्त. हा निर्देशांक एका गोष्टीवर आधारित नसून, अनेक वेगवेगळ्या घटकांचा एकत्रित परिणाम असतो. सोप्या उदाहरणांसह समजून घेऊ.१. बाजारातील चढ-उतार : बाजार किती वेगाने वर-खाली होतो आहे, हे पाहून गुंतवणूकदारांची भीती किंवा आत्मविश्वास ओळखता येतो. बाजार अचानक खूप पडतो किंवा खूप वाढतो, तर त्याचा अर्थ लोक अस्थिर आहेत. शांत आणि स्थिर बाजार म्हणजे गुंतवणूकदारांचा विश्वास चांगला आहे. यासाठी चढ-उतार निर्देशांक वापरला जातो. चढ-उतार निर्देशांक जास्त असेल, तर भीती जास्त आणि चढ-उतार निर्देशांक कमी असेल, तर बाजार शांत.२. बाजाराची दिशा : मोठे निर्देशांक जसे, ‘निफ्टी ५०’ किंवा ‘सेन्सेक्स’ निर्देशांक कसे चालले आहेत हे पाहिले जाते. बाजार सतत नवनवे उच्चांक गाठत असेल, तर लोकांमध्ये लोभ वाढतो बाजार सतत खाली जात असेल, तर भीती वाढते. यावरून बाजाराची एकूण भावना समजते.३. व्यवहाराचे प्रमाण : लोक जास्त खरेदी करत आहेत की विक्री करत आहेत, हे खूप महत्त्वाचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असेल, तर लोकांना वाटते, की आणखी वाढ होईल. मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असेल, तर लोक नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावरून बाजारातील भावनिक प्रवाह लक्षात येतो.४. सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळण : जेव्हा गुंतवणूकदार घाबरतात, तेव्हा ते शेअरमधून पैसे काढून सुरक्षित ठिकाणी गुंतवतात. उदा. बाजार पडत आहे आणि सोने वाढते आहे, याचा अर्थ लोक सुरक्षित पर्याय निवडत आहेत; याचा सरळ अर्थ म्हणजे बाजारात भीती आहे.५. ऑप्शन मार्केटचा संकेत (पुट/कॉल गुणोत्तर) : हा थोडा तांत्रिक भाग आहे; पण सोप्या भाषेत समजून घेऊ. पुट म्हणजे संरक्षण, म्हणजे बाजार पडेल अशी भीती आणि कॉल म्हणजे वाढीची अपेक्षा. पुट जास्त असल्यास भीती; कॉल जास्त असल्यास लोभ. ही आकडेवारी मोठ्या गुंतवणूकदारांची मानसिकता दाखवते..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?पुढील सोप्या गोष्टी वापरून तुम्ही बाजाराचा मूड समजू शकता.१. तयार इंडेक्स पाहा : भीती आणि लोभ निर्देशांक इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असतो. तो रोज पाहिल्यास तुम्हाला कल समजू लागतो.२. बातम्यांकडे लक्ष द्या : ‘बाजार कोसळणे’, ‘भीतीपोटी विक्री’ अशा बातम्या दिसत असतील, तर भीती आहे. ‘विक्रम, उच्चांक’, ‘नफावसुली’, ‘तेजीचा काळ’ अशा बातम्या असतील, तर लोभ आहे. बातम्या म्हणजे बाजाराच्या भावनांचे प्रतिबिंब असतात.३. लोकांच्या वर्तनाचे निरीक्षण करा : लोक घाबरून शेअर विकत असतील तर भीती; नवे गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात येत असतील तर लोभ. बाजार हा लोकांच्या वर्तनावर चालतो, त्यामुळे हे खूप महत्त्वाचे आहे.४. स्वतःच्या भावना ओळखा : ही सर्वांत महत्त्वाची आणि अनेकदा दुर्लक्षित गोष्ट आहे. गुंतवणूक करताना मनात खूप भीती वाटत असेल, तर तो बाजारातील ‘भीतीच्या वातावरणाचा’ संकेत असू शकतो. ‘आता लगेच गुंतवणूक केली नाही, तर मोठी संधी हातातून जाईल’ असे वाटत असेल, तर तो बाजारात वाढलेल्या लोभीपणाचा संकेत असतो. तुमच्या भावना हासुद्धा एक मजबूत संकेत असतो.जो गुंतवणूकदार भीतीच्या वेळी शांत राहतो आणि लोभाच्या वेळी सावध राहतो, तोच दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळवू शकतो.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९८२३१३४४९१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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