लग्नानंतर नाॅमिनेशन बदलणे अनिवार्य

-ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकारहिंदू वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे एखाद्या हिंदू पुरुषाचे इच्छापत्र न करता निधन झाल्यास त्याच्या मिळकतीचे वारसदार असणाऱ्या क्लास-१ वारसांमध्ये पत्नी आणि मुले यांच्याबरोबरच सामान हिस्सेदार म्हणून आईचादेखील समावेश होतो. वडिलांचा समावेश क्लास-२ मध्ये होतो. लग्नापूर्वी नॉमिनी म्हणून आई-वडिलांचे नाव लावले असले, तरीही लग्नानंतर वैवाहिक जोडीदारालाही सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये (General Provident Fund- जीपीएफ) समान हिस्सा मिळतो का, असा प्रश्न नुकताच सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. .याचे होकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की मृत पुरुष कर्मचाऱ्याच्या 'जीपीएफ'चे लाभ त्याचे पालक व वैवाहिक जोडीदार यांना एकसमान मिळतील.श्री. बोला मोहन प्रकरणमृत कर्मचारी श्री. बोला मोहन यांनी २००० मध्ये नोकरी मिळताना आपली आई बी. सुगुणा यांना 'जीपीएफ'चे वारसदार नेमले होते. दरम्यान, २००३ मध्ये बोला मोहन यांचा विवाह बोला मालथी (याचिकाकर्त्या) यांच्याशी झाला. श्री. बोला मोहन यांनी कर्मचारी गट विमा योजना (सीजीईआयएस- CGEIS) व मृत्यू-सह-सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी (डीसीआरजी-DCRG) यांचे नॉमिनेशन बदलले. परंतु, 'जीपीएफ'चे नॉमिनेशन बदलणे राहून गेले. दरम्यान, २०२१ मध्ये श्री. बोला मोहन यांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या पत्नीने 'जीपीएफ'चे पैसे तिला एकटीलाच मिळावेत म्हणून अर्ज केला, ज्याला त्यांच्या सासूबाई बी. सुगुणा यांनी विरोध केला आणि प्रकरण केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (सीएटी), मुंबई यांच्याकडे पोहोचले..'जीपीएफ' नियमांप्रमाणे लग्नानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे नॉमिनेशन बदलणे गरजेचे असते आणि ते तसे न केले गेल्याने श्री. बोला मोहन यांचे केवळ आईच्या नावाचे नॉमिनेशन आपोआप रद्द होते आणि त्यांची पत्नी व आई या दोघींना ५०-५० टक्के रक्कम मिळेल, असे 'सीएटी'ने सांगितले. या निर्णयाविरुद्ध बी. सुगुणा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात, नॉमिनेशन रद्द करण्याची प्रक्रिया मृत कर्मचाऱ्याने केलेली नाही, त्यामुळे मूळ नॉमिनेशन वैध राहील, असा निकाल लागल्याने त्याविरुद्ध बोला मालथी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 'मुलाने लग्न झाल्यावर कर्मचारी गट विमा योजना (CGEIS) व मृत्यू-सह-सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी (DCRG) येथे नॉमिनी म्हणून पत्नीचे नाव दिले आहे, त्यामुळे 'जीपीएफ'चे पैसे तरी नॉमिनी म्हणून मला एकटीलाच मिळावेत,' असे बी. सुगुणा यांचे म्हणणे होते, तर 'पतीने नियमाप्रमाणे आपले नॉमिनेशन करणे गरजेचे होते', असे पत्नी बोला मालथी यांचे म्हणणे होते. .मात्र, न्यायालयात भावना चालत नाहीत, हे परत एकदा सिद्ध झाले आणि नियमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की 'जीपीएफ' नियमावलीत 'ऑटो-कॅन्सलेशन'ची सुविधा नसली, तरी कर्मचाऱ्यांनी लग्नानंतर नॉमिनेशन बदलणे गरजेचे आहे आणि या आशयाची अट अर्जामध्येच दिलेली आहे, त्यामुळे प्रस्तुत मृत कर्मचाऱ्याने केवळ त्याच्या आईच्या नावाने केलेले नॉमिनेशन त्याच्या लग्नानंतर आपोआप रद्द होऊन पात्र व्यक्तींना समान हिश्शाने रक्कम मिळेल. नॉमिनी हा काही एकटा मालक होत नाही, या कायदेशीर तत्त्वावर भर देऊन न्यायालयाने नमूद केले, की केवळ आई नॉमिनी म्हणून तिला एकटीला सर्व रक्कम मिळणार नाही..या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरून इतरांनी धडा घेऊन लग्नानंतर नॉमिनेशन बदलले नसल्यास ते बदलून घ्यावे. नॉमिनीला रक्कम मिळाली, तरी इतर वारसांचा कायदेशीर हक्क जात नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धृत केले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे इच्छापत्राचे महत्त्वही अधोरेखित झाले आहे. इच्छापत्र हे वारसाहक्क आणि नॉमिनेशन यांच्या वरचढ असते आणि इच्छापत्राने तुम्ही ज्याला पाहिजे त्याला तुमची स्वकष्टार्जित संपत्ती देऊ शकता.(संदर्भ : श्रीमती बोला मालथी वि. श्रीमती बी. सुगुणा CIVIL APPEAL No. १४६०४ OF २०२५, ०५/१२/२०२५. न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. के. सिंग)