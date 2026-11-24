New Delhi: तुम्ही कार घेण्याचा विचार करताय? मग ही बातमी वाचाच! चालू वर्षांत चौथ्यांना मारुती सुझुकीने ग्राहकांना धक्का दिला आहे. मारुती सुझुकीची कार खरेदी करणाऱ्यांचा तुमचा इरादा असेल तर आता तुम्हाला जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. .मारुती सुझुकीने कंपनीच्या काही मॉडेल्सच्या किमती २२ नोव्हेंबर २०२६ पासून वाढवल्या आहेत. यंदाच्या वर्षातील ही चौथी दरवाढ असून, यावेळी किमतींमध्ये सरासरी ०.३१ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार दरवाढ वेगळी आहे. कोणत्या कारच्या किमती किती वाढल्या, याची तपशीलवार यादी कंपनीने अद्याप जाहीर केलेली नाही..Rajiv Gandhi: राहुल गांधींनी सांगितले वडील राजीव गांधींच्या हत्येचे खरे कारण! सुरक्षा हटविल्यानेच....यंदा चौथ्यांदा दरवाढमारुती सुझुकीने यापूर्वी जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्येही कारच्या किमती वाढवल्या होत्या. या तीन दरवाढींमुळे कारच्या किमतींमध्ये एकूण एक टक्क्याहून थोडी अधिक वाढ झाली होती. आता नोव्हेंबरमधील नव्या दरवाढीची भर पडली आहे. ग्राहकांना सुधारित किमती जाणून घेण्यासाठी कंपनीची अधिकृत वेबसाइट किंवा जवळच्या डीलरशीपशी संपर्क साधावा लागेल..Rahul Gandhi Press Statement : केंद्रातील काही मंत्री आमच्या संपर्कात; पुढील आठ महिन्यांत परिणाम दिसतील, राहुल गांधींच्या खळबळजनक दाव्याने चर्चा.कच्च्या मालाचा वाढता खर्च कारणीभूतकंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन खर्चाचा दबाव कायम असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करूनही वाढलेल्या खर्चाचा काही भार बाजारावर टाकणे आवश्यक झाले आहे. स्टील आणि तांब्यासारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींमधील अनिश्चिततेमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे..विक्री वाढली पण...मारुतीने जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिमाहीत विक्रीचा विक्रम नोंदवला. कंपनीने ६ लाख ९६ हजार ६५४ वाहनांची विक्री केली. मात्र, याच तिमाहीत निव्वळ नफ्यात वार्षिक तुलनेत २६.३६ टक्क्यांची घट होऊन तो २,४६६.१ कोटी रुपयांवर आला. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे नफ्याच्या प्रमाणावरही परिणाम झाला आहे.