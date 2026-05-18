Meta Layoffs: मेटामध्ये छाटणी! कर्मचारी चवताळले; रागात ऑफिस आणि स्नॅक्स काउंटरमधील सामान लुटले, विचित्र किस्सा चर्चेत

मेटा सध्या कर्मचारी कपातीच्या विध्वंसाचा सामना करत आहे. माजी कर्मचारी अॅडेल वू यांनी उघड केले की, कंपनीतील पहिल्या मोठ्या कर्मचारी कपातीच्या आदल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या बॅगमध्ये मोफत स्नॅक्स, पेये आणि चार्जर भरले होते. अॅडेल वू यांनी त्या दिवसाचे वर्णन प्रलयकाळ असे केले. अलीकडेच, मेटा कंपनीची माजी कर्मचारी अॅडेल वू हिने तिच्या 'एक्स' नावाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये एक धक्कादायक खुलासा करून सर्वांना चकित केले..तिने स्पष्ट केले की, २०२२ मध्ये, जेव्हा कंपनीच्या १८ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ११,००० नोकऱ्या कमी करण्यात आल्या. तेव्हा कर्मचारी खूप घाबरले होते. २०२१ च्या तुलनेत आजही ही टेक कंपनीमधील तणावपूर्ण वातावरण बदलण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. मेटाव्हर्स प्रकल्पामध्ये कंपनीला झालेल्या मोठ्या नुकसानीमुळे आणि त्यानंतर एआय व ऑटोमेशनमध्ये वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे ही कर्मचारी कपात करण्यात आली. .एवढंच नाही तर त्याने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "मेटामधील माझ्या शेवटच्या वर्षात सुमारे ४-५ कर्मचारी कपात झाली होती, मात्र २० मे रोजी झालेली कपात ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आहे." यासोबतच त्याने पुढे लिहिले की, "मला आठवतंय की पहिल्या मोठ्या कर्मचारी कपातीच्या आदल्या रात्री वातावरण जणू काही प्रलय आल्यासारखं होतं. जिथे लोक मोफत स्नॅक्स, पेये आणि चार्जर आपल्या बॅगमध्ये भरत होते.".दुसरीकडे त्याने वापरकर्त्यांना पुढे सांगितले की मोठ्या आयटी कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठी हा एक खूप विचित्र काळ आहे. अॅडेल वूच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर 'मेटा' हा शब्द झटपट ट्रेंड होऊ लागला. तिच्या पोस्टवर कमेंट करताना, इतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..एका कर्मचाऱ्याने लिहिले, "मी इथली प्रत्येक कर्मचारी कपात पाहिली आहे. सध्या कंपनीमध्ये खूप चिंता आणि नाराजीचे वातावरण आहे. मला २०२१ ची आठवण येते." इतकंच नाही तर, दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने असेही सांगितले की, त्याच्या टीममधील एका सदस्याला व्यावसायिक दौऱ्यावर असताना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले, ज्यानंतर काम करण्याची इच्छा पूर्णपणे नाहीशी झाली.