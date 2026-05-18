Meta Layoffs: मेटामध्ये छाटणी! कर्मचारी चवताळले; रागात ऑफिस आणि स्नॅक्स काउंटरमधील सामान लुटले, विचित्र किस्सा चर्चेत

Meta Layoffs News: फेसबुकची मूळ कंपनी मेटा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. एका कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कामावरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाची लूट केली आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

मेटा सध्या कर्मचारी कपातीच्या विध्वंसाचा सामना करत आहे. माजी कर्मचारी अॅडेल वू यांनी उघड केले की, कंपनीतील पहिल्या मोठ्या कर्मचारी कपातीच्या आदल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या बॅगमध्ये मोफत स्नॅक्स, पेये आणि चार्जर भरले होते. अॅडेल वू यांनी त्या दिवसाचे वर्णन प्रलयकाळ असे केले. अलीकडेच, मेटा कंपनीची माजी कर्मचारी अॅडेल वू हिने तिच्या 'एक्स' नावाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये एक धक्कादायक खुलासा करून सर्वांना चकित केले.

