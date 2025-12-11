Mexico Tariff on India : मेक्सिकोने भारतावर लादला 50% टॅरिफ; भारताच्या 11 अब्ज डॉलर व्यापारावर संकट! कोणत्या वस्तूंना बसणार फटका?

Maxico 50% Tariff Attack : जगभरात पुन्हा एकदा टॅरिफ वॉर सुरू होताना दिसत आहे. अमेरिकेने आधीच अनेक देशांवर आयात शुल्क वाढवून त्यांना मोठा झटका दिला होता, आणि आता त्यांचा शेजारी देश मेक्सिकोनेही तसाच मोठा निर्णय घेतला आहे. मेक्सिकोने चीनसह अनेक आशियाई देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 50% पर्यंत उच्च टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेसारखाच हा टॅरिफ दर असेल. मेक्सिकोच्या सेनेटने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे आणि हे नवे टॅरिफ पुढील वर्षी म्हणजे 2026 पासून लागू होणार आहेत..भारताला सर्वाधिक फटका मेक्सिकोच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया या देशांना बसणार आहे. या सर्व देशांमधून येणाऱ्या ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, स्टील आणि इतर वस्तूंवर मेक्सिको 50% पर्यंत टॅरिफ आकारणार आहे. सेनेटमध्ये पास झालेल्या प्रस्तावानुसार, काही वस्तूंवर टॅरिफ ३५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे..मेक्सिकोने हा निर्णय का घेतला?अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवत मेक्सिकोनेही स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी टॅरिफ वाढवण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होईल हे पुढील काळातच कळेल. दरम्यान, व्यापार समूहांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे.काही रिपोर्टनुसार, मेक्सिकोने हा टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकेला खुश करण्यासाठी आणि पुढील वर्षी 3.76 अब्ज डॉलर्सचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी घेतला आहे, कारण देश राजकोषीय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे..US Fed Rate Cut: फेड रिझर्व्हने केली सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात; भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्याच्या किमतींवर काय परिणाम होणार?.1400 वस्तूंवर टॅरिफमेक्सिकोच्या सेनेटने मंजूर केलेले हे सुधारित विधेयकानुसार 1400 आयात वस्तूंवर टॅरिफ लागू होणार आहे. मेक्सिकोने यापूर्वीही चीनी वस्तूंवर टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली होती आणि अमेरिकेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला नव्हता..भारत–मेक्सिको व्यापारगेल्या काही वर्षांत भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील व्यापार वाढत आहे. 2022 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 11.4 अब्ज डॉलर इतका होता.2023 मध्ये किंचित घट होऊन तो 10.6 अब्ज डॉलर झाला.2024 मध्ये व्यापार पुन्हा वाढला आणि 11.7 अब्ज डॉलर या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला..Stock Market Today : शेअर बाजार तीन दिवसांनंतर हिरव्या रंगात; अमेरिकन फेडच्या निर्णयामुळे आयटी आणि मेटल शेअर्स तेजीत .ऑटो क्षेत्राला मोठा फटका भारताचा मेक्सिकोसोबतचा व्यापार हा फायद्यामध्ये आहे. 2024 मध्ये भारताने 8.9 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती तर फक्त 2.8 अब्ज डॉलरची आयात केली होती. त्यामुळे व्यापारात तब्बल 6.1 अब्ज डॉलरचा फायदा होता.भारताकडून प्रामुख्याने कार, कमर्शियल वाहने, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, ऑर्गॅनिक केमिकल आणि अॅल्युमिनियम यांची निर्यात होते. आता 50% टॅरिफ मुळे या क्षेत्रांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.