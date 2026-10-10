Microfinance : मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात सुधारणा; कर्जपुरवठ्यात शिस्त आणि तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका

- तपोब्रत चौधरी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड (BFIL)१. जवळपास दोन वर्षांनंतर मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील कर्जपुरवठ्यात सुधारणेची चिन्हे दिसत आहेत. या वाढीला कोणत्या घटकांमुळे चालना मिळत आहे?गेल्या काही वर्षांत मायक्रोफायनान्स क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. मात्र, कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी केलेल्या सुधारणांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. संपूर्ण क्षेत्रात ग्राहकांची निवड, पतमूल्यांकन आणि क्रेडिट ब्युरोच्या माहितीचा वापर याबाबत अधिक शिस्त पाळली जात आहे. नवीन कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी कर्जदारावरील एकूण कर्जाचा बोजा तपासण्यावरही संस्था अधिक भर देत आहेत.त्याचबरोबर कर्जफेडीबाबतची शिस्त सुधारली आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांचा सावधपणे व्यवसायविस्तार करण्याविषयीचा विश्वास वाढला आहे.मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील कर्जाची गरज कधीच संपलेली नव्हती, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंबांना आणि सूक्ष्म उद्योजकांना उपजीविकेसाठी तसेच व्यवसायवाढीसाठी सातत्याने भांडवलाची गरज असते. अलीकडच्या काळात कर्जवाटपाच्या पोर्टफोलिओमध्ये झालेली वाढ आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेत झालेली सुधारणा यावरून हे क्षेत्र अधिक सक्षम आणि शाश्वत स्थितीकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसते..२. गेल्या वर्षभरात कर्जफेडीच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा झाली आहे. या सकारात्मक बदलामागे कोणते घटक आहेत?कर्जफेडीतील सुधारणा ही प्रामुख्याने संपूर्ण क्षेत्रात वाढलेल्या पतशिस्तीचा परिणाम आहे. गेल्या दोन वर्षांत कर्जदात्यांनी क्रेडिट ब्युरोच्या अहवालांवर अधिक भर दिला आहे. तसेच, कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता तपासूनच कर्ज देण्याची पद्धत अधिक काटेकोर झाली आहे.प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आणि ग्राहकांचा सातत्यपूर्ण संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात परस्पर विश्वास आणि संबंधांना विशेष महत्त्व असते. जबाबदारीने कर्ज दिले जाते आणि ग्राहकांवर त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा पडत नाही, तेव्हा कर्जफेडही अधिक नियमित होते.सध्या संपूर्ण क्षेत्रात याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. अनेक भागांमध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी झाले असून, कर्जवाटपाच्या पोर्टफोलिओची गुणवत्ताही सुधारली आहे..३. सरकारच्या पाठबळावर चालणाऱ्या पतहमी योजनांमुळे मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील कर्जपुरवठा कसा सुधारत आहे?नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीच्या (NCGTC) विविध पतहमी योजनांनी मायक्रोफायनान्स क्षेत्राला कर्जपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी महत्त्वाची मदत केली आहे. विशेषतः कर्जदाते अधिक सावध भूमिका घेत असलेल्या काळात या योजनांचा फायदा झाला आहे.या योजनांमुळे बँका आणि एनबीएफसी-एमएफआय (NBFC-MFIs) यांना काही प्रमाणात जोखीम संरक्षण मिळते. त्यामुळे त्यांचा कर्जपुरवठ्याविषयीचा आत्मविश्वास वाढतो आणि मायक्रोफायनान्स क्षेत्रासाठी निधीचा ओघ कायम ठेवण्यास मदत होते.कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, महिला उद्योजकांसाठी आणि लहान व्यवसायांसाठी औपचारिक वित्तपुरवठा सहज उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य वेळी मिळणारे कर्ज त्यांच्या आर्थिक प्रगतीत मोठा फरक घडवू शकते.मायक्रोफायनान्स क्षेत्र सध्या सुधारणेच्या टप्प्यातून जात असताना, पतहमी योजनांसारखे उपाय विवेकपूर्ण जोखीम व्यवस्थापन आणि जबाबदार कर्जपुरवठ्याला पूरक ठरतात. त्यामुळे आर्थिक स्थिरता आणि कर्जवाटपाच्या पोर्टफोलिओची गुणवत्ता कायम राखत आर्थिक समावेशनाला चालना देता येते..४. सेवांपासून वंचित असलेल्या समाजघटकांपर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवण्याचे BFILचे उद्दिष्ट कशा प्रकारे साध्य केले जात आहे?भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड (BFIL) ही इंडसइंड बँक लिमिटेडची १०० टक्के उपकंपनी आहे. आमचा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की, आर्थिक समावेशन म्हणजे केवळ कर्जपुरवठा नव्हे. ग्राहकांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यास मदत करणे आणि कालांतराने त्यांची आर्थिक क्षमता व स्थैर्य वाढवणे, हे त्यामागचे खरे उद्दिष्ट आहे.ग्राहकांच्या गरजा समजून घेणे, उत्पन्न वाढवणाऱ्या उत्पादक उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ देणे आणि कर्जाचा वापर जबाबदारीने होईल याची खात्री करणे, यावर आमचा भर असतो.आमच्या अनेक ग्राहक महिला आहेत. त्या छोटे व्यवसाय चालवतात किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान देतात. अशा महिलांना योग्य वेळी कर्ज उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या व्यवसायाला आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीला फायदा होऊ शकतो.व्यवसायाचा विस्तार करतानाच सेवांपासून वंचित असलेल्या समाजघटकांपर्यंत जबाबदारीने आर्थिक सेवा पोहोचवणे आणि ग्राहकांसोबत विश्वासावर आधारित दीर्घकालीन संबंध निर्माण करणे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत..५. ग्रामीण कर्जदारांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) कशी मदत होत आहे?मायक्रोफायनान्स सेवा अधिक जलद, सोप्या आणि ग्राहकांच्या गरजांनुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कर्जप्रक्रिया, ग्राहकांना सेवा देणे, कर्जवसुली आणि तक्रारींचे निराकरण अशा विविध टप्प्यांवर डिजिटल साधनांमुळे कार्यक्षमता वाढत आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) उपलब्ध डेटाचे अधिक चांगले विश्लेषण करणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि ग्राहकसेवा सुधारणे शक्य होत आहे. त्यामुळे मायक्रोफायनान्स संस्थांना निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यास मदत मिळते.मात्र, मायक्रोफायनान्स हा प्रामुख्याने परस्पर संबंधांवर आधारित व्यवसाय आहे. ग्राहकांसाठी विश्वास आणि प्रत्यक्ष संवादाला मोठे महत्त्व असते. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तरी या मानवी संबंधांचे महत्त्व कमी होणार नाही.मानवी संवाद आणि विश्वास कायम ठेवत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सेवा अधिक कार्यक्षम बनवणे, हीच मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील खरी संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ 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