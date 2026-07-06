अर्थभान : पगारात भागत नाही!

डॉ. वीरेंद्र ताटके, तवणूक विषयाचे अभ्यासकबंगळूर शहरात एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणारा एक तरुण सुट्टीच्या दिवशी रॅपिडो बाईक टॅक्सीचा चालक म्हणून काम करत असल्याची बातमी अलीकडेच चर्चेत आली. विशेष म्हणजे हा तरुण चांगला पगार कमावतो, तरीही तो आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी हे काम करतो, असे त्याने सांगितले. समाज माध्यमाद्वारे ही घटना काही तासांतच वाऱ्यासारखी पसरली आणि वाढती महागाई, वाढलेला शहरी जीवनखर्च आणि आर्थिक सुरक्षिततेबाबतच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली. .गेल्या काही वर्षांत मध्यमवर्गीय जीवनशैलीचे अर्थशास्त्र मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. घरभाडे आणि घरांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, आरोग्यसेवा, विमा हप्ते, वाहन कर्जे आणि गृहकर्जाचे ईएमआय यांचा ताण सातत्याने वाढत आहे. परिणामी पगारवाढीमुळे मिळणारा दिलासा काही महिन्यांतच नव्या खर्चांमध्ये विरून जातो, असा अनेकांचा अनुभव आहे.आर्थिक विरोधाभासमध्यमवर्गीयांची आर्थिक परिस्थिती अनेकदा आर्थिक विरोधाभास दर्शवते. एका बाजूला आधीच्या पिढीने कधी स्वप्नातही न पाहिलेल्या सुविधा, संधी आणि जीवनमानाचा लाभ आजच्या पिढीला मिळत आहे. मात्र, त्याचवेळी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याबाबतची अनिश्चिततादेखील वाढली आहे. विशेषतः तरुण कुटुंबांवर हा ताण अधिक दिसून येतो. यामागील एक कारण म्हणजे एकाचवेळी अनेक उद्दिष्टांचा सामना करणे. जसे, स्वतःचे घर, मुलांचे उत्तम शिक्षण, गुंतवणूक आणि निवृत्ती नियोजन अशा अनेक आर्थिक उद्दिष्टांचा एकाच वेळी पाठपुरावा करताना अनेक तरुण दिसतात..समाज माध्यमसमाज माध्यमामुळे (सोशल मीडिया) आज आलिशान घरे, परदेश प्रवास, महागड्या गाड्या, प्रतिष्ठित शाळा आणि उच्चभ्रू जीवनशैली सतत पाहायला मिळते. जे पूर्वी स्वप्नवत वाटायचे, ते आता आवाक्यात असल्याचा भास निर्माण होत आहे. यामुळे गरज आणि इच्छा यातील सीमा धूसर होत चालली आहे. अनेक लोक स्वतःची तुलना सरासरी कुटुंबांशी न करता समाजातील सर्वांत श्रीमंत घटकाशी करू लागले आहेत. परिणामी प्रत्यक्षात उत्पन्न चांगले असतानाही ‘आपण मागे पडत आहोत’ अशी भावना निर्माण होते आणि त्यातून आर्थिक तणाव जाणवतो..मानसिक असुरक्षितताकाही वेळा आर्थिक असुरक्षिततेची भावना ही प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थितीपेक्षा मानसिकतेशी अधिक संबंधित असते. चांगले उत्पन्न, नियमित बचत आणि स्थिर नोकरी असूनही अनेकांना भविष्याबद्दल चिंता वाटत राहते. अशा व्यक्तीची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असते, परंतु, यशाचे निकष सतत बदलत असल्याने समाधान मिळत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक अडचणी नसतानाही असुरक्षितता जाणवते..सर्वसामान्य माणसाने काय करावे?आर्थिक असुरक्षिततेची भावना पूर्णपणे टाळणे कदाचित शक्य नसले, तरी तिचा प्रभाव कमी करणे नक्कीच शक्य आहे. त्यासाठी काही साधे; पण प्रभावी उपाय करता येऊ शकतात.१. अधिक पगार मिळवण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच खर्चाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. अनेकदा पगार वाढतो तशी जीवनशैलीही महाग होत जाते. यालाच ‘लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन’ म्हणतात पगारवाढीसोबत खर्च वाढवण्याऐवजी बचतीचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे आहे.२. एक मोठा वैद्यकीय खर्च अनेक वर्षांची बचत संपवू शकतो.त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य विमा आणि मुदत विमा हे संरक्षण गरजेचे आहे.३. समाज माध्यमावर दिसणारी जीवनशैली ही संपूर्ण सत्य नसते. इतरांशी तुलना करण्याऐवजी स्वतःच्या आर्थिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.४. एकाच वेळी घर, गाडी, परदेश प्रवास, मुलांचे शिक्षण आणि निवृत्ती यासाठी धावपळ करण्याऐवजी प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक उद्दिष्टासाठी योग्य कालमर्यादा निश्चित केल्यास आर्थिक ताण कमी होतो.५. पैसा कमावणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पैशाच्या व्यवस्थापनाविषयी मूलभूत ज्ञान प्रत्येकाने मिळवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.