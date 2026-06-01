उत्तम गुंतवणूक : मिंडा कॉर्पोरेशन (शुक्रवार बंद भाव : रु. ६२४)

मकरंद विपट, 'सेबी' रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्टमिंडा कॉर्पोरेशन लि. ही भारतातील आघाडीच्या ऑटोमोटिव्ह घटक उत्पादन कंपन्यांपैकी एक असून, तिची संपूर्ण भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थिती आहे. ही 'स्पार्क मिंडा'ची प्रमुख कंपनी आहे, जी पूर्वीच्या मिंडा ग्रुपचा भाग होती. मिंडा कॉर्पोरेशनच्या तांत्रिक आलेखाविषयी जाणून घेणार आहोत. .सोबत साप्ताहिक पातळीचा तांत्रिक विश्लेषणाचा आलेख दिला आहे. त्यानुसार, या शेअरचा भाव एप्रिल २०२३ मध्ये १८५ रुपये होता आणि त्यानंतर जवळपास दीड वर्षे या शेअरच्या भावामध्ये एकतर्फी तेजी बघण्यात आली आणि ऑगस्ट २०२४ पर्यंत या शेअरने ६५२ रुपयांचा उच्चांकी भाव दाखविला; पण त्यांनतर मात्र, या शेअरचा भाव ६२० ते ४७० रुपये या पातळीतच फिरत राहिला. याला 'कन्सॉलिडेशन झोन' म्हणतात आणि गेल्या शुक्रवारी या शेअरने 'कन्सॉलिडेशन झोन'ची वरील पातळी तोडून ६२४ रुपयांचा बंद भाव दिला. ही पातळी तोडताना पूर्ण आठवडा या शेअरच्या उलाढालीच्या संख्येतही मोठी वाढ झालेली दिसली. त्यामुळे हा शेअर खरेदी करावयास हरकत नाही. येत्या १२ ते १३ महिन्यांत या शेअरचा भाव ९१० रुपयांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यवहारासाठी साप्ताहिक पातळीवर ६०२ रुपयांचा स्टॉपलॉस लावावा. याचे लाभ-व्यय गुणोत्तर १:१२ असे आहे, जे हा शेअर खरेदी करण्यासाठी पूरक आहे..(डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).