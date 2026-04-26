Salary Revision: फाइल १ वर्षात बंद करा, नाहीतर...; वित्त मंत्रालयाचा बँकांना कडक अल्टीमेटम, सरकारी बँकांवर दबाव वाढला!

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १३ व्या द्विपक्षीय वेतन करारासाठी वाटाघाटींची प्रक्रिया वेळेवर सुरू करून पुढील १२ महिन्यांत तो अंतिम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणा १ नोव्हेंबर २०२७ पासून लागू होतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांसह वित्तीय संस्था दर पाच वर्षांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करतात. .या प्रक्रियेअंतर्गत, इंडियन बँक्स असोसिएशन कर्मचारी संघटना आणि युनियन्ससोबत वाटाघाटी करून सहमतीने वेतन करार घडवून आणते. वित्तीय सेवा विभागाने एका पत्राद्वारे बँक प्रमुखांना आगामी वेतन सुधारणेसाठी वाटाघाटी सुरू करण्याकरिता आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. २० एप्रिल रोजीच्या या पत्रात म्हटले आहे की, वाटाघाटींची प्रक्रिया जास्तीत जास्त १२ महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जावी. .मागील करारापूर्वी, अर्थ मंत्रालयाने आयबीएला सुधारित वेतनाची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यातील सर्व वेतन वाटाघाटी वेळेच्या खूप आधी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. पत्रात असेही म्हटले आहे की, मागील करारांनुसार नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा लागू करण्यास लक्षणीय विलंब झाला आहे. त्यामुळे, यावेळी पुढील वेतन कराराच्या नियोजित तारखेपूर्वी संबंधित सुधारणा पूर्ण होतील याची खात्री करावी. .सरकारने म्हटले आहे की, बँकिंग क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि योग्य वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यास मदत होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये विक्रमी नफा नोंदवला असून, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्येही ही गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित नफा आर्थिक वर्ष २०२३ मधील ₹१ लाख कोटींवरून वाढून ₹१.०५ लाख कोटी झाला, जो आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ₹१.४१ लाख कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ₹१.७८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल. .मालमत्तेची सुधारलेली गुणवत्ता, सातत्यपूर्ण पतवाढ, पुरेसा भांडवली साठा आणि मालमत्तेवरील वाढता परतावा यांमुळे ही सुधारणा झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ताळेबंदात सातत्यपूर्ण सुधारणा दिसून येत आहे. सप्टेंबर २०२५ च्या अखेरीस एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) २.३० टक्क्यांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर होती, तर निव्वळ एनपीए सुमारे ३ टक्के होता. .तरतूद व्याप्ती गुणोत्तर वाढून ९४.६३ टक्के झाले आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीच्या अखेरीस भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर १५.९६ टक्क्यांच्या सुदृढ पातळीवर कायम राहिले. वेतन वाटाघाटींचा फायदा सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, जुन्या पिढीतील खाजगी बँका आणि काही परदेशी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना होतो.