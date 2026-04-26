Sakal Money

Salary Revision: फाइल १ वर्षात बंद करा, नाहीतर...; वित्त मंत्रालयाचा बँकांना कडक अल्टीमेटम, सरकारी बँकांवर दबाव वाढला!

Public sector banks salary revision: अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना संपूर्ण वेतन सुधारणा प्रक्रिया १२ महिन्यांच्या मुदतीत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १३ व्या द्विपक्षीय वेतन करारासाठी वाटाघाटींची प्रक्रिया वेळेवर सुरू करून पुढील १२ महिन्यांत तो अंतिम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणा १ नोव्हेंबर २०२७ पासून लागू होतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांसह वित्तीय संस्था दर पाच वर्षांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करतात.

