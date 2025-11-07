Premium|Minors Demat Account: मुलांचे डी मॅट अकाऊंट काढता येते का?

Sakal Money

Minors Demat Account: मुलांचे डी मॅट अकाऊंट काढता येते का?

financial literacy for kids : अल्पवयीन मुलांसाठी आर्थिक साक्षरतेचे शिक्षण अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेता येणं मुलांच्या भविष्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे.
Empowering Kids with Money Skills: From Piggy Bank to Demat Account

लहान वयांत आर्थिक साक्षरता येणे हे खूप आवश्यक असते. देशाच्या सशक्त अर्थव्यवस्थेसाठी याची नक्कीच मोलाची भर पडू शकेल, असे वाटते. ही बाब लक्षात घेता, आपल्याला काय-काय करता येईल, ते जाणून घेऊया.

१) आर्थिक स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी

  • बचत आणि बजेटिंग : बचत आणि बजेटिंगबद्दल सांगितल्याने मुलांना भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी पैसे बाजूला ठेवणे आणि त्याच्या संसाधनांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्व समजण्यास मदत होते.

  • जबाबदारीने खर्च : आर्थिक साक्षरता मुलांना गरजा आणि इच्छांमध्ये फरक करण्यास मदत करते. जाणीव ठेवून खर्च करण्यास प्रोत्साहन देते आणि आवेगपूर्ण खरेदी टाळण्यास मदत करते.

  • उद्दिष्टनिश्चिती : मुले आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित करण्यास शिकू शकतात, मग ती नव्या खेळण्यांसाठी, सहलीसाठी किंवा भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी बचत असो आणि त्यांच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये उद्देशाची भावना विकसित करू शकतात.

