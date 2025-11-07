Premium|Minors Demat Account: मुलांचे डी मॅट अकाऊंट काढता येते का?

Banking and Investing for Minors: Building Financial Awareness Earlyदिलीप घाटेdilipghate2@gmail.comलहान वयांत आर्थिक साक्षरता येणे हे खूप आवश्यक असते. देशाच्या सशक्त अर्थव्यवस्थेसाठी याची नक्कीच मोलाची भर पडू शकेल, असे वाटते. ही बाब लक्षात घेता, आपल्याला काय-काय करता येईल, ते जाणून घेऊया.१) आर्थिक स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी बचत आणि बजेटिंग : बचत आणि बजेटिंगबद्दल सांगितल्याने मुलांना भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी पैसे बाजूला ठेवणे आणि त्याच्या संसाधनांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्व समजण्यास मदत होते. जबाबदारीने खर्च : आर्थिक साक्षरता मुलांना गरजा आणि इच्छांमध्ये फरक करण्यास मदत करते. जाणीव ठेवून खर्च करण्यास प्रोत्साहन देते आणि आवेगपूर्ण खरेदी टाळण्यास मदत करते. उद्दिष्टनिश्चिती : मुले आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित करण्यास शिकू शकतात, मग ती नव्या खेळण्यांसाठी, सहलीसाठी किंवा भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी बचत असो आणि त्यांच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये उद्देशाची भावना विकसित करू शकतात..२) भविष्यासाठी तयारी गुंतवणूक : मूलभूत गुंतवणूक संकल्पना समजून घेतल्याने मुलांना नंतरच्या आयुष्यात माहितीपूर्ण गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी ज्ञान मिळू शकते. कर्ज व्यवस्थापन : आर्थिक साक्षरता मुलांना कर्जाचे धोके आणि ते जबाबदारीने कसे व्यवस्थापित करावे हे समजून घेण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांना कर्जाच्या सापळ्यांत अडकण्यापासून रोखता येते. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन : लवकरच आर्थिक नियोजन शिकून मुले अशा सवयी विकसित करू शकतात, ज्या त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला आणि दीर्घकाळात कल्याणाला आधार देतात.३) माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेणे पैशाचे मूल्य समजून घेणे : आर्थिक साक्षरता मुलांना पैशाचे मूल्य आणि ते कसे कार्य करते हे समजून घेण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांना खर्च, बचत आणि गुंतवणूक याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतात..Premium|financial Parenting : मुलांवर आर्थिक संस्कार कसे करावे?.अल्पवयीन मुलांचे बँक खाते उघडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे :रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, अल्पवयीन मुले जर १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असतील तर बँकेने निश्चित केलेल्या मर्यादेसह स्वतंत्रपणे बचत वा मुदत खाती उघडू शकतात आणि चालवू शकतात. अल्पवयीन मुले आईसह पालकामार्फत देखील खाती उघडू शकतात. वय : १० वर्षे आणि त्यावरील अल्पवयीन मुले जर त्यांना हवे असेल, तर बँकेच्या अटी आणि मर्यादा निश्चित करून स्वतंत्रपणे खाती उघडू शकतात आणि चालवू शकतात. पालक : अल्पवयीन मुले अजूनही कायदेशीर किंवा नैसर्गिक पालकाद्वारे, आईसह खाती उघडू शकतात. स्वतंत्र ऑपरेशन : बँका १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुलांना बँकेने निश्चित केलेल्या मर्यादेनुसार स्वतंत्रपणे त्यांची खाती उघडू शकतात आणि व्यवस्थापित करू शकतात. अतिरिक्त सेवा : बँका अल्पवयीन खातेदारांना त्यांच्या जोखीम मूल्यांकनावर आधारित इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड आणि इतर सेवा देऊ शकतात. सकारात्मक शिल्लक : बँकांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे, की अल्पवयीन खाती नेहमीच क्रेडिट बॅलन्समध्ये राहतील आणि स्वतंत्रपणे किंवा पालकाद्वारे चालवली जात असली तरीही त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पैसे काढता कामा नयेत. केवायसी : अल्पवयीन मुलांसाठी ठेव खाती उघडण्यासाठी ग्राहकाचे ड्यु डिलिजन्स (केवायसी आदी) अनिवार्य आहे. अद्ययावत तपशील : प्रौढ वयापर्यंत पोचल्यानंतर, बँकांना खात्याच्या नोंदीमध्ये ऑपरेटिंग सूचना आणि नमुना स्वाक्षऱ्या अद्यतनित करणे आवश्यक आहे.अशाप्रकारे एक जुलै २०२५ पासून, मुलांना त्यांचे वैयक्तिक बचत खाते व्यवस्थापित आणि चालविण्याची संधी मिळालेली आहे. यामुळे मुले बचतीची संकल्पना शिकतील आणि व्याजाचे उत्पन्न मिळवतील; जे लहानपणापासूनच आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मजबूत पाऊल असेल..Premium| ASEAN Summit: महाशक्तींच्या स्पर्धेत 'आसियान' आपली तटस्थता टिकवू शकेल का?.आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनताना...आर्थिक साक्षरतेमध्ये अनेक कौशल्यांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पैसे वाचवणे आणि व्यवस्थापित करणे, मग ते भेटवस्तू म्हणून मिळालेले असोत किंवा घरगुती कार्यामधून मिळवलेले असोत, ते एक मजबूत पाया तयार करते. बँकिंग प्रणालींचा व्यावहारिक अनुभव, व्याज कसे कार्य करते हे शिकणे आणि मुदत ठेवींसारख्या बचत साधनांचा वापर करणे ही मुले आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्यक्ती बनताना समक्ष बनवेल. ही मुले मोठी झाल्यावर, त्यांना ‘क्रेडिट’ किंवा ‘कर्ज’ शब्द तितकेसे कठीण वाटणार नाहीत, कारण त्यांनी त्यांचा बचत आणि खर्चाचा प्रवास लवकर सुरू केला असेल आणि ते आर्थिक साधनांशी परिचित झालेले असतील.बऱ्याच काळापासून तरूणांना त्यांच्या आर्थिक प्रवासाच्या सुरूवातीच्या काळात कर्ज घेण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जात होता. प्रचलित समजून अशी होती, की कर्ज हे मूलत: धोकादायक असते. जे अत्यंत आवश्यक नसल्यास टाळले पाहिजे. त्या संदर्भात कर्ज हे एक साधन म्हणून नव्हे, तर एक ओझे म्हणून पाहिले जात असे आणि त्याच्या जबाबदार वापराविषयी समज नसल्यामुळे अनेकदा ते पूर्णपणे हाताळण्याची भीती निर्माण होते.वित्तीय सेवांचे डिजिटल परिवर्तन, मोबाईल बँकिंगची व्यापक उपलब्धता आणि आर्थिक साक्षरतेवर वाढत्या लक्षामुळे आजचे तरूण एका वेगळ्या आर्थिक परिसंस्थेत वाढत आहेत. आर्थिक साधने आणि बँकिंग सेवांशी लवकर संपर्क साधणे केवळ फायदेशीर नाही तर ते आवश्यक आहे. यामुळे तरूणांना लहानपणापासूनच आर्थिकदृष्ट्या अधिक जागरूक आणि सक्षम बनण्यास मदत होते. त्यामुळे ते आत्मविश्वासू , माहितीपूर्ण आणि स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून घडले जातात; जे आयुष्यभर स्मार्ट आर्थिक निर्णय घेण्यास अधिक सक्षम होतात..अल्पवयीन व्यक्ती म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करू शकते का?होय! अल्पवयीन व्यक्ती त्यांच्या पालकांच्या किंवा कायदेशीर पालकांच्या मदतीने म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करू शकते. या व्यतिरिक्त सर्व म्युच्युअल फंड कंपन्यांद्वारे अल्पवयीन मुलांच्या वतीने, म्हणजेच १८ वर्षांखालील मुलांच्या वतीने कोणत्याही साधनांत गुंतवणूक केली जाऊ शकते. तथापि, मूल सज्ञान झाल्यानंतर या गुंतवणुकीतून मिळणारे कोणतेही उत्पन्न किंवा भांडवली लाभ हे मुलाचे उत्पन्न मानले जाईल..Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.अल्पवयीन मुलांच्या नावाने म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे फायदे : १) अल्पवयीन मुलाच्या नावाने गुंतवणूक करणे म्हणजे तुमच्या इतर गुंतवणुकीचा काही भाग विशिष्ट उद्देशासाठी बाजूला ठेवणे; जसे की मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी निधी उभारणे.२) अशी गुंतवणूक तुमच्या मुलाच्या आर्थिक उद्दिष्टांना प्राधान्य देण्यासाठी अधिक प्रेरणा विकसित करण्यास मदत करू शकते.३) तुमच्या मुलाच्या भविष्यासाठी निधी उभारण्यांत तुम्ही भावानिकरित्या गुंतवणूक करण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे तुम्ही पैसे काढण्याची इच्छा बाळगणार नाही.४) गुंतवणूक योजनांसह लवकर मालकी-अनुभव मुलांना पैसे वाचविण्याची प्रवृत्ती विकसित करण्यास मदत करतात. विशेषत: दीर्घकालीन म्युच्युअल फंड गुंतवणूक करदात्याची कर-कार्यक्षमता सुधारेल; कारण म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीतून मिळालेल्या कोणत्याही भांडवली लाभावर पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या कर-वर्गवारीनुसार कर आकारला जाईल; जोपर्यंत मूल अद्याप अल्पवयीन आहे. १८ हून अधिक वर्षांचे झाल्यावर मुलाला भांडवली लाभ कर भरावा लागेल. जेव्हा मूल १८ वर्षांचे होते आणि त्याच्याकडे उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही स्त्रोत नसतो, तेव्हा करदायित्व सामान्यत: कमीतकमी किंवा नसते..अल्पवयीन मुलांच्या नावाने म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे तोटे : १) मुलांच्या परिपक्वतेपर्यंत पोहोचल्यानंतर या गुंतवणुकीचा ताबा त्यांच्याकडे हस्तांतरित केला जातो. जो लक्षात ठेवण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मुलांनी परिपक्वता वय गाठल्यानंतर, मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार होईपर्यंत खाते गोठवले जाते; ज्यामध्ये मुलाला गुंतवणूक करण्याचा किंवा त्यातून पैसे काढण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.२) या व्यतिरिक्त मूल फक्त १८ वर्षांचे असताना त्याला मोठी रक्कम देणे ही चांगली कल्पना असू शकत नाही. कधीकधी मुलांमध्ये पैसे योग्यरित्या हाताळण्याची आणि ते योग्यरित्या वापरण्याची परिपक्वता नसते. अनेक लोक हे अल्पवयीन मुलाच्या वतीने म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा एक तोटा मानतात.३) जर संयुक्त गुंतवणूक सुविधा अस्तित्वात असती तर परिस्थिती अधिक चांगली असती. तथापि, अल्पवयीन व्यक्तीच्या म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओमध्ये सामान्य मालकीची परवानगी नाही. त्याऐवजी, अल्पवयीन व्यक्तीचे पालक किंवा कायदेशीर पालक यांनी खात्याचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणून काम केले पाहिजे..Premium|Marathi Scent: मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला एक मराठमोळा गंध..! .मुलाच्या किंवा अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावाने म्युच्युअल फंड गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :१) मुलाच्या वयाचा प्रमाणित पुरावा.२) पालकाशी मुलाच्या नात्याचा पुरावा.मुलाच्या वयाचा किंवा पालकाशी असलेल्या नात्याचा पुरावा म्हणून मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्राची किंवा पासपोर्ट प्रत स्वीकारार्ह आहे. सुरूवातीची गुंतवणूक केली जाते, तेव्हा ही कागदपत्रे प्रदान करणे आवश्यक आहे. तथापि, त्याच फंड हाऊसमध्ये अतिरिक्त म्युच्युअल फंड गुंतवणूक असल्यास पालकाने पुन्हा सहाय्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.संशोधन करणे अत्यंत महत्त्वाचे! तुमच्या मुलाच्या भविष्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घ्या. नेहमी लक्षांत ठेवा, की जे तुमच्यासाठी काम करू शकत नाही, ते दुसऱ्यासाठी काम करू शकते. म्हणून तुमच्या सोयीनुसार गुंतवणूक करा. तथापि हेही लक्षांत ठेवा, की कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी, तुमचे तुम्ही संशोधन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आधीच्या पिढ्यांमध्ये, पिगी बँकेच्या साध्या भेटवस्तूद्वारे सुरूवातीलाच बचतीच्या सवयी लावल्या गेल्या. मिळालेले कोणतेही पैसे, मग ते वाढदिवसाच्या भेटूवस्तू म्हणून असोत किंवा चांगल्या कामगिरीसाठी बक्षिसे असोत, पिगी बँकेत साठविण्यास आणि काहीतरी खरेदी करताना हुषारीने वापरण्यास प्रोत्साहित केले जात असे. ही पद्धत भारतीय मुलांना बचतीचे मूल्य शिकविण्यासाठी एक पायाभूत पाऊल होती. आजची तरूण पिढी मागील पिढीपेक्षा खूपच प्रगत आहे. ते आधीच जटिल संगणक भाषा शिकत आहेत. मशीन लर्निंगचा शोध घेत आहेत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या संकल्पनांमध्ये सहभागी होत आहेत. अर्थशास्त्र आता शालेय अभ्यासक्रमांचा एक भाग आहे. त्यांच्या अनुभव आणि क्षमता लक्षात घेता, त्यांना औपचारिक वित्तीय प्रणालीमध्ये सहभागी करून घेणे केवळ फायदेशीर नाही, तर ते आवश्यक आहे. आजची किशोरवयीन मुले खूपच सक्रिय, स्वतंत्र आणि तंत्रज्ञानाने जाणकार आहेत..अल्पवयीन मुलांचे डी-मॅट खाते कसे उघडता येईल? अल्पवयीन मुलाचे डी-मॅट खाते उघडण्यासाठी अनेक संरचित पायऱ्यांचा समावेश असतो. त्यासाठी किमान वयाची अट नाही. ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुम्हाला प्रथम CDSL (Central Depository Services Limited) किंवा NSDL (National Securities Depository Limited) संबंधित स्टॉक ब्रोकरच्या वेबसार्इटला भेट द्यावी लागेल. पुढे जाण्यापूर्वी ब्रोकर तुम्हाला नावे, ई-मेल आयडी किंवा फोन नंबर यासारखी मूलभूत माहिती देण्यास सांगेल-अल्पवयीन मुलाचे डी-मॅट खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :१) पालक/पालक (Natural Guardian) आणि अल्पवयीन दोघांसाठी ओळखीचा पुरावा (पॅन कार्ड)२) पालक/पालक (Natural Guardian) आणि अल्पवयीन दोघांसाठी पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड)३) अल्पवयीन मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र.४) पालक/पालक (Natural Guardian) यांचे बँक खाते तपशील.जर कागदपत्रे ब्रोकरच्या आवश्यकता पूर्ण करत असतील तर ते डी-मॅट खाते उघडण्यास पुढे जातील. महत्त्वाचे लक्षांत ठेवावे, की अल्पवयीन मुलांचे डी-मॅट खाते संयुक्त खाते म्हणून उघडता येत नाही..अल्पवयीन मुलांचे डिमॅट खाते उघडण्याचे फायदे :अल्पवयीन मुलाचे डी-मॅट खाते उघडण्याने केवळ ऑनलाईन प्रक्रिया सोपी होत नाही, तर अनेक फायदेदेखील मिळतात. आर्थिक नियोजन वाढते; कारण म्युच्युअल फंड आणि शेअर बहुतेकदा इतर गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत जास्त परतावा देतात. पालक (Natural Guardian) या द्वारे त्यांच्या मुलांच्या आर्थिक बाबींचे कार्यक्षमतेचे व्यवस्थापन करू शकतात. महाविद्यालयीन खर्च, लग्न किंवा करिअरशी संबंधित स्थलांतर यासारख्या भविष्यातील विविध गरजांसाठी निधीचे वाटप करू शकतात. शिवाय ते मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवते, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याच्या क्षेत्रांत आणते. .अल्पवयीन मुलांसाठी डी-मॅट खाते उघडताना निर्बंधअल्पवयीन मुलांच्या नावाने नोंदणीकृत डी-मॅट खात्यांवर काही निर्बंध लागू होतात. जे पुढीलप्रमाणे आहेत-प्रथम, फक्त इक्विटी ट्रेडिंगला परवानगी आहे. पालक अल्पवयीन मुलाच्या डी-मॅट खात्याचा वापर करून इंट्रा-डे ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत किंवा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स यांसारख्या आर्थिक डेरिव्हेटिव्हजचा व्यवहार करू शकत नाहीत. बाजारातील उच्च अस्थिरता पातळी अल्पवयीन मुलांसाठी जोखीम निर्माण करते, ज्यामुळे व्यवहार केवळ इक्विटींपुरते मर्यादित राहतात.दुसरे म्हणजे, अल्पवधीन मुलांच्या नावाने ट्रेडिंग खाते उघडणे आर्थिक नियमांद्वारे प्रतिबंधित आहे. जरी ब्रोकरेज फर्म सामान्यत: ट्रेडिंग आणि डी-मॅट खाती एकत्रित करतात, तरी अल्पवयीनांना त्यांच्या नावाने ट्रेडिंग खाती ठेवण्यास मनाई आहे.शेवटी, अल्पवयीन मुले डी-मॅट खात्याचे संयुक्त धारक असू शकत नाहीत. वेगळ्या नोंदणीप्रक्रिया आणि नियामक चौकटी प्रौढ आणि अल्पवयीन मुलांसाठी डी-मॅट खात्यांमध्ये फरक करतात, नंतरच्या प्रकरणात संयुक्त मालकी व्यवस्था वगळतात. आता किमान वयाची आवश्यकता आणि अल्पवयीन मुलाचे डी-मॅट खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेचे ज्ञान असल्याने, तुमच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा हा एक योग्य क्षण आहे. अल्पवयीन मुलाचे डी-मॅट खाते त्यांच्या भविष्यातील शैक्षणिक कामांसाठी आणि इतर आवश्यक खर्चासाठी राखून ठेवलेल्या निधीचे पालनपोषण आणि देखरेख करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते.शिवाय, हा अनुभव मुलांमध्ये पैसे वाचविण्याचे आणि गुंतवण्याचे महत्त्व अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करतो. अशी आर्थिक साक्षरता प्रौढ होताना त्यांना महत्त्वपूर्ण स्पर्धात्मक फायदा प्रदान करू शकते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सर्वेक्षण केलेल्या भारतीय व्यक्तींना आर्थिक मूलभूत गोष्टींची मर्यादित समज होती. याउलट, ऑनलाइन डी-मॅट खाते घेऊन वाढणारे मूल लहानपणापासूनच अमूल्य आर्थिक साक्षरता प्राप्त करते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आर्थिक कौशल्यात आणि भविष्यासाठी तयारीमध्ये वेगळे स्थान मिळते..अल्पवयीन व्यक्ती डी-मॅट खाते उघडू शकते का?१८७२ च्या भारतीय करार कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांना आर्थिक करार करण्यास मनाई आहे. तथापि २०१३ च्या कंपनी कायद्यानुसार, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला, वयाची पर्वा न करता, सार्वजनिकरित्या सूचिबद्ध कंपन्यामध्ये शेअर घेण्याची परवानगी आहे. अशा प्रकारे अल्पवयीन मुले भारतात कायदेशीर रीतीने डी-मॅट खाती उघडू शकतात.अल्पवयीन डी-मॅट खाते तांत्रिकदृष्ट्या अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालकीचे असले, तरी ते शेअरखरेदी किंवा विक्रीमध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्याऐवजी पालक किंवा कायदेशीर पालकाने अल्पवयीन व्यक्तीच्या डी-मॅट खात्यात भेट म्हणून शेअर हस्तांतरित करण्याचे निरीक्षण केले पाहिजे. परिणामी, मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत अल्पवयीन व्यक्तीचे डी-मॅट खाते उघडण्याची, बंद करण्याची किंवा व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी पालक किंवा कायदेशीर पालकाची असते..तात्पर्यअगदी झपाट्याने आणि सतत विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाची ओळख आणि वापर अल्पवयांतच मुलांमध्ये होत असताना आपण सतत पाहतो. तसेच त्याचा अनुभव त्या वयात देणारे सुजाण पालकही सहज दृष्टीस पडतात.दहा वर्षांवरील अल्पवयीन मुलांसाठी बँक खाती स्वतंत्रपणे चालविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार १० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अल्पवयीन मुलांना आता स्वतंत्रपणे त्यांची बचत किंवा मुदत ठेव खाती उघडण्याची आणि व्यवस्थापित करण्याची परवानगी आहे. ही स्वायत्तता वैयक्तिक बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन धोरणांगर्तत निश्चित केलेल्या अटींच्या अधीन आहे. बँकांनी या अटी तरूण खातेदारांना स्पष्टपणे कळवाव्यात.तसेच अल्पवयीन व्यक्ती आता म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करू शकतात व डी-मॅट खातेही उघडून व्यवस्थापित करू शकतात, हे आपण पाहिले.वर नमूद केलेल्या गोष्टी पाहता सुजाण पालकांनी जागृत होऊन अल्पवयीन मुलांची खाती उघडून त्यांना लवकर आर्थिक साक्षर बनवण्यास हातभार लावावा. तसेच बँकांनी पुढाकार घेऊन शाळांमध्ये जाऊन अशी खाती उघडण्याची विशेष मोहीम ठराविक कालांतराने राबवावी. त्यामुळे अल्पवयीन मुले आर्थिक साक्षर तर बनतीलच; पण बँकांना ग्राहक आधार (Customer Base) विकसित करता येईल. शिवाय पुढे जाऊन कालांतराने त्यांच्या ठेवींच्या गरजा व कर्जांच्या गरजा पूर्ण करता येतील.अल्पवयीन मुलांना बँक खाती, म्युच्युअल फंड खाते आणि डी-मॅट खाते उघडून व्यवस्थापित केल्याने ते सज्ञान होतील, तेव्हा चक्रवाढ व्याजाचा (Compounding Interest) लाभ चांगला मिळू शकेल. हा विशेष फायदा नक्कीच मिळेल. हे खूपच महत्त्वाचे आहे.लहान वयांत आर्थिक साक्षरता येणे हे खूप आवश्यक आहे. देशाच्या सशक्त अर्थव्यवस्थेसाठी याची नक्कीच मोलाची भर पडू शकेल, असे वाटते. म्हणूनच आता मुलांना बनवा ‘आर्थिक जादूगार’ आणि तेही लवकर...!(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 