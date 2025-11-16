डिजिटल सोने कोणाकडून घ्यावे?

-प्रसाद भागवत, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारगेल्या आठवड्यात ‘डिजिटल सोन्यातील गुंतवणूक जोखमीची’, ‘डिजिटल सोने गुंतवणुकीवर ‘सेबी’चा इशारा’ अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आणि गुंतवणूकदारांच्या मनात चिंतेचे काहूर उठले. मात्र, गुंतवणूकदारांनी ‘सेबी’चा हा इशारा अनियंत्रित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून होत असणाऱ्या सोनेखरेदीबाबत आहे, कोणत्याही मान्यताप्राप्त ब्रोकरमार्फत घेतले जाणारे एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) वा ‘गोल्ड फंडा’संदर्भात नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे..डिजिटल खरेदीचे फायदेसध्याच्या ऑनलाइन जमान्यात सोने किंवा चांदी सराफांकडून प्रत्यक्षपणे विकत घेण्याऐवजी डिजिटल स्वरुपात (पेपरगोल्ड) विकत घेता येते. डिजिटल खरेदी केल्यास हे धातू सराफी बाजारापेक्षा कमी दराने मिळतात, शिवाय भौतिक स्वरुपातील खरेदीवर लागणारा कर, सांभाळण्याची जोखीम कमी होते. डिजिटल सोने अधिक सुलभपणे विकता येते, कमी दराने भांडवली नफ्याचाही लाभ होतो..डिजिटल सोने विकत घेण्याचे प्रामुख्याने तीन मार्ग आहेत. म्युच्युअल फंडांचे गोल्ड फंड, म्युच्युअल फंडांचेच ‘ईटीएफ’ आणि याव्यतिरिक्त विविध संकेतस्थळावरुन थेट ग्राहकांना उपलब्ध असलेली डिजिटल सोने खरेदीची सुविधा. यापैकी गोल्ड फंड हे डी-मॅट खाते नसले, तरीही विकत घेता येतात. उर्वरित दोन पर्यायांसाठी डी-मॅट खाते आवश्यक असते. ‘ईटीएफ’ अथवा गोल्ड फंड, हे डिजिटल सोने-चांदी विकतात. मात्र, त्या योजना पूर्णपणे ‘सेबी’ किंवा ‘ॲम्फी’च्या नियंत्रणाखाली असतात. त्या योजना चालविणाऱ्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एएमसी) आणि ‘ईटीएफ’ विकणारे ब्रोकर वा सबब्रोकरही नोंदणी झालेले, मान्यताप्राप्त असतात आणि एवढेच नव्हे, तर ते विकत घेणाऱ्या आपल्यासारख्या ग्राहकांचीही ‘केवायसी’ पूर्ण झालेली असणे आवश्यक असते..अनियंत्रित प्लॅटफॉर्मया ‘ईटीएफ’ वा गोल्ड फंडाव्यतिरिक्तही अनेक संकेतस्थळांवरून थेट ग्राहकांना सोने डिजिटल स्वरूपात विकले जाते. यात अनेक परिचित आणि अपरिचित नावे सापडतील. ग्राहकांना थेट सोने-चांदी विकणाऱ्या अशा विक्रेत्यांवर ‘सेबी’चे कोणतेही नियंत्रण नाही अथवा तेथे ग्राहकांची होऊ शकणारी फसवणूक टाळणे ‘सेबी’ला शक्य नसल्याने, अशी डिजिटल सोनेखरेदी असुरक्षित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आपल्या देशासाठी निकडीचे असणारे परकी चलन खर्च करुन सोने आयात करावे लागते. त्यासाठी जनतेला सोन्याची प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून सरकारने आणलेली सुवर्णरोखे योजना हीदेखील डिजिटल सोन्याचाच एक प्रकार होती. असे असताना आणि बाकी पैसे वा वस्तू यांच्या ऑनलाइन देवाणघेवाणीमध्ये आपण जगातील एक आघाडीचे राष्ट्र म्हणून गणले जात असताना, डिजिटल सोने घेण्याविरोधात ‘सेबी’ असा जाहीरनामा काढेल, हे संभवत नाही. ‘सेबी’ने दिलेला इशारा हा गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये, याच उद्देशाने दिलेला आहे.. \\थोडक्यात, नोंदणीकृत ब्रोकरकडून डिजिटल सोने किंवा चांदी खरेदी करणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे किंबहुना सोने-चांदीची खरेदी गुंतवणुकीसाठी करायची असेल, तर प्रत्यक्ष सोनेखरेदी करण्यापेक्षा डिजिटल स्वरुपात खरेदी करणे एक उत्तम पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.