सायबर गुन्ह्यांच्या केंद्रस्थानी मोबाईल

-शिरीष देशपांडे, सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकआता दैनंदिन जीवनात आर्थिक व्यवहारांसाठीदेखील मोबाईल एक अपरिहार्य साधन झाले आहे. त्याचवेळी मोबाईल आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सायबर फसवणुकीचा धोका आणि गुन्हेगारी यातही प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे मोबाईल वापरताना सावधगिरी बाळगणे अत्यावश्यक आहे. .मोबाईल ‘किंगपिन’मोबाईलवर अज्ञात नंबरवरून फोन आला, परदेशातून पार्सल आले आहे, बक्षीस लागले आहे, त्यासाठी काही पैसे भरावे लागतील, असे सांगून बनावट लिंकवर क्लिक करायला लावून लाखो रुपये लुबाडले गेले. टेलिकॉम कंपनीमधून बोलतोय, असे सांगून लुबाडले. सिमकार्ड चोरट्यांनी कॉपी केले आणि बँक खाते रिकामे झाले. मोबाईलवरून सामाजिक माध्यमातून मैत्री आणि नंतर लग्न झाले, मुलीने लगेच घटस्फोट घेऊन प्रचंड पैसे घेतले. प्रसिद्ध पोलिस अधिकाऱ्यांच्या फोटोचा ‘डीपी’ लावून आलेल्या कॉलद्वारे डिजिटल अटक होऊन लाखो रुपये गेले, अशा सायबर फसवणुकीच्या अनेक घटना रोज घडत आहेत. .सायबर चोरटे नवनव्या युक्त्या वापरून लोकांना लुबाडत आहेत. यातील बऱ्याच गुन्ह्यांसाठी मुख्य माध्यम ठरले आहे ते मोबाईल. सायबर चोरटे फोनवर बोलून, मोबाईल क्लोन करणे, खोटी लिंक ओपन करावयास लावणे अशा युक्त्यांनी फोनवरील गोपनीय माहिती चोरून बँक खात्यातील पैसे काढून घेतात किंवा चोरलेल्या माहितीच्या आधारे घाबरवून तुम्हाला त्यांच्या खात्यात पैसे पाठविण्यास भाग पाडतात. अशी फसवणूक टाळायची असेल, तर आपणच सजग राहणे गरजेचे आहे..सर्वसामान्य खबरदारी१ सर्व टेलिफोन काॅल, वेबसाइट, लिंक्स, एसएमएस हे बनावट असल्याची शक्यता लक्षात घेऊनच हाताळा.२ मोबाईल हरवल्यास तातडीने नंबर डी-ॲक्टिव्हेट करा. पोलिसांकडे तक्रार नोंदवा.३ आर्थिक व्यवहारासाठी शक्यतो लॅपटॅाप वापरा.४ मोबाईलवरील ॲपची नियमितपणे पडताळणी करा. कोणतीही ‘एपीके’ फाईल आवश्यक असेल, तरच डाउनलोड करा.५ नेटवर्कच्या आधारे मैत्री करताना व्यक्तिगत स्वरूपात ओळखतो अशाच लोकांबरोबर ओळख वाढवा.६ आर्थिक व्यवहारांसाठी सार्वजनिक ‘वायफाय’चा वापर करू नका.७ अँड्रॉइड फोनच्या कार्यप्रणालीची अद्ययावत आवृत्ती वापरा; अन्यथा तीन वर्षांनी मोबाईल बदला..चूक घडल्यास...मोबाईलमधील नेट ताबडतोब बंद करा आणि काही काळ संयमित वापर करा. ताबडतोब https://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवा आणि जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करा. त्वरित १९३० किंवा १९४५ या नंबरवर संपर्क साधा. ही यंत्रणा तातडीने योग्य ती कार्यवाही करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.