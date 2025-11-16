Sakal Money

सायबर गुन्ह्यांच्या केंद्रस्थानी मोबाईल

smartphone hacking: मोबाईलवरून सामाजिक माध्यमातून मैत्री आणि नंतर लग्न झाले, मुलीने लगेच घटस्फोट घेऊन प्रचंड पैसे घेतले. प्रसिद्ध पोलिस अधिकाऱ्यांच्या फोटोचा ‘डीपी’ लावून आलेल्या कॉलद्वारे डिजिटल अटक होऊन लाखो रुपये गेले, अशा सायबर फसवणुकीच्या अनेक घटना रोज घडत आहेत.
Mobile-Centric Cyber Crimes Increasing Alarming Across the State

-शिरीष देशपांडे, सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक

आता दैनंदिन जीवनात आर्थिक व्यवहारांसाठीदेखील मोबाईल एक अपरिहार्य साधन झाले आहे. त्याचवेळी मोबाईल आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सायबर फसवणुकीचा धोका आणि गुन्हेगारी यातही प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे मोबाईल वापरताना सावधगिरी बाळगणे अत्यावश्‍यक आहे.

