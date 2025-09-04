Sakal Money

Premium| modular health insurance : मॉड्युलर आरोग्य विमा योजना, आर्थिक आरोग्याचा भविष्यकालीन मार्ग

Customized health plans : मॉड्युलर आरोग्य विमा हा आर्थिक आरोग्यासाठीचा अधिक स्मार्ट आणि शहाणपणाचा मार्ग ठरतो.
How Modular Insurance Offers Flexibility, Control, and Value
How Modular Insurance Offers Flexibility, Control, and Valueई सकाळ
सकाळ मनी
Updated on

हिमांशू वालिया

सानुकूलित (मॉड्युलर) विमा योजना या पारंपरिक विमा पद्धतींपासून थोड्या वेगळ्या असतात. नुसत्या विम्यापेक्षा सक्रिय आरोग्य नियोजनाचा त्यात विचार असतो. आजच्या जगात वैयक्तिक आणि अनपेक्षित अशा आरोग्यविषयक समस्या अनेकदा उभ्या राहू शकतात. अशावेळी मॉड्युलर आरोग्य विमा हा आर्थिक आरोग्यासाठीचा अधिक स्मार्ट आणि शहाणपणाचा मार्ग ठरतो.

Loading content, please wait...
health insurance
Sakal Money

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com