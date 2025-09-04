Premium| modular health insurance : मॉड्युलर आरोग्य विमा योजना, आर्थिक आरोग्याचा भविष्यकालीन मार्ग

हिमांशू वालियासानुकूलित (मॉड्युलर) विमा योजना या पारंपरिक विमा पद्धतींपासून थोड्या वेगळ्या असतात. नुसत्या विम्यापेक्षा सक्रिय आरोग्य नियोजनाचा त्यात विचार असतो. आजच्या जगात वैयक्तिक आणि अनपेक्षित अशा आरोग्यविषयक समस्या अनेकदा उभ्या राहू शकतात. अशावेळी मॉड्युलर आरोग्य विमा हा आर्थिक आरोग्यासाठीचा अधिक स्मार्ट आणि शहाणपणाचा मार्ग ठरतो..भारतातील आरोग्यसेवेची यंत्रणा सध्या एका मोठ्या बदलातून जात आहे. उपचारांचे वाढते खर्च, जीवनशैलीशी संबंधित आणि जुनाट आजारांचे वाढते प्रमाण, तसेच प्रतिबंधात्मक उपचारांबद्दल वाढलेली जागरूकता या घटकांनी पारंपरिक आरोग्य विमा योजनांना एका निर्णायक वळणावर आणले आहे..Premium| Donald Trump tariffs : ब्रिटिश आणि फ्रेंचांमध्ये झालेल्या व्यापारयुद्धाविषयी माहितीय का?.‘सर्वांसाठी एक’ अशी संकल्पना असलेल्या विमा योजना आता अपुऱ्या पडत आहेत. आज ग्राहकांना लवचिकता आणि प्रासंगिकता हवी आहे; अशा योजना हव्या आहेत ज्या त्यांच्या वैयक्तिक गरजा, वैद्यकीय इतिहास आणि आयुष्याच्या बदलत्या टप्प्यांना प्रतिबिंबित करतील. मग ती तिशीतील एकटी नोकरदार महिला असो, मधुमेह नियंत्रित करणारा ज्येष्ठ नागरिक असो किंवा मूल होण्याचे नियोजन करणारे तरुण कुटुंब असो, प्रत्येक प्रोफाइलच्या विशिष्ट गरजा एखाद्या प्रमाणित पॉलिसीद्वारे पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत. ग्राहकांच्या विचारसरणीतील या बदलामुळे मॉड्युलर किंवा सानुकूलित आरोग्य विमा योजना उदयास येत आहेत. आरोग्य संरक्षणाचा हा एक अधिक स्मार्ट आणि योग्य दृष्टिकोन आहे..वेगळेपण काय असते?मॉड्युलर आरोग्य विमा योजना ग्राहकांना लवचिकता देण्यासाठी तयार केलेल्या असतात. यातून पॉलिसीधारकांना त्यांच्या आरोग्याच्या विशिष्ट गरजांनुसार विमा कवच तयार करता येते. यातील बहुतांश योजना मूळ रुग्णालयीन खर्चाच्या संरक्षणापासून सुरू होतात आणि वापरकर्त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक प्राधान्यक्रमांनुसार त्यात ऐच्छिक सुविधा जोडता येतात. उदा. रुग्णालयातील खोल्यांच्या पूर्वनिश्चित श्रेणीमध्ये अडकून न राहता, सामायिक खोल्यांपासून ते अमर्यादित किंवा सूट-पातळीच्या निवासापर्यंतचे खोली-भाड्याचे पर्याय पॉलिसीधारकांना निवडता येतात. आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विमा रकमेचा फेरभरणा! .Premium|Retirement planning :निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन.एखाद्या पॉलिसीधारकाची विमा रक्कम वर्षाच्या मध्यात संपली, तर अनेक योजनांमध्ये संपूर्ण विमा रक्कम पुन्हा आपोआप बहाल होते आणि हे बऱ्याचदा वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा होते. कालांतराने, दावारहित वर्ष साध्य झाल्यामुळे कायमस्वरूपी नो-क्लेम बोनसदेखील मिळू शकतो. त्यामुळे कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे द्यावी न लागता किंवा प्रीमियममध्ये मोठी वाढ न करतादेखील एकूण विमा रक्कम वाढत जाते. या योजनांमध्ये विविध स्वरूपाचे अॅड-ऑन घेता येतात. त्यांमधून ग्राहकांना प्रसूती कवच, गंभीर आजारांपासूनचे संरक्षण, रुग्णवाहिका सेवा, घरगुती उपचार, आयुष उपचार, दातांची निगा आणि इतर काही वैशिष्ट्ये समाविष्ट करून घेता येतात. .आयुष्याच्या विविध टप्प्यांनुसार रायडर निवडण्याची क्षमता मॉड्युलर योजनांमध्ये असते. त्यामुळे या योजना अधिक आकर्षक बनतात. उदाहरणार्थ, एखादा तरुण व्यावसायिक विम्याचा प्रीमियम कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर वजावटीचा पर्याय निवडू शकतो आणि त्याकरिता तो या योजनेतील प्रसूतीचे लाभ वगळू शकतो. एखादे दाम्पत्य मूल होण्याचे नियोजन करत असताना विमा योजनेच्या पहिल्या दिवसापासूनच प्रसूती, नवजातांवरचे उपचार आणि ओपीडी उपचार यांना प्राधान्य देऊ शकते, वगैरे वगैरे! निवडण्याजोग्या पर्यायांमुळे पॉलिसीधारकांच्या आर्थिक उद्दिष्टांना प्रोत्साहन मिळते, व्यक्तींना आणि कुटुंबांना सध्या आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठी पैसे उपलब्ध करता येतात आणि परिस्थिती बदलल्यास कव्हरेज वाढवण्याचा पर्यायही मिळतो. अर्थात, अशी सानुकूलित विमा योजना घेताना सजगतेने निर्णय घेणे अत्यावश्यक असते. काही कव्हर नाकारणे किंवा खोली-भाड्याला मर्यादा घालणे, गंभीर आजारासाठीचे कवच न घेणे असे निर्णय घेतल्यास, गंभीर वैद्यकीय प्रसंग ओढवल्यावर विमा अपुरा पडतो. .पॉलिसीमध्ये सह-भरणा (को-पे), सब-लिमिट्स, प्रतीक्षा कालावधी आणि विमा कवच मिळण्यातील अपवाद यांचे तपशील असतात. त्यांचा दाव्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. काही अॅड-ऑनमुळे दावा प्रक्रियेत बदल होऊ शकतो किंवा मंजुरीसाठी वेळ लागू शकतो. म्हणूनच, ही लवचिकता फायदेशीर असली, तरी प्रत्येक बाब नीट तपासून पाहणे महत्त्वाचे आहे; जेणेकरून पॉलिसी फक्त परवडणारीच नव्हे, तर गरजेच्या वेळी उपयोगी पडावी!सानुकूलित विमा योजना या पारंपरिक विमापद्धतींपासून थोड्या वेगळ्या असतात. नुसत्या विम्यापेक्षा सक्रिय आरोग्य नियोजनाचा त्यात विचार असतो. या योजनांमुळे तुम्हाला अधिक नियंत्रण, जास्त मूल्य आणि तुमच्या गरजांप्रमाणे विकसित होण्याची क्षमता मिळते. आजच्या जगात वैयक्तिक आणि अनपेक्षित अशा आरोग्यविषयक समस्या अनेकदा उभ्या राहू शकतात. अशा वेळी मॉड्युलर आरोग्य विमा हा आर्थिक आरोग्यासाठीचा अधिक स्मार्ट आणि शहाणपणाचा मार्ग ठरतो..Premium|Passive Investing : पॅसिव्ह गुंतवणुकीत वाढ कशामुळे? याचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होतो?आरोग्य विमा योजनांचे फायदे विशेषतः २० ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींसाठी, विशेषतः त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या किंवा मधल्या टप्प्यात असणाऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरतात. या वयोगटातील व्यक्तींना आपली जीवनशैली, कौटुंबिक नियोजन आणि दीर्घकालीन आरोग्य उद्दिष्टे यांच्या आधारे विमा योजना सानुकूलित करता येते आणि त्या बदल्यात कमी प्रीमियम ठरवता येतो. तरुण व्यावसायिक अॅड-ऑन कमी घेऊन वजावट जास्त मिळवण्याचे पर्याय निवडू शकतात, तर एखादे जोडपे किंवा लहान मूल असलेले कुटुंब हे मातृत्व, नवजात बाळाची निगा व आरोग्य सेवा यांवर लक्ष केंद्रित करू शकते. अगदी वयाच्या पन्नाशीच्या आसपास असलेल्या व्यक्ती गंभीर किंवा जुनाट आजारांच्या उपचारांसाठी मॉड्युलर योजनांमधून विशिष्ट कवच घेऊ शकतात. त्याकरिता त्यांना मूळ पॉलिसी बदलावी लागत नाही.(लेखक स्टार हेल्थ अँड अलाइड इन्शुरन्सचे सीएमओ आहेत.). 