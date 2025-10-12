‘मोमेंटम इन्व्हेस्टमेंट’चे सामर्थ्य

-राजेंद्र केळकर, संचालक, केळकर इन्व्हेस्टमेंट्सएखादा खेळाडू फॉर्मात आहे किंवा ‘आउट ऑफ फॉर्म’ असल्याचे क्रिकेटविश्वात आपण अनेकदा ऐकत असतो. जो खेळाडू चांगली कामगिरी करत असतो, तो फॉर्ममध्ये असतो. साहजिकच संघाच्या विजयाची शक्यता वाढविण्यासाठी या खेळाडूची अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये निवड केली जाते. ज्यांची कामगिरी चांगली होत नाही, त्यांना सामान्यतः फॉर्म परत येईपर्यंत विश्रांती देण्यात येते. मोमेंटम इन्व्हेस्टमेंटमध्ये याच तत्त्वज्ञानाचे अनुसरण करण्यात येते. त्यात चांगली कामगिरी करणाऱ्या किंवा ‘फॉर्म’मध्ये असलेल्या शेअरची निवड करण्यात येते आणि सुस्तावलेल्या शेअरना वगळण्यात येते. या धोरणामुळे बाजारपेठेच्या गतीवर स्वार होण्याचे आणि त्याचा फायदा घेण्याचे सामर्थ्य पोर्टफोलिओला येते. .बाजारपेठेतील गतीचे ताजे उदाहरण २०२३-२०२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये दिसून आले. भारत सरकारने रस्ते, रेल्वे, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रांवरील भांडवलीखर्चात वाढ केल्याने सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअरला याचा थेट फायदा झाला. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामुळेही धोरणात्मक आकर्षण वाढल्याने गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढला. तसेच, या शेअरचे व्यवहार मागणी नसल्यामुळे कमी मूल्यांकनावर होत होते, त्यामुळे लाभाचा मार्ग मोकळा झाला. बाजारपेठेने २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरही धोरणात्मक सातत्य राखल्याने या शेअरना चालना मिळाली..किमती आणि उत्पन्नाच्या निरंतर कलाचा लाभ घेऊन त्यानुसार त्यांचे पोर्टफोलिओ तयार करणे, हे सक्रियपणे व्यवस्थापन केल्या जाणाऱ्या मोमेंटम स्ट्रॅटेजीचे उद्दिष्ट असते, ज्याप्रमाणे क्रिकेट संघ सामना जिंकण्यासाठी फॉर्मात असलेल्या खेळाडूंवर अवलंबून असतो, त्याचप्रमाणे बाजारपेठेच्या गतीवर अवलंबून राहिल्याने गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओला लाभ होऊ शकतो. परंतु, बातम्यांद्वारे प्रभावित शेअरच्या तुलनेत गतीनुसार चालणाऱ्या शेअरची निश्चिती करणे, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी गुंतागुंतीचे ठरू शकते. त्यासाठी तांत्रिक व मूलभूत विश्लेषण आवश्यक असते..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅक्टिव्ह मोमेंटम फंडव्यावसायिकांद्वारे व्यवस्थापन केले जाणारे गती केंद्रित (मोमेंटम फोकस्ड) म्युच्युअल फंड हा सोयीचा पर्याय आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅक्टिव्ह मोमेंटम फंड हा त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. ही ओपन एंडेड योजना असून, यात गुंतवणूक करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.