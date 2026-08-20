Premium|Watech Wabag Share Price Target : दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कोणते शेअर घ्यावेत?

सिद्धार्थ खेमका मोतीलाल ओसवाल - फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. सध्या कंपन्यांच्या एप्रिल-जून तिमाही निकालांचा हंगाम सुरू असून, अनेक कंपन्यांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी नोंदविली आहे. भक्कम ऑर्डर बुक, नफ्यातील वाढ, विस्ताराच्या योजना आणि सुदृढ आर्थिक स्थितीच्या बळावर काही कंपन्यांकडून पुढील दोन-तीन वर्षांत सातत्यपूर्ण वाढीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडक दहा शेअरची शिफारस करण्यात आली आहे. (उद्दिष्टपूर्तीचा कालावधी : एक वर्ष)वाटेक वाबाग (उद्दिष्ट : रु. २५२९)वाटेक वाबाग कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत भक्कम कामगिरी केली आहे. कंपनीकडे शाश्वत ऑर्डरचा मजबूत ओघ असून, परदेशी बाजारपेठा आणि औद्योगिक प्रकल्पांमधील वाढत्या सहभागामुळे उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत आहे. नफाक्षम संधींवर असलेल्या भरामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत कंपनीचा महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व नफा (ईबीआयटीडीए) आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर (सीएजीआर) अनुक्रमे १८ टक्के, २४ टक्के आणि २० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी, सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि सुदृढ रोकडनिर्मितीच्या बळावर या शेअरवरील खरेदीची शिफारस कायम आहे.अपोलो हॉस्पिटल्स (उद्दिष्ट : रु. १०,१२०)अपोलो हॉस्पिटल्सने चौथ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा सरस कामगिरी केली आहे. महसूल, ईबीआयटीडीए आणि निव्वळ नफा यामध्ये अनुक्रमे ३.५ टक्के, १० टक्के आणि १३ टक्के वाढ झाली आहे. हेल्थकेअर सर्व्हिसेस, हेल्थको आणि एएचएलएल या तिन्ही प्रमुख व्यवसायांनी मजबूत वाढ आणि सातत्यपूर्ण नफाक्षमता दाखविली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत महसूल आणि ‘ईबीआयटीडीए’चा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे सुमारे १३ टक्के आणि १६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..Premium|Bank of India Flexi Cap Fund : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतही ‘या’ फ्लेक्सी कॅप फंडाची दमदार कामगिरी; गुंतवणूकदारांसाठी पुन्हा संधी? .सिर्मा एसजीएस टेक्नॉलॉजी (उद्दिष्ट : रु. १६३०)सिर्मा एसजीएस टेक्नॉलॉजी ही कंपनी पीसीबी निर्मिती, संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उच्च-विश्वसनीयतेच्या औद्योगिक क्षेत्रात विस्तार करत आहे. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपेक्षा वाहन, औद्योगिक, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि ओडीएम-आधारित व्यवसायांवर कंपनीचा अधिक भर आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि समायोजित निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे ३२ टक्के, ३५ टक्के आणि ३९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. व्यवसायविस्तार, ग्राहकसंख्येतील वाढ, निर्यात आणि स्थानिकीकरणाच्या संधींमुळे या शेअरची खरेदी सुचविण्यात आली आहे.ॲक्मे सोलर (उद्दिष्ट : रु. ४५६)भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाचा लाभ घेण्यासाठी ॲक्मे सोलर सज्ज आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल ५.५ अब्ज रुपये, तर ‘ईबीआयटीडीए’ ४.८ अब्ज रुपये झाला असून, निव्वळ नफा १.३ अब्ज रुपयांवर पोहोचला आहे. सौर ऊर्जा आणि बीईएसएस प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार, कार्यक्षमतेत वाढ, कमी वित्तीय खर्च आणि शिस्तबद्ध भांडवली वाटप यामुळे मध्यम ते दीर्घ कालावधीत कंपनीच्या उत्पन्नात चांगली वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या शेअरबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवण्यात आला आहे.कमिन्स इंडिया (उद्दिष्ट : रु. ६६००)कमिन्स इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. वीजनिर्मिती विभागाचा महसूल २४ टक्क्यांनी, तर वितरण विभागाचा महसूल २२ टक्क्यांनी वाढला आहे. या वाढीत डाटा सेंटर्सचा महत्त्वाचा वाटा आहे. कंपनी उत्पादन क्षमता वाढविण्यात गुंतवणूक करत असून, उत्पादन आणि व्यापारी क्षेत्रांकडून वाढती मागणी मिळत आहे. क्यूएसके-६० प्लॅटफॉर्मलाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १६ टक्के, २० टक्के आणि २१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..टाइम टेक्नोप्लास्ट (उद्दिष्ट : रु. २८०)टाइम टेक्नोप्लास्टने उच्च नफाक्षम मूल्यवर्धित उत्पादने, कॉम्पोझिट सिलिंडर, पुनर्प्रक्रिया (रीसायकलिंग) आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील क्षमताविस्ताराच्या माध्यमातून भक्कम वाढ कायम ठेवली आहे. सीएनजी, अग्निसुरक्षा उत्पादने आणि शाश्वत पॅकेजिंग क्षेत्रांतील संधींमुळे दीर्घकालीन वाढीची क्षमता मजबूत आहे. उत्पादनसाठा, सौर ऊर्जेचा वाढता वापर आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या विक्रीत वाढ यामुळे नफाक्षमता सातत्याने सुधारण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १५ टक्के, १६ टक्के आणि २१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.युनो मिंडा (उद्दिष्ट : रु. १४०६)युनो मिंडा ही वाहन उद्योगासाठी विविध प्रकारच्या सुट्या भागांची आघाडीची पुरवठादार कंपनी आहे. स्विचेस, लायटिंग, कास्टिंग्ज, सीटिंग, ग्रीन मोबिलिटी; तसेच एडीएएस आणि सेन्सर्स यांसारख्या उच्च-वाढीच्या उत्पादनांमध्ये कंपनीची मजबूत उपस्थिती आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १९ टक्के, २० टक्के आणि २३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. प्रभावी कार्यान्वयन, सुधारित परतावा आणि मजबूत रोकड प्रवाहामुळे दीर्घकालीन वाढीची क्षमता चांगली आहे.क्रेडिटॲक्सेस ग्रामीण (उद्दिष्ट : रु. १८२०)क्रेडिटॲक्सेस ग्रामीण कंपनीने रिटेल वित्तपुरवठा आणि वैयक्तिक कर्जवाटपावर भर दिल्यामुळे कर्जपुस्तक अधिक संतुलित झाले आहे. ग्रामीण भागातील मजबूत वितरण जाळ्याचा फायदा नव्या ग्राहकांना जोडण्यात होणार आहे. व्यवस्थापनाच्या मते, मार्च २०२७ पर्यंत रिटेल वित्तपुरवठ्याचा वाटा एकूण व्यवस्थापित मालमत्तेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत व्यवस्थापित मालमत्ता आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे २१ टक्के आणि ५५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२७-२८ अखेरीस मालमत्तेवरील परतावा ४.४ टक्के आणि भागधारकांच्या भांडवलावरील परतावा १८ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.आयसीआयसीआय बँक (उद्दिष्ट : रु. १७५०)भक्कम किरकोळ आणि कॉर्पोरेट व्यवसाय, उत्कृष्ट मालमत्ता गुणवत्ता, स्थिर नफाक्षमता आणि सातत्यपूर्ण कार्यान्वयन यांच्या जोरावर आयसीआयसीआय बँकेने चौथ्या तिमाहीत चांगली कामगिरी केली आहे. निव्वळ नफा वार्षिक तत्त्वावर ८.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढून १३७ अब्ज रुपयांवर पोहोचला आहे. कर्जवाटपात १५.८ टक्के, तर ठेवींमध्ये ११.४ टक्के वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२७-२८ अखेरीस बँक मालमत्तेवरील परतावा २.२५ टक्के राखेल, असा अंदाज असून या शेअरबाबतचा सकारात्मक दृष्टिकोन कायम आहे.पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज (उद्दिष्ट : रु. २४६०)पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज ही वस्त्रनिर्मिती क्षेत्रातील कंपनी १० देशांमध्ये कार्यरत असून, तिची वार्षिक उत्पादन क्षमता १०.१ कोटी वस्त्रांची (तुकड्यांची) आहे. आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पर्यंत ही क्षमता आणखी दोन कोटी वस्त्रांनी वाढविण्याची योजना कंपनीने आखली आहे. पीव्हीएच, कोल्स, इंडिटेक्स, मुजी आणि जीएपी यांसारख्या प्रमुख ग्राहकांमुळे महसुलातील त्यांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पर्यंत दुपटीने वाढून ८० टक्क्यांवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीत महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १४ टक्के, २५ टक्के आणि २९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच भागधारकांच्या भांडवलावरील परतावा २३.२ टक्के आणि गुंतविलेल्या भांडवलावरील परतावा १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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