अर्थबोध : महाझटका‘ एमएससीआय रिबॅलन्सिंग’चा

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारात २९ मे रोजी दिवसभर सर्व काही सुरळीत सुरू असताना शेवटच्या ३० मिनिटांत अचानक आलेल्या विक्रीच्या वादळाने संपूर्ण बाजाराला हादरवून सोडले. ग्लोबल इंडेक्स 'एमएससीआय'च्या (मॉर्गन स्टॅनली कॅपिटल इंटरनॅशनल) तिमाही रिबॅलन्सिंगच्या अंमलबजावणीमुळे बाजारात ही अनपेक्षित घसरण झाली. शेवटच्या अर्ध्या तासात झालेल्या प्रचंड विक्रीमुळे 'सेन्सेक्स' तब्बल १,०९२ अंशांनी घसरून ७४,७७५ अंशांवर, तर 'निफ्टी' ३५९ अंशांनी घसरून २३,५४७ अंशांवर बंद झाला..रिबॅलन्सिंग म्हणजे काय?'एमएससीआय इंडेक्स' (मॉर्गन स्टॅनली कॅपिटल इंटरनॅशनल) हा जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक 'रूट मॅप' आहे. या नकाशात जेव्हा भारताचा रस्ता लहान किंवा मोठा केला जातो, तेव्हा त्यानुसार जागतिक पैशांचा ओघ बदलतो आणि भारतीय शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळते.'एमएससीआय' दर तीन महिन्यांनी आपल्या निर्देशांकाचा आढावा घेते आणि त्यात आवश्यक बदल करते, याला 'रिबॅलन्सिंग' म्हणतात..नव्या कंपन्यांचा समावेश : ज्या कंपन्यांची कामगिरी चांगली आहे आणि त्यांचे मार्केट कॅप वाढले आहे, त्यांना इंडेक्समध्ये घेतले जाते. यामुळे त्या शेअरमध्ये अचानक हजारो कोटी रुपयांची खरेदी (इनफ्लो) होते.कंपन्यांना बाहेर काढणे : ज्या कंपन्यांचे मार्केट कॅप कमी झाले आहे किंवा ज्यांचे वेटेज घटवले आहे, त्या शेअरमधून पैसे काढून घेतले जातात. यामुळे तिथे अचानक विक्री (आऊटफ्लो) होते..महत्त्वाच्या घडामोडीशेवटच्या ३० मिनिटांत विक्रीची त्सुनामीभारतीय शेअर बाजार दुपारी तीन वाजेपर्यंत अत्यंत शांत होता. मात्र, तीन ते साडेतीन या शेवटच्या अर्ध्या तासात, जसे 'एमएससीआय' रिबॅलन्सिंगचे सौदे (फोर्स्ड सेलिंग) बाजारात लागू झाले, तसा निर्देशांकांनी तळ गाठला. अवघ्या दहा मिनिटांत 'सेन्सेक्स' तब्बल ७७० अंशांनी खाली आला, ज्याला बाजारात 'एमएससीआय रिबॅलन्सिंग कॅन्डल' म्हटले जात आहे. यामुळे अवघ्या काही मिनिटांत गुंतवणूकदारांची संपत्ती तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांनी घटली..'एनएसई'वर ऐतिहासिक व्यवहारजागतिक पॅसिव्ह फंडांनी त्यांचा पोर्टफोलिओ बदलण्यासाठी शेवटच्या मिनिटांत केलेल्या प्रचंड खरेदी-विक्रीमुळे राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) व्यवहारांचा नवा विक्रम नोंदवला गेला. तिथली एकूण उलाढाल २.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. यापूर्वी चार जून २०२४ रोजी (निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी) २.७१ लाख कोटी रुपयांचा विक्रम नोंदवला गेला होता, तो मोडीत निघाला..भारताचे वेटेज कमी झाले'एमएससीआय इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स'मध्ये भारताचे वेटेज २०२० ते २०२४ दरम्यान सातत्याने वाढून जुलै २०२४ मध्ये सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. परंतु, ताज्या पुनर्रचनेनंतर भारताचे हे वेटेज घटून ११.२ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल स्टँडर्ड इंडेक्समधील भारताचे एकूण वेटेज १२.४ टक्क्यांवरून किंचित घसरून १२.३ टक्के झाले आहे; तसेच स्मॉल कॅप इंडेक्समधील भारतीय कंपन्यांची संख्या ४७४ वरून ४५९ झाली आहे..घसरण वाढविणारे इतर घटककेवळ 'एमएससीआय रिबॅलन्सिंग'च नाही, तर इतर तीन नकारात्मक कारणांनी बाजारातील भीती वाढवली.कमकुवत मॉन्सूनचा इशारा : हवामान विभागाने (आयएमडी) गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात कमकुवत मॉन्सूनचा अंदाज वर्तवल्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली.भारताचे वेटेज घटले : परदेशी गुंतवणूकदारांची (एफआयआय) सततची विक्री सुरू असतानाच, भारताचे वेटेज ११.२ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता वर्तवली गेल्याने दबाव वाढला.भू-राजकीय तणाव : अमेरिका आणि इराण कराराबाबत निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात बचावात्मक (रिस्क-ऑफ) वातावरण तयार झाले..ही घसरण भारतीय कंपन्यांच्या मूलभूत कामगिरीतील कमकुवतपणामुळे नव्हती. उलट जागतिक पॅसिव्ह फंडांच्या तांत्रिक पोर्टफोलिओ फेरबदलामुळे निर्माण झालेली तात्पुरती अस्थिरता होती. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी घाबरून निर्णय घेण्याऐवजी अशा घसरणीकडे गुंतवणूक संधी म्हणून बघितले पाहिजे.