Premium|MSME GST Compliance Guide : ‘जीएसटी’तील चुका व्यवसायांच्या प्रगतीतील अडथळा

समीर दीक्षित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. महत्त्वाकांक्षी आणि प्रगतीशील असलेल्या या उद्योगांसमोर वस्तू आणि सेवा कर अर्थात 'जीएसटी' अनुपालनाची समस्या अजूनही मोठे आव्हान ठरत आहे. अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा आणि सुधारित ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध असूनही, अनेक व्यवसाय अजूनही या प्रक्रियेत अडखळताना दिसतात. याचा परिणाम त्यांच्या प्रगतीवर जाणवतो. यावरील उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) व्यवसायांकडून कामाचा वेग वाढविण्याची अपेक्षा असताना, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. बहुतेक 'एमएसएमई' नियम टाळण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तर त्यांचे पालन योग्य पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, एकाच वेळी ग्राहक, पुरवठादार, साठा, रोख व्यवहार आणि व्यवसाय विस्तार सांभाळताना 'जीएसटी'कडे दुर्लक्ष होते. 'जीएसटी'शी संबंधित कामे शेवटच्या क्षणी म्हणजे 'डेडलाइन' जवळ आल्यावर किंवा नोटीस आल्यानंतर हाताळली जातात. तेव्हा सुरुवातीला झालेल्या छोट्या चुका मोठ्या समस्यांमध्ये रूपांतरित झालेल्या असतात..चुकांची खरी कारणे'जीएसटी'मधील चुका विवरणपत्र (रिटर्न) भरताना नव्हे, तर दैनंदिन व्यवहारांदरम्यानच सुरू होतात. यात प्रामुख्याने सर्वसाधारण चुका अशा असतात-डेटा एंट्रीमधील त्रुटीचुकीचा जीएसटी दर निवडणेबी-टू-बी आणि बी-टू-सी विक्रीचे चुकीचे वर्गीकरणअपूर्ण इनव्हॉइस तपशीलसंमिश्र व संकलित पुरवठ्याची चुकीची हाताळणीई-वे बिलामधील त्रुटीविक्री व खरेदी यांचा वेळेवर मेळ न बसणेया चुका झाल्या, तरी मोठी तफावत निर्माण करतात.लहान चुका, मोठे परिणामविविध त्रुटींमुळे पुढील समस्या निर्माण होतात-इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) अडकणेरोख प्रवाहात अडचणकामकाजात विलंबकर विभागाकडून नोटिसा व चौकशीबहुतेक व्यवसायांना या समस्यांची जाणीव नोटीस आल्यानंतरच होते. त्यावेळी चुका सुधारणे अधिक कठीण, वेळखाऊ आणि तणावपूर्ण ठरते..जीएसटी : जोखीम की संधी?'जीएसटी' अनुपालनाला फक्त एक नियामक भार म्हणून पाहिले जाते. परंतु, योग्य व्यवस्थापन केल्यास ते व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे वेळेवर 'आयटीसी' मिळतो, रोख प्रवाह सुधारतो, नफ्याचा अचूक मागोवा घेता येतो, आर्थिक शिस्त वाढते, याशिवाय, सुसंगत नोंदींमुळे बँका आणि कर्जदात्यांचा विश्वास वाढतो, ज्यामुळे कर्ज मिळवणे सोपे होते.प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोनाचे महत्त्वजीएसटी अनुपालनाचे भविष्य 'प्रतिक्रिया' नव्हे, तर 'प्रतिबंध' यावर आधारित आहे. जागरूकता, शिस्तबद्ध प्रक्रिया आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने :चुका लवकर ओळखता येतात.जोखीम कमी होते.वेळ आणि संसाधनांची बचत होते..रिअल-टाइम 'जीएसटी'कडे...'जीएसटी' प्रणाली आता रिअल-टाइम पडताळणी आणि डिजिटल प्रक्रियांकडे झुकत आहे. जीएसटी २.० मध्ये, अधिक एकत्रित प्रणाली, स्वयंचलित पडताळणी, मानवी चुका कमी करण्यावर भर असे बदल झाले आहेत. या बदलांमुळे चुका सुधारण्याऐवजी त्या टाळणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आजच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य झाला आहे. योग्य सॉफ्टवेअर प्रणाली बदलत्या नियमांशी आपोआप जुळवून घेतात, बँका, जीएसटीएन, पुरवठादार व ग्राहक यांच्यात समन्वय ठेवतात, दैनंदिन व्यवहारांमध्ये सहजपणे समाविष्ट होतात, याचा मोठा फायदा व्यावसायिकांना होतो. 'जीएसटी'ला स्वतंत्र काम न मानता रोजच्या व्यवहारांचा भाग बनवणे अधिक प्रभावी ठरते.स्मार्ट अनुपालन; स्थिर प्रगतीजीएसटी अनुपालन ही सतत चिंता करण्याची बाब नसून, योग्य नियोजनाने ती सहज व्यवस्थापित करता येते. पारदर्शकता, वेळेवर हस्तक्षेप आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर यामुळे 'एमएसएमईं'ना आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिरता, दीर्घकालीन प्रगती मिळू शकते. थोडक्यात, जीएसटी अनुपालन म्हणजे फक्त नियम पाळणे नाही, तर व्यवसायासाठी मजबूत, विश्वासार्ह पाया तयार करणे आहे.(लेखक टॅली सोल्यूशन्स कंपनीच्या विक्री विभागाचे संचालक आहेत.)