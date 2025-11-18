Sakal Money

Mukesh Ambani : 31,000 कोटींच्या बाजारात मुकेश अंबानी करणार गुंतवणूक! दोन वर्षात बाजार होणार दुप्पट!

Reliance in Pet Care Market : रिलायन्स कंपनी Waggies या नव्या ब्रँडअंतर्गत पेट अ‍ॅनिमल फूड मार्केटमध्ये उतरणार आहे. पेट अ‍ॅनिमल फूड मार्केट पुढच्या 2 वर्षांमध्ये दुप्पट वाढणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Reliance Company: रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील पेट अ‍ॅनिमल केअरचा (पाळीव प्राण्यांच्या देखभाल) बाजार 2028 पर्यंत दुप्पट वाढून तब्बल 7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत (सुमारे 62 हजार कोटी रुपये) जाईल. सध्या हा बाजार अंदाजे 3.5 अब्ज डॉलर्स (31 हजार कोटी रुपये) आहे.

