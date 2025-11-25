Sakal Money

Mukesh Ambani's CAMPA: मुकेश अंबानींच्या ‘कॅम्पा’मुळे कोक–पेप्सीची चिंता वाढली; पेप्सी–कोकची मार्केट शेअर 85% वर कोसळली!

Campa, Coca-Cola and PepsiCo Competition : मुकेश अंबानींनी 2023 मध्ये जुन्या ‘कॅम्पा कोला’ ब्रँड खरेदी केले होते, तेव्हाच तज्ज्ञांना हे जाणवले होते की पेप्सी–कोकला टक्कर देण्याची रिलायन्सची तयारी आहे. आता नुकतीच आलेली आकडेवारी हे चित्र अधिक स्पष्ट करते की कॅम्पा भारतीय सॉफ्टड्रिंक मार्केटमध्ये जोरदार उभारी घेत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Mukesh Ambani's CAMPA has stunned Coke and Pepsi : भारताच्या 60,000 कोटी रुपयांच्या सॉफ्टड्रिंक मार्केटमध्ये मोठा बदल दिसत आहे. चालू वर्षातील तीन तिमाहींमध्ये मुकेश अंबानींच्या कॅम्पा आणि वर्लिनवेस्टच्या लाहौरी जिरा यांनी कोक व पेप्सीसारख्या मल्टीनेशनल कंपन्यांच्या बाजारातील पकड हलवून ठेवली आहे. दोन्ही दिग्गज कंपन्यांची मार्केट शेअर 93% वरून 85% वर आली आहे. त्यामुळे कॅम्पा भारतीय सॉफ्टड्रिंक मार्केटमध्ये जोरदार उभारी घेत आहे हे स्पष्ट होत आहे.

