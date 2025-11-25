Mukesh Ambani's CAMPA: मुकेश अंबानींच्या ‘कॅम्पा’मुळे कोक–पेप्सीची चिंता वाढली; पेप्सी–कोकची मार्केट शेअर 85% वर कोसळली!

Mukesh Ambani's CAMPA has stunned Coke and Pepsi : भारताच्या 60,000 कोटी रुपयांच्या सॉफ्टड्रिंक मार्केटमध्ये मोठा बदल दिसत आहे. चालू वर्षातील तीन तिमाहींमध्ये मुकेश अंबानींच्या कॅम्पा आणि वर्लिनवेस्टच्या लाहौरी जिरा यांनी कोक व पेप्सीसारख्या मल्टीनेशनल कंपन्यांच्या बाजारातील पकड हलवून ठेवली आहे. दोन्ही दिग्गज कंपन्यांची मार्केट शेअर 93% वरून 85% वर आली आहे. त्यामुळे कॅम्पा भारतीय सॉफ्टड्रिंक मार्केटमध्ये जोरदार उभारी घेत आहे हे स्पष्ट होत आहे. .छोट्या कंपन्यांचा हिस्सेदारी दुप्पट NielsenIQ च्या आकडेवारीनुसार रिलायन्सची कॅम्पा आणि वर्लिनवेस्टच्या लाहौरी जिरा यांसारख्या नव्या छोट्या कंपन्यांनी जानेवारी–सप्टेंबर 2025 मध्ये सॉफ्टड्रिंक बाजारातील संयुक्त हिस्सेदारी दुपटीने वाढवत 15% केली आहे. यामुळे कोका-कोला आणि पेप्सीचा शेअर 85% वर घसरला आहे. ही वाढ मुख्यतः 10 रुपयांच्या उत्पादनांमध्ये दिसली असून, राष्ट्रीय स्तरावर न पोहोचताही या छोट्या ब्रँडची वाढ झाली आहे..कॅम्पाची मोठी स्ट्रेटेजी रिलायन्सने 2022 मध्ये कॅम्पा कोला खरेदी केली आणि 2023 मध्ये ती नवी रूपात बाजारात आणली. आता रिलायन्स कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेडच्या कॅम्पाने यंदा अनेक महत्त्वाचे करार केले आहेत. यात IPL चे ‘Co-powered by’ स्पॉन्सरशिप, अभिनेता राम चरण याची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून निवड आणि हैदराबाद मेट्रोसोबत सॉफ्टड्रिंक पुरवठा कराराचा समावेश आहे. या करारामुळे मेट्रो कॅम्पसमधील वेंडिंग मशीन, किओस्क आणि रिटेल दुकांद्वारे कॅम्पाच्या सॉफ्टड्रिंकच्या विक्रीचे अधिकार कंपनीला मिळाले आहेत. त्यामुळे आपले बाजारक्षेत्र वाढविण्यावर कॅम्पा लक्ष्य केंद्रित करत आहे. .पेप्सी–कोकला मोठी स्पर्धापेप्सी आणि कोकला टक्कर देत या दोन्ही ब्रँड्सनी कोका-कोला आणि पेप्सिकोला मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे कंपन्यांना कोक, थम्स अप, स्प्राइट, गेटोरेड आणि पेप्सीसारख्या सॉफ्टड्रिंकचे नवीन पॅक फक्त 10 रुपयांना बाजारात आणावे लागले, जे यापूर्वी 12 रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचे होते. मुंबईतील एका विश्लेषकाच्या मते, भारतीय मालकीच्या कंपनीने मल्टीनेशनल कंपन्यांच्या एकाधिकाराला एवढा मोठा धक्का देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. .Mukesh Ambani : 31,000 कोटींच्या बाजारात मुकेश अंबानी करणार गुंतवणूक! दोन वर्षात बाजार होणार दुप्पट! .वाढती स्पर्धा फायदेशीर "सॉफ्टड्रिंक बाजारातील स्पर्धा चांगली आहे आणि ती सर्वांसाठी बाजाराचा विस्तार करेल. रिलायन्स बाजारात उतरल्यामुळे तात्पुरता काहीसा प्रभाव जाणवेल, परंतु आमच्या मते दीर्घकालीन पाहता हे उद्योगासाठी खूपच फायदेशीर ठरेल " असे पेप्सिकोचे पार्टनर असलेल्या वरुण बेव्हरेजेसचे चेअरमन रवि जयपूरिया यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.