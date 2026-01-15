Sakal Money

Mukesh Ambani : मुकेश अंबानींच्या संपत्तीत 7.32 लाख कोटींची धक्कादायक घट! 'रिलायन्स' वर परिणाम? आता तिमाही निकालावर सर्वाची नजर

Mukesh Ambani Net Worth : देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीत मोठी घट झाल्याने ते आता 100 अब्ज डॉलरच्या क्लब मधून बाहेर पडले आहे.
Reliance Faces Pressure as Mukesh Ambani’s Wealth Falls by ₹7.32 Lakh Crore

Vinod Dengale
Updated on

Mukesh Ambani Reliance : भारतासह संपूर्ण आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ओळखले जाणारे मुकेश अंबानी आता १०० बिलियन डॉलर क्लबमधून बाहेर पडले आहेत. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्सनुसार, त्यांची संपत्ती सध्या ९९.६ बिलियन डॉलर आहे.

Ambani Family

