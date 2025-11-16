A Complete Guide to Multi-Asset Allocation Funds in Indiaआशुतोष दाबकेAshutosh@wealthgrowth.inसोन्यात गुंतवणूक करावी, की शेअरमध्ये? प्रॉफिट बुक करताना फायद्यावर टॅक्स द्यावा लागणार नाही, असा काही उपाय आहे का? अशा एक ना अनेक प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर म्हणजे मल्टी-अॅसेट अॅलोकेशन फंड. महाराष्ट्रीय थाळीप्रमाणे ‘मल्टी अॅसेट अॅलोकेशन फंड’ या एका फंडात गुंतवणूक केल्याने विविध मालमत्ता प्रकारांमध्ये एकाचवेळी गुंतवणूक होऊ शकते. त्यामुळे स्थैर्य, जोखीम व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट यातून साध्य होते.भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने केलेल्या म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गवारीनुसार मल्टी-अॅसेट अॅलोकेशन फंड या वर्गवारीतील योजनांनी कमीत कमी दहा टक्के रक्कम तीन वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारांमध्ये म्हणजेच अॅसेट क्लासेसमध्ये गुंतवणे आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक शेअर (इक्विटी), कर्जरोखे (डेट), सोने, चांदी; तसेच इतर कमोडिटीज, आरईआयटी आणि इनव्हिटमध्ये केली जाते. ‘आखूड शिंगी बहु दुधी’ अशा प्रकारचा हा एक गुंतवणुकीचा पर्याय आपल्या सर्वांना उपलब्ध आहे. या एका फंडामध्ये गुंतवणूक करून तीनपेक्षा जास्त मालमत्ता प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होते. हा प्रकार गुंतवणूकदाराला इक्विटीमार्फत वाढीच्या संधी आणि सुरक्षा याचे संतुलन देतो. मल्टी ॲसेट फंडाचे हायब्रिड फंड प्रकारामध्ये वर्गीकरण केले जाते. त्यामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मालमत्तेच्या टक्केवारीनुसार त्यांचे हायब्रिड फंडामधील प्रकार आणि त्यांना लागू असणारे कर बदलतात..एक फंड मॅनेजर आणि म्युच्युअल फंड ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी यांनी आपली योजना बाजारात आणताना त्यांचे या फंडाद्वारे राबवले जाणारे गुंतवणुकीचे धोरण ठरवलेले असते. याबाबत तपशीलवार माहिती स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट (Scheme Information Document-SID) आणि की इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट (Key Information Memorandum-KIM) यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये तपशीलवार दिलेली असते. आपले गुंतवलेले पैसे सांभाळताना फंड मॅनेजर अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने, वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारांच्या स्वस्त किंवा महाग असण्याचा विचार करून, त्यामध्ये वेळोवेळी दीर्घकालीन फायदा कमावण्याच्या उद्देशाने ठरलेले गुंतवणुकीचे धोरण राबवतात. ‘Buy Low Sell High’ म्हणजेच खरेदी स्वस्त मालमत्तेची आणि महाग झालेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्यात फायदा नोंदवण्याचे काम अविरतपणे चालू असते. विशेष म्हणजे हे करताना फंड मॅनेजरही कर भरत नाही; तसेच गुंतवणूकदारालासुद्धा भरावा लागत नाही. याचे कारण असे, की कर फक्त फंडाचे युनिट विकल्यावरच लागतो, फंडातील मालमत्तांचे प्रमाण कमी जास्त करताना लागत नाही. .या प्रकारच्या फंडांना ‘ऑल-सीझन’ (All Season) किंवा ‘ऑल-वेदर’ (All Weather) फंड म्हणून ओळखतात. या लेखामध्ये सोबत दिलेल्या कोष्टकात नमूद केल्याप्रमाणे आपण पाहू शकतो, की मागील तीन ते पाच वर्षांच्या काळात ही फंड श्रेणी ‘सेन्सेक्स’पेक्षासुद्धा चांगली कामगिरी करताना दिसली आहे आणि खूप चढ-उतार किंवा अस्थिरता असलेल्या काळातही ती तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिर परतावा देण्यास सक्षम ठरली आहे. अर्थात, गेल्या एक ते दोन वर्षांतील इक्विटीचा कमी परतावा आणि सोने-चांदी यांची सरस कामगिरी कारणीभूत आहे. पोर्टफोलिओमधील विविध मालमत्तांचे जितके कोरिलेशन (Correlation) कमी तितका वैविध्यीकरणाचा फायदा अधिक मिळतो. कारण सर्व प्रकारच्या मालमत्ता नेहमी सारखा परतावा देत नाहीत. विविधतेतून एक परस्परपूरक आणि स्थिरता देणारी कामगिरी गुंतवणूकदारांना मिळू शकेल. उदा. इक्विटीमध्ये मंदी असेल, तर डेटमधून व्याजाचे उत्पन्न चालू असते, सोन्याचे भाव वाढू शकतात, आरईआटी किंवा इनव्हिट यातून उत्पन्न चालू राहील; तसेच त्याची भाववाढही होऊ शकते..सोबतच्या तक्त्यांमध्ये दिलेल्या काही निवडक योजना; तसेच मल्टी-अॅसेट अॅलोकेशन फंड श्रेणी आणि विविध निर्देशांक जसे, निफ्टी, सेन्सेक्स, निफ्टी ५०० यांच्या गेल्या एक वर्षातील; तसेच गेल्या तीन वर्षांतील परताव्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास दिसून येईल, की मल्टी-अॅसेट अॅलोकेशन फंडाच्या (MAAF) काही योजनांनी बाजाराच्या चढ-उतारांपेक्षा जास्त स्थिर राहून चांगला वार्षिक परतावा साध्य केला असून, ही कामगिरी विशेष मोलाची आहे. (सविस्तर फंड विश्लेषणासाठी मूळ फंडाच्या फॅक्टशीट व अन्य कागदपत्रांचा आधार घ्यावा.).फायदे१. कमीत कमी दहा टक्के रक्कम तीन वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारांमध्ये म्हणजेच अॅसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक केल्याने जोखीम कमी होते. 'थेंबे थेंबे तळे साचे' या म्हणीप्रमाणे यामध्ये 'एसआयपी' करणे शक्य आहे. २. आक्रमक हायब्रिड (Aggressive) फंड प्रामुख्याने इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करतात आणि उर्वरित फिक्स्ड इन्कममध्ये, अधिक इक्विटी हेवी पोर्टफोलिओ देतात. याउलट, मल्टी-अॅसेट फंड तीन किंवा अधिक मालमत्ता वर्गांमध्ये (जसे, इक्विटी, डेट, सोने आणि इतर) गुंतवणूक करतात. ३. बहुतेक हायब्रिड फंडांपेक्षा कमी जोखीम, कारण गुंतवणूक विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये केलेली असते.४. फंड मॅनेजरकडून व्यावसायिक व्यवस्थापन, गुंतवणूकदाराला स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या मालमत्तेत गुंतवून स्वतः लक्ष घालण्याची गरज नाही. ५. कमोडिटीचा (सोने/चांदी) समावेश असतो, ज्यामुळे महागाई; तसेच जगातील अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षितता मिळते..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.६. करलाभ- योग्य नियोजन केल्यास भरपूर करबचत शक्य आहे. फंड व्यवस्थापकांनी केलेल्या कोणत्याही बदलामुळे, गुंतवणूकदाराला कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागत नाही आणि फंड व्यवस्थापकांनाही कर द्यावा लागत नाही.७. विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक असल्याने जोखमीचे व्यवस्थापन उत्तम.८. आवश्यक रीबॅलन्सिंग सातत्याने केल्याने पोर्टफोलिओची स्थिरता वाढते. ९. बाजारातील अनिश्चिततेत हे फंड गुंतवणूकदारांना स्थैर्य व समतोल देतात, ॲसेट वैविध्यीकरणामुळे संपूर्ण पोर्टफोलिओच्या मूल्याचे रक्षण होते.१०. गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी आहे, कोणत्याही प्रकारची जटिल गुंतवणूक यात होत नाही. ११. हे फंड नव्या गुंतवणूकदारांसाठीसुद्धा आदर्श पर्याय आहेत..तोटे व धोके१. इक्विटीचे प्रमाण जास्त असलेल्या मल्टी-अॅसेट अॅलोकेशन फंडामध्ये (MAAF) इक्विटीसारखीच त्याच प्रमा 