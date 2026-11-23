राजेंद्र साताळकर, संचालक, ॲक्युमेन मनी प्रा. लि.भारताची आर्थिक प्रगती केवळ मोजक्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांवर अवलंबून नाही. या परिचित मोठ्या नावांमागे असे शेकडो व्यवसाय आहेत, जे सुटे भाग तयार करतात; विशेष तंत्रज्ञान विकसित करतात; विशिष्ट बाजारपेठांना सेवा देतात आणि नवी मागणी निर्माण करतात. यातील काही कंपन्या आज आकाराने लहान असल्या, तरी अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान आणि भविष्यात विस्तार करण्याची त्यांची क्षमता त्यांना मोठ्या कॉर्पोरेट विश्वाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी, केवळ मोठ्या कंपन्यांकडेच लक्ष दिल्यास गुंतवणुकीच्या एका मोठ्या संधीकडे दुर्लक्ष होऊ शकते..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.मल्टी कॅप गुंतवणूक बाजार भांडवलाच्या (मार्केट-कॅपिटलायझेशन) लार्ज-कॅप (संपूर्ण बाजार भांडवलानुसार पहिल्या १०० कंपन्या), मिड-कॅप (१०१ ते २५० व्या क्रमांकाच्या कंपन्या) आणि स्मॉल-कॅप (२५१ व्या क्रमांकापासून पुढील कंपन्या) अशा तीन विभागांना एकत्र करून हे व्यापक विश्व खुले करते. मल्टी कॅप फंड एकाच गुंतवणूक फंडाद्वारे या तिन्ही विभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड त्यांच्या मालमत्तेपैकी किमान २५ टक्के वाटा प्रत्येक विभागात गुंतवतात आणि उर्वरित रक्कम फंडाचे धोरण व बाजारपेठेच्या परिस्थितीनुसार व्यवस्थापित केली जाते..यातील प्रत्येक विभागाचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. लार्ज-कॅप कंपन्या तुलनेने स्थिरता देतात, मिड-कॅप कंपन्या विस्ताराची संधी असलेल्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतात, तर स्मॉल-कॅप कंपन्या उदयोन्मुख आणि विशेष क्षेत्रांतील उद्योगांपर्यंत पोहोचण्याची संधी देतात; त्यामध्ये अधिक अस्थिरता असली तरीही. कालांतराने व्यवसायांची वाढ होते आणि बाजारातील क्रमवारी बदलते, तसतसे या कंपन्या एका श्रेणीतून दुसऱ्या श्रेणीतही जाऊ शकतात. मात्र, कंपनीचा आकार हा केवळ एक निकष आहे. .व्यवसायांचे मूल्यांकन करताना व्यवस्थापनाचा दर्जा, स्पर्धात्मक ताकद, उद्योगाचे भविष्य, वाढीच्या शक्यता आणि मूल्यांकन हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे असतात. विविध बाजार विभागांमध्ये वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक केल्याने पोर्टफोलिओचा विस्तार होऊ शकतो. परंतु, त्यामुळे बाजारातील जोखीम पूर्णपणे संपत नाही. परिचित आघाडीच्या कंपन्यांच्या पलीकडे पाहून भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची व्याप्ती ओळखण्यातच खरी गुंतवणुकीची संधी दडलेली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टी कॅप फंडया श्रेणीतील सर्वांत जुन्या फंडांपैकी एक असलेला आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टी कॅप फंड गुंतवणूकदारांसाठी आजही एक आकर्षक पर्याय आहे. ऑक्टोबर १९९४ मध्ये सुरू झालेला हा फंड, संरचनात्मक आणि चक्रीय गुंतवणूक धोरणांच्या संयोगातून लार्ज-कॅपची स्थिरता आणि मिड व स्मॉल कॅपच्या वाढीची क्षमता यांचा उत्तम समतोल साधतो. या फंडाने३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, तीन वर्षांत १२.६२ टक्के, पाच वर्षांत ११.४८ टक्के आणि स्थापनेपासून १४.५३ टक्के असा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर दिला आहे. विविध कालावधींमध्ये या फंडाने आपल्या बेंचमार्कपेक्षा सरस कामगिरी केली असून, आपल्या श्रेणीतील एक सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा फंड म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.